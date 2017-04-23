Пять Тысячников Сусунайского хребта

ПЯТЬ ТЫСЯЧНИКОВ - так называется самый сложный зимний туристический маршрут в окрестностях Южно-Сахалинска. Он предполагает посещение пяти высших точек Сусунайского хребта в рамках одного выхода без контактов с цивилизацией и помощи извне.

Сусунайский горный хребет находится к востоку от областного центра, он тянется от Охотской трассы на юге до села Стародубское на севере. Пять его высших точек превышают один километр: гора Майорская (1015 м), гора Высокая(1023 м), пик Чехова (1045 м), гора Пушкинская (1047 м), гора Августиновича (1034 м). Все эти горы находятся в южной части хребта, то есть в окрестностях города, поэтому пользуются большой популярностью у начинающих и опытных туристов. Особо популярны пик Чехова и гора Майорская, на которые каждый год устраиваются многолюдные восхождения.

В последние годы у определенных групп туристов стало особым шиком посещение всех этих вершин за один поход. В основном такие походы проходят за несколько дней с ночевками. 30 марта 2013 года четверо лыжников-спортсменов из Сахалинской конфедерации экстремальных видов спорта впервые прошли данный маршрут без ночевки всего за 21 час, что и по сей день является рекордом по скорости. После этого данный маршрут обрел небывалую популярность у туристов, желающих бросить вызов самому себе. Однако в большинстве случаев походы заканчивались сходом с дистанции по различным причинам. Относительная близость города дает возможность свернуть домой в случае какого-либо форс-мажора практически в любой точке маршрута.

У автора было две неудачные попытки пройти «ПЯТЬ ТЫСЯЧНИКОВ» в 2013 и 2014 годах, лишь весной 2015 удалось это сделать в режиме соло (без попутчиков) с одной ночевкой в снежной норе. В первый день шел 14 часов, во второй – 23. Вроде дело сделано, однако манил вариант нон-стоп.

1 апреля этого года в 6.20 утра мы группой из двух человек вышли на маршрут от Известкового карьера. Моим напарником был Андрей Богданов из Москвы, человек с огромным туристическим опытом, но мало знакомый с нашей местностью. На Сахалин он приехал по работе и до этого еще не успел побывать ни на одной из вышеперечисленных вершин. Я шел на бэккантрийных лыжах с камусом, Андрей – на снегоступах.

Девятью часами ранее, в 21.00 часов 31 марта, на этот же маршрут вышли два других человека – Денис Гусаров и Олег Епихин. Первый был на снегоступах, второй – на лыжах-скитурах. Оба являются профессиональными спортсменами, членами альпинистского клуба Урубко CAMP на Сахалине, к которому я тоже принадлежу. Вначале хотели идти вчетвером, но разные мнения о времени старта вынудили разбиться на две группы.

Первые две вершины находятся на одном горном массиве, называемом Майорский, который простирается к северу от охотской трассы. Эти две горы расположены всего в паре километров друг от друга, разделены седловиной с отметкой 839 метров. Так как гора Высокая стоит в глубине Майорского массива, она гораздо реже посещается туристами, чем находящиеся на его восточном и западном краях горы Майорская и Острая.

Три часа неспешной прогулки по утреннему насту, и мы на вершине Майорской. На юго-востоке в лучах утренней зари красуются пейзажи юга острова: озера Тунайча, Изменчивое, Чибисанское, Вавайское, Буссе, заливы Мордвинова и Анива, Тонио-Анивский хребет. Удивительное соседство этой горы с низменностью Корсаковского плато делает ее одной из самых лучших смотровых площадок южной оконечности Сахалина. На западе за седловиной видна гора Высокая, а вдалеке на северо-западе – остальные три тысячника, до которых еще довольно далеко. С погодой очень повезло в этот день, видимость была отличная.

Сделав фото и короткое видео, спускаемся в седловину. Через полтора часа, в 10:50, мы на горе Высокой. Вокруг красота, усталости еще пока нет. Майорский массив продолжается в западном направлении, где через пару километров поворачивает под прямым углом на юг, к горе Острой. Где-то далеко на западе внизу виднеется седловидная гора Московская, куда часто ходят на прогулку от «Земляничных холмов». Но нам надо на северо-запад. До следующего тысячника, пика Чехова, 12 километров по прямой, идти же - раза в два больше.

Двигаемся дальше с намерением свернуть на повороте хребта на северо-запад. Здесь к Майорскому массиву припачкована стоящая особняком гора Стахановская, славящаяся своими прямыми лавиносбросами, за что туристы называют ее «Язычницей». По лавиносбросу можно спуститься на Марковский перевал (360 м) с наименьшей потерей высоты, затем через восточный хребет горы Стланик выйти на Чеховский перевал. Этот путь считается наиболее коротким. Однако следы первой группы, на которые мы вышли еще на вершине Майорской, сворачивают с хребта вниз, не доходя до горы Стахановской почти треть пути от Высокой. Недолго подумав, мы решаем покинуть Майорский массив следами первой группы, тем более я так уже спускался два года назад.

