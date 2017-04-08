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Эмма М в Южно-Сахалинске: «Моя задача — избавить людей от депрессии»

Эмма М в Южно-Сахалинске: «Моя задача — избавить людей от депрессии»

Артистка приезжает на остров за вдохновением, атмосферой и «ощущением моря»

Известная певица, композитор и аранжировщик Эмма М, дала свой первый концерт в Южно-Сахалинске после того, кок покорила главные площадки Москвы. В 2014 году Эмму оценило жюри «Студенческой весны» сначала на острове, а потом и в Тольятти. Девушка показала себя и не осталась незамеченной для московских продюсеров. За два года в столице Эмма М записала свой первый альбом «Штрихкоды», выпустила несколько клипов и успела выступить на самых больших площадках в Москве и других городах. Теперь Эмма М вернулась в Южно-Сахалинск уже в качестве члена жюри «Студенческой весны — 2017». Свое первое выступление на родной земле в качестве уже состоявшейся звезды она дала в рамках гала-концерта молодежного форума.

Накануне выступления Эмма пообщалась с корреспондентом astv.ru.

Эмма, расскажи, в каком режиме ты живешь, часто приезжаешь на Сахалин?

- Я иногда приезжаю сюда к родителям, навещаю их, но в качестве члена жюри и с концертной программой я здесь в первый раз.

Как ощущение - переквалифицироваться из участника в судью?

Ощущения странные, но я готова. Видимо, наступило то время, когда можно сказать, что я готова быть в жюри.

Что главное для тебя в оценке участников?

Главное прежде всего — это техника вокала, умение выражать себя на сцене, артистизм и подача себя как артиста.

Среди участников или вообще на сахалинской сцене есть такие музыканты, как ты – с импульсом двигаться дальше?

У нашей сахалинской молодежи очень много задатков, но есть огромный жирный минус, который я выделила, глядя на весь этот фестиваль. Я бы создала команду профессионалов, которая работала бы 24/7 и помогала бы ребятам с выбором репертуара, выбором образа. Потому что они немного непрофессионально и несерьезно подходят к этому. Если бы были наставники, которые могли бы их вывести на какой-то новый уровень, по-другому бы все это смотрелось на сцене.

Ты сама видишь себя таким консультантом?

Наверное нет, у меня деятельность другая, я все-таки артист.

С какими чувствами ты приезжаешь в Южно-Сахалинск? У тебя есть ощущение «дома» здесь?

Да, это дом, это ощущение всегда у меня внутри. И когда я нахожусь в Москве, мне не хватает этой атмосферы, природы. Ощущения моря.

С расставанием место романтизируется?

Да, это точно!

Сахалин — это...?

Это источник вдохновения, исток, мое внутреннее начало.

Когда ты уехала в Москву, что и кого ты здесь оставила?

Конечно, родителей, которые очень-очень переживают за меня, скучают. Здесь остались до сих пор мои друзья-товарищи.

Москва на данном этапе твоего развития что тебе дает? Чем наполняет, может чему-то учит?

Всегда учит. Каждый мой сделанный шаг в Москве — учеба и преодоление каких-то препятствий. Также как и работа на масштабных площадках. В Москве мы отработали почти на всех площадках — в парках, на манежных площадях.

На таких больших концертах, как у тебя, происходит взаимообмен с публикой?

Это и общение, но больше эмоциональная часть. Я всегда стараюсь своей энергетикой заразить людей и я умею этим пользоваться. Я выхожу и уже знаю, что буду делать, а не просто попеть песни.

Это какие-то практики или сама к этому пришла?

Можно сказать и практики, но я к этому пришла сама, не читая никакие книги. У меня есть своя методика, я ее могу даже разложить научно — написать и доказать, как это действует.

С каким посылом ты выходишь и какого ответа хочешь дождаться?

Я сначала не жду ответа, моя основная задача — это избавить людей от депрессии, вернуть их к жизни и дать им надежду на то, что все-таки большинство случаев — хорошие, а не плохие, в позитивном русле, пытаться вселить уверенность.

Много гастролируешь?

Да, в разных городах, теперь их стало еще больше...

Были города, которые ты хотела бы назвать своим вторым домом?

