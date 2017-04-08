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Один праздник на всех. Как сахалинские католики готовятся встретить Пасху

Один праздник на всех. Как сахалинские католики готовятся встретить Пасху

Репортаж из прихода Святого Иакова

В этом году католики, протестанты и православные празднуют Пасху в один день. Это случается раз в несколько лет. Несовпадение дат объясняется тем, что христианские конфессии пользуются двумя методами расчета: григорианской и александрийской пасхалией. Не секрет, что Сахалин стал домом для многих иностранцев-католиков.

Однако приход святого Иакова для некоторых южносахалинцев до сих пор остается местом весьма загадочным. Не все горожане знают, что на самом деле находится там и можно ли войти внутрь. Почти каждый вечер в стенах католического собора проходит месса. И поприсутствовать на ней может каждый желающий. Здесь нет строгих правил и богатых золотых обрамлений, которые обычно так поражают в православных церквях. Женщинам необязательно быть в юбках по щиколотку и голову можно не покрывать. И даже маленькие помощники чувствуют себя здесь просто детьми, служба для них не в тягость.

Последние дни перед Пасхой - самые ответственные для всех христиан. Католики также как и православные перед праздником стараются чаще посещать церковь и, конечно, держат пост. Правда, здесь он не такой строгий.

Юлий Хван, прихожанин Собора Святого Иакова

Дети, например, говорят, что в пост они будут есть мороженное не семь дней в неделю, а один раз или вообще не есть. Любители пива не пьют, а я вот в эти дни не смотрю футбол. Весь смысл в том, чтобы перебороть себя. И это такое счастье понимать, что ты смог это сделать, и чувствовать помощь Бога. Просто вырастают крылья за спиной.

Католики говорят, что в пост самое главное - не есть людей, то есть не раздражаться и не конфликтовать с другими. Перед Пасхой здесь тоже принято красить и освящать яйца, печь куличи. Но по большому счету, вся эта символика не так уж и важна. Самое время, по мнению священнослужителей, подумать о душе.

Томаш Рафаляк, настоятель прихода Святого Иакова

Человек, который не исповедовался перед пасхой, он как будто ничего не сделал, потому что телесный пост - это только дополнение к духовному посту. Душа намного важнее, чем  тело.

Перед началом праздничного богослужения католический священник зажжет особую свечу, огонь от которой раздадут всем прихожанам. В этот день зажгут свои свечи зажгут протестанты и православные. А вот иудеи уже отмечают свою еврейскую пасху. Они ее празднуют с особым размахом - целую неделю. Огонь объединит миллионы людей и вне зависимости от религиозных различий даст надежду всем, кто по-настоящему верит.

Автор: Нина Шалфей, вчера, в 18:50 +6
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Место
приход Святого ИаковаЮжно-Сахалинск
Прочее
католики
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Комментарии
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НюНик_просто_Анна Online
Написано вчера, в 19:29
Спасибо за интересный пост, Нина!Бывала у католиков... Понравилось. Кае-то менее пафосно, просто, душевно, нет давления и вечных упреков-угроз... Впрочем, достаточно, а то снова начнется.
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+4
Нина Шалфей
Написано вчера, в 22:47
НюНик_просто_Анна, и мне у них понравилось. И отец Томаш просто чудесный человек))
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано вчера, в 22:51
Нина Шалфей, Мне он очень понравился. Интеллигентный, умница, добрый и очень, очень тактичный
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+3
Балтийская Килька
Написано вчера, в 19:55
Спасибо, Нинусь, за рассказ! Достаточно понятно, кратко и без лишних бла-бла-бла.

Иудеи порадовали. Цельную неделю праздновать будут. Вот я понимаю, размах праздничный! А яйца они тоже красят? а куличи пекут?
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+4
Online
евгений Online
Написано вчера, в 20:01
Балтийская Килька, Внимательней читай, на твои вопросы есть ответы в тексте.
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+3
Балтийская Килька
Написано вчера, в 20:15
евгений, угу)))приму к сведению)))
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+3
Online
евгений