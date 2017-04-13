На улицах Южно-Сахалинска появилась живопись

Что такое уличное творчество? Многие горожане ошибаются, думая, что это свастика на заборе, причем нарисованная в обратную сторону, или слово из трех корявых букв. До сих пор в областном центре таком богатом на культурные объекты – театры, музеи, памятники, скверы, - практически ничего именно к уличной культуре не располагало, если не брать в расчет скейтеров и других спортсменов. А, кроме того, не было даже такого понятия как «уличная культура». До тех пор, пока в администрации нашего города не появился новый человек.

Павел Шугуров занимает должность начальника отдела дизайна и оформления городского пространства администрации Южно-Сахалинска, проще говоря, главный художник областного центра. Свои будни Павел проводит в кресле чиновника, а вот на выходных воплощает творческие идеи, и активно подключает к этому процессу горожан.

В это воскресенье, 16 апреля, в одном из дворов по улице Невельского чиновник без галстука, но с кисточкой в руках, вместе с волонтерами расписали старые бетонные сооружения. Ребята сами разработали концепцию. Так вход в бункер волонтеры увидели как жабу из сказки Андерсена. А на ее спине разлеглась под солнышком Дюймовочка. А вот второй объект стал домом для динозавра.

Анна Гурова, волонтер Мы придумали сделать из будки домик с динозавриком. Я уверена, что наше творчество понравится горожанам. Хочу, чтобы город был ярким, а не серым. Как только я увидела в социальных сетях, что можно прийти и разрисовать стены, сразу же откликнулась.

Анастасия Мирова, волонтер Мы красим всякие некрасивые штуки, делаем их красивыми, чтобы люди радовались, чтобы они смотрели и улыбались. Мне самой очень нравится этим заниматься. Это совсем не сложно, и очень интересно. Я бы здесь целый день провела, но, к сожалению, мы уже почти все сделали.

Краски для акции ребятам предоставила коммерческая организация. Тратиться ни на что не пришлось. Организатором акции выступил Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска. Вместе с волонтерами в создании арт-объектов участвовали и их родители.

Евгения Ким, мама ребенка-волонтера Мы только за такие проекты. Дети не сидят дома перед компьютером, в такой прекрасный день заняты полезным делом на свежем воздухе. Для нашего города сделали красивый арт-объект. И мы, родители, просто не могли остаться в стороне – это было настолько захватывающе и интересно, что мы взяли кисточки начали тоже красить.

Елена Слугина, мама ребенка-волонтера Моя дочь посещает художественную школу и великолепно рисует, но ей всегда хотелось попробовать именно уличную живопись. Но она не знала, как ей к этому подступиться. Я очень рада, что у нас появился такой человек как Павел Шугуров. На прошлом мастер-классе он дал детям теорию, рассказал о стилях и способах. И уже сегодня у них практика. Они создают своими руками что-то прекрасное. И если моя дочь понимает в искусстве, то я ничего не понимаю, но тоже рисовала вместе со всеми и получила истинное удовольствие от этого выходного.

В это воскресенье ребята впервые вышли на улицы. Но планы у нового чиновника грандиозные. Уже на следующих выходных, если позволит погода, ребята отправятся в Корсаков. Там их уже ждет мастер-класс по аэрографии от местного художника.

Павел Шугуров, начальник отдела дизайна и оформления городского пространства администрации Южно-Сахалинска Сегодня мы собираем творческие силы города. Понимаете, город – это прежде всего не фасады. Не свет и не дороги даже. Город – это люди. И люди должны понимать город как место для творчества, потому что без творчества жизнь превращается в рутину. Мы все знаем, что такое быт – дом-работа, дом-работа. Если в этом нет духа творчества – качество жизни сразу уже не то. Я не знаю, почему в Южно-Сахалинске раньше этого не было. Может быть, люди стеснялись чего-то или не было катализатора. Хотя в городе очень много творческих людей. Каждый что-то делает. Я не творческих людей здесь вообще не видел. Но за пределы своей квартиры они не выносят свою инициативу. А почему нет? У нас же город – это холст для его жителей. Я говорю сейчас не только о художниках. Если вы пишите стихи, то вы можете выступить в сквере. И, конечно, у нас обязательно должна быть уличная музыка. На самом деле желание жителей иметь приличные газоны в городе – тоже творчество.

Конечно, первая вылазка юных художников на улицу – это скорее только упражнение. Но вместе с ними ребята повышают свой профессионализм. Павел уверен, что уже этим летом в городе появятся настоящие произведения искусства. И чтобы полюбоваться ими не придется платить, они будут радовать и вдохновлять жителей Южно-Сахалинска каждый день. Это как раз то самое свободное, смелое и доступное искусства, не запертое в стенах музеев, которого так не хватало в этом городе. Павел уверен, если что-то пойдет не так, закрасить стену серой краской можно за два часа. Но вот количество невзрачных заборов на данный момент и так превосходит все ожидания. Пожалуй, первым настоящим превращением стал этот аквариум. На самом деле это просто стена трансформаторной будки. Соблюдая все меры безопасности, Павел Шугуров расписал ее сам. Полюбоваться вживую уличным искусством теперь можно во дворе дома №31 по улице Невельского.