Нет, у меня один дом и он всегда должен быть только один-единственный.

Как далеко простираются твои амбиции? Твои цели?

У меня бескрайние цели, так что бесконечно. Но я люблю ставить цели, но не люблю планировать — это всегда во мне борется. И что-то всегда волшебным образом происходит, будто есть ангел-хранитель, и я это чувствую.

Умеешь отправлять запросы во Вселенную?

Конечно! Я это делаю с детства. Я же мечтаю. Мы все можем мечтать. Только кто-то умеет это делать, а кто-то только учится.

Расскажи немного о себе, чем ты живешь, как зарабатываешь?

Шоу-бизнесом. И все. А как иначе, у меня больше ни на что нет времени. А что касается коммерческой деятельности — выступления на корпоративах, вечеринках...

Сразу нет. Зачем? Я знаю свое призвание. Я знаю, что когда я стою на сцене — это мое место.

Что насчет второго альбома? Как продвигается подготовка?

Второй альбом мы пишем, есть уже композиции, которые никто не слышал. И ожидается дуэт с участником лейбла Black star. С кем конкретно — не скажу, все узнаете, все услышите, можно пока только догадываться. Конечно, будут эксперименты. Второй альбом будет продолжением меня. Та же тематика, лирика. Сделаю пару песен в новой тенденции возвращения к 80-90 годам. Я не заключаю себя в рамки, творчество многогранное. Не надо идти в одном направлении, я хочу многое попробовать.

Когда ждать нового материала?

Сингл выйдет в середине апреля, начале мая. А весь альбом — ну, это не пирожки жарить. Я даже не знаю, сколько это может быть — год, два...

В эти дни ты в жюри, а сама в своем творчестве на чьи оценки ориентируешься? К чьему мнению можешь прислушаться?

В своем творчестве — ни к кому. Я делаю что-то свое, не хочу никому подражать, это вообще не про меня. Если я на кого-то похожа — я начинаю страшно в себе копаться и пытаться понять, что не так.

Ну если, скажем, подойдет к тебе какая-то персона и даст оценку твоему творчеству, как ты отреагируешь?

Да, было такое. Не буду рассказывать... Я просто очень сильно стою за свое творчество и если кто-то подходит и говорит, что мне надо уходить в какую-то популярную музыку, я начинаю сразу вставать на дыбы. Но были, например, Алексей Романов из группы «Винтаж», он давал неплохие объективные оценки. Гарик Burito, Андрей Звонкий, Ёлка. К таким личностям, которые мне импонируют, я прислушиваюсь.

В агрессивной среде московского шоу-бизнеса как себя чувствуешь? Коснулись тебя какие-нибудь интриги?

Если не распространять интриги, то их и не будет. Есть такие люди, которые стараются не песни петь, а прикрываться своей постелью. Это не про меня, у меня другая установка внутри.

Кто твоя команда?

У меня большая команда продюсеров, директора, музыканты, аранжировщик, с которым мы записали весь первый альбом. Команда менялась, складывалась постепенно. Сначала мы целый год играли с ребятами из группы «Градусы», потом у них начались гастроли. Я меняла людей, музыкантов и постепенно команда приобрела некую целостность.

Расскажи про создание клипов...

Я выбираю таких режиссеров, которые уже настолько матерые в своем деле, гиганты в стране. Алан Бадоев, Ирина Миронова, которая сняла уже больше 800 клипов — от Земфиры до Киркорова. Я выбираю профессионалов своего дела. Они занимаются подготовкой сценария, локаций, образа. Согласование идей мы делаем с командой. Но обычно сценарий остается таким, каким он был.

Тема политики тебя по-прежнему не интересует?

Абсолютно. Для меня всегда эта сфера была немного грязноватая. Хотя шоу-бизнес тоже не чистое дело, но мне он ближе. Почему у меня такое мнение. Во-первых я сама закончила юридический факультет, направления в политике немного понимаю, что к чему. У меня семья военных и юристов. Мама постоянно смотрит новости. И у меня такая же привычка до сих пор. Но влезать в политику, в которой я не компетентна, я не хочу.

Ну а если пригласят на концерт в поддержку кандидата или по случаю его победы?