Спуск занял не меньше времени, чем подъем. Ведь Майорский массив довольно крутой с северной стороны, зимой тут часто сходят лавины. Соблюдая предельную осторожность, мы спустились вниз по кулуару одного из ручьев. Пройдя еще два-три километра после окончания крутого склона, вышли на зимнюю дорогу в поселок Лесное в месте примыкания дороги от Танкового озера. В этом месте соединяются 30-ти и 50-тикилометровые трассы Зимнего лыжного марафона имени И.П. Фархутдинова. Несмотря на то, что марафон давно прошел, обе трассы были раскатаны ратраком. На этой развилке мы остановились на обед и отдых, пополнили в ручье запасы питьевой воды. Забегая вперед, скажу, что мы за весь поход так и не воспользовались газовыми горелками, которые взяли, чтоб топить снег в горах.

После часового отдыха пошли по дороге в сторону Чеховского перевала. Не доходя до последнего полтора километра, свернули по распадку на гору Лысая (957 м), которая является восточным плечом массива пика Чехова. Восточный кулуар горы Лысой у лыжников-фрирайдеров называется «Коврижка», я слышал много про этот склон, но раньше ни разу там не ходил. На Лысую до этого поднимался по крутому западному кулуару под названием «Вилка», который хорошо виден с города, либо по хребту от Чеховского перевала.

Честно говоря, мне очень понравился кулуар «Коврижка», всем его рекомендую! Он не крутой, набор высоты плавный и равномерный до самой вершины горы. Позади на востоке красуется пройденный могущественный Майорский массив, а за ним – Охотское море. Здесь уже начинали давать о себе знать пройденные километры. Для экономии сил мы выбрали самый спокойный темп, ведь еще идти далеко.

На вершину горы Лысой мы поднялись в начале девятого вечера. В это время солнце зашло за горизонт, и начались сумерки. На юго-западе горели огни Южно-Сахалинска, а на северо-западе виднелась вершина пика Чехова, до которой надо было идти по хребту, попутно пройдя траверсом еще три попутные вершины с небольшим перепадом высот.

Довольно быстро наступила темная ночь, появился хороший ветер. Спрятавшись от него за широкое тело горы Бородавка, мы остановились на ужин. Андрей надел теплые вещи. Пока ужинали, гору накрыл густой туман, видимость в свете фонариков не превышала пяти метров. Несмотря на то, что данная местность знакома мне как свои пять пальцев, приходилось пользоваться компасом, чтоб не промазать мимо вершины. Один раз даже показалось, что прошли мимо, но включенный GPS-навигатор показал, что до вершины еще 400 метров. В итоге лишь в 22.55 мы поднялись на пик Чехова. Сильный ветер не дал возможности задержаться там надолго. Сделав фото и видео на фоне будки в свете фонарей, мы пошли дальше. Рюкзаки и верхняя одежда покрылись слоем белого инея.

Следующий тысячник расположен в трех километрах к северо-востоку, однако ходят туда обычно по водоразделу, делая небольшой зигзаг. Выходит 5-6 километров. Нам следовало идти на север, спуститься на Буреинский перевал (700 м), после которого начинается плавный подъем на гору Пушкинскую. Очень сложной задачей оказалось не промазать мимо этого перевала в густом тумане, ведь трека к нему в моем навигаторе не было. Помог навигатор Андрея с подробной картой местности с горизонталями. Ориентируясь по текущему положению и требуемому направлению движения, мы примерно через полтора часа пришли на перевал. В дневное время при отсутствии тумана путь туда от вершины пика Чехова обычно не превышает 20 минут.

К нашему большому удивлению, на перевале тумана не было. Вверху красовалось звездное небо, а на востоке виднелся едва различимый силуэт следующей вершины. Получилось, что затянут облаком был только пик Чехова. Еще здесь были следы лыжников и снегоходов. Немного отдохнув, пошли на гору Пушкинскую. Накопившаяся усталость не позволяла держать высокий темп. Пройдя несколько пологих участков, «зачарованный лес» и два крутых подъема, в 4.48 мы были на вершине четвертого, самого высокого тысячника. Небо было звездным, однако дул очень сильный ветер. Предыдущий тысячник все так же был затянут темной мглой, которая повторяла его геометрические очертания. Сделали короткое видео и фото, запечатлев в свете фонарика японский репер – характерный признак вершины горы Пушкинской, и двинулись вниз. До горы Августиновича - пять километров по прямой на север. По факту это - десять километров по водоразделу с переменными потерями и наборами высоты.

Когда покинули гору и проходили «зачарованный лес», начало светать понемногу. Андрей слегка расстроился, что подъем на самую красивую вершину пришелся на ночное время, не позволив вдоволь насладиться ее прекрасными видами.

Покинув «зачарованный лес» и плечо Пушкинской, выходим на водораздел горы Луга. К этому времени солнце показалось из-за горизонта на фоне только что покоренного тысячника, предоставив сюжет для еще одного красивого фотоснимка. Сфотографировав восход над горой Пушкинской, неспешно зашли на гору Луга (885 м), хотя вначале планировали обойти ее траверсом. К этому времени нас начали накрывать пришедшие с запада облака. Снова пришлось применять навыки ориентирования в условиях ограниченной видимости. К большой радости, облачность рассеялась, когда мы вышли на перевал между горой Луга и следующей за ней на востоке горой Перемычкой (≈800 м). Высота перевала составляет 700 метров.

Немного отходя от темы, поделюсь интересным наблюдением: практически все перевалы, находящиеся на водоразделе к северу от пика Чехова, имеют высоту в районе 700 метров. Такая высота у Буреинского перевала, что между пиком Чехова и горой Пушкинской. Два перевала, отделяющие гору Перемычку от гор Луга и Августиновича, тоже 700 метров в высоту. К северу от горы Августиновича расположена гора Капустин Яр (878 м), далее - гора Быкова (954 м), эти три вершины также разделены двумя семисотметровыми перевалами. Сам лично это проверял GPS-навигатором.

Гору Перемычку обошли траверсом с северо-западной стороны по ее крутому склону. Набирать лишние сто метров высоты, чтобы снова их потерять, особого желания не было. Передохнув и перекусив, вышли на заключительный подъем, темп уже был откровенно черепаший.

На гору Августиновича зашли традиционным путем по ее южному хребту, однако на подступах к плато горы сделали небольшой крюк, чтоб исследовать западный склон на предмет наличия готовой тропы для предстоящего спуска в Новоалександровку. Там оказались только следы зайца, а мы прошли через все огромное плато, пока вышли на вершину. Гора Августиновича в своей верхней части имеет плоскую форму площадью в несколько футбольных полей и более километра в длину, с вершиной на восточной стороне. Мы туда пришли в 13.10.

Откровенно говоря, к тому времени усталость перевешивала радость успешного прохода «ПЯТИ ТЫСЯЧНИКОВ». Мы практически перестали фотографировать, хотелось уже скорей начать отдых, но еще ведь надо добраться до дома. На вершине увидели следы снегохода, последний заехал со стороны Капустина Яра. Однако мы решили спускаться наиболее коротким путем – вниз по ручью Мга, который впадает в речку Красносельскую. Ведь в идеале такой маршрут предполагает только спуск. Как же мы потом корили себя за это решение…

Спуск по крутому западному склону горы дался довольно легко: Андрей просто шагал вперед, а я катился вниз зигзагами. Но когда спустились в речное ущелье, начались проблемы. Через каждые двадцать метров приходилось перелазить через многочисленные овражки, переходить с одного берега реки на другой, выбирая более пологий склон, обходить различные препятствия с существенным набором высоты. На фоне сильной усталости это оказалось самым трудным испытанием за весь поход. Ручей Мга казался бесконечным. Мы злились на себя за то, что не пошли назад через гору Луга по водоразделам. Ведь с нее можно довольно быстро спуститься в пригород по зимней лесной дорожке…

Дополнительным испытанием становился подтаивавший снег, который часто проваливался. Большой радостью для нас стали появившиеся в определенный момент старые следы снегоходов, однако они не сильно облегчили задачу. Гусеничные машины тоже с трудом преодолевали этот маршрут, часто проваливаясь в снег и воду. А если надо объехать какой-нибудь завал, водитель снегохода делал большой крюк, забираясь очень высоко на склон над уровнем русла реки. Когда за тебя работает мощный мотор – этот маневр не представляет особого труда, однако для изможденных туристов после непрерывного полуторасуточного похода каждый такой обход был сродни отдельному восхождению на гору. Как же мы обрадовались, когда закончился ручей Мга, и началась широкая долина реки Красносельская!

Еще несколько километров пути практически на автопилоте, и появилась цивилизация: вначале старые разрушенные сараи, затем дачный поселок, к которому подходит автомобильная дорога. Здесь нас ждала на машине моя жена Саша, время было 20.30. Целых семь часов занял у нас спуск с горы Августиновича! В обычных условиях восхождения туда требуют гораздо меньше времени.

В моей жизни, конечно, был не один трудный поход, но с твердой уверенностью могу заявить – это самая большая физическая нагрузка, которую я получал разово когда-либо. «ПЯТЬ ТЫСЯЧНИКОВ» в режиме нон-стоп – довольно тяжелое испытание. На преодоление шестидесяти километров в горных условиях у нас ушло в общей сложности 38 часов. Андрей вошел в историю, как единственный человек, который, не бывая ранее ни на одном из наших тысячников, посетил сразу все оптом за один заход.

Касаемо первой группы – ребята существенно обскакали нас и по скорости, и по сложности маршрута. С пика Чехова на Пушкинскую и с Пушкинской на Августиновича они шли не по водоразделам, как мы, а в лоб. То есть скатывались вниз по лавиносбросам, теряя высоту довольно значительно, и затем таким же способом забираясь на следующую гору. С Августиновича они пошли дальше по водоразделу на гору Быкова, добавив ее в свой послужной список. Маршрут в итоге занял 29 часов. Хорошая спортивная форма и экипировка дает результаты.

Интересно, кто будет следующим?

Автор А. Лазарев