Ну у меня был такой случай, когда я выступала на таком концерте. Но я сказала, чтобы убрали все эти лозунги, иначе я не выйду на сцену.

Убрали?

Да, конечно.

Про моду. Всегда стильно и ярко выглядишь. У тебя есть стилист?

Нет, я сама себе стилист. Подбираю вещи как-то по внутреннему щелчку. Но, кстати, я довольно серьезно отношусь к тому, как я выгляжу, это правда. Но не настолько, как многие, которые сходят на этом с ума. У меня в гардеробе нет перьев и страз. Я ношу то, в чем мне комфортно.

Остается в твоей жизни время на книги?

Да. Мураками читаю в последнее время. Больше ничего не хочу читать. У нас с ним мысли очень похожи. Он написал одну книгу «О чем я думаю, когда говорю о беге». В моей жизни я не любила бегать на длинные дистанции, только на короткие. И я прочитала эту книгу и поняла, что я наверное скоро побегу. Он описывает такие понятные вещи для меня. Я вот также бы это написала.

У тебя есть связь с сахалинскими поклонниками?

Да, они мне пишут, я отвечаю на их письма. Рада, стараюсь читать все и отвечать всегда. Но сахалинцы немного странно к этому относятся. Есть две категории людей — либо любят, либо ненавидят. А те, кто ненавидят, скорее завидуют и задаются вопросом: почему она, а не я. Я стараюсь на это не реагировать. Да, получаю такие негативные сообщения.

Что тебя сформировало как личность, твое мировоззрение?

Я думаю, все. Ну в первую очередь музыкальная школа, танцевальная школа, в которой я прозанималась семь лет. Если ребенок занимается одновременно музыкой и танцами, я считаю, это превосходно, это лучшее формирование внутреннего прекрасного, которое может быть. Если подкрепить это боевыми искусствами, как я сделала, найти в себе эту гармонию, научиться сдерживать свой пыл, которого у меня слишком много, то еще лучше. Я человек очень взрывной. Раньше я не могла контролировать свои эмоции, со мной невозможно было общаться. Сейчас я очень требовательная и к себе, и к окружающим.

Можешь общаться с людьми, которые тебя раздражают?

Вот этому я и учусь. И я не люблю большое скопление людей. Но если я в нем нахожусь, то там есть две категории людей, я их так разделяю. Сначала на меня долго смотрят. А потом разделяются - есть люди, которые подходят ко мне, и которые ни за что не подойдут. Вот которые боятся меня и не подходят — сразу до свидания. А тех, кто подходит, я так сканирую, и делаю вывод — сможем мы общаться или нет.

И все же, почему у тебя получилось выйти на всероссийский уровень, а у многих талантливых дальневосточных коллективов, у которых тоже множество поклонников, не получается?

Я могу сказать свои наблюдения — если у тебя есть талант, тебе сопутствует удача. Но надо не забывать о том, что многие не понимают до конца, для чего они это делают. Пока не появится вопроса внутри: чего я хочу? Потом должен появиться точный ответ без всяких сомнений. А если человек идет, бьется в двери, лет 10, 12, 15 и у него ничего не получается, нужно внутри себя покопаться и задать себе вопрос, почему не получается.

Но нужно потом еще иметь в себе смелость шагнуть в сторону этого ответа...

Да, это точно!

У тебя была эта внутренняя борьба и поиск сил, чтобы решиться на ту жизнь, которой ты сейчас живешь?

Конечно, я очень долго думала. Полгода. Идти мне в этот мир или нет. Это была переоценка ценностей и выявление того, от чего мне нужно отказаться и точно понять, зачем. Для того, чтобы идти дальше. Многие думают, что все так просто — свалилась мне с неба эта слава. Но я скажу, что с неба слава никогда просто так не сваливается, а если и сваливается, то ее надо удержать. А это самая сложная задача. Слава на меня не свалилась. Я начала заниматься музыкой с семи лет, потом создавала свои коллективы, в которых мы исполняли свои кавер-версии.

Ты сейчас понимаешь, что другого шага ты не могла совершить?

А мы делаем все шаги правильные, нет ошибок в жизни.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:19 +2
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Люди
Эмма М
Место
Южно-Сахалинск
Прочее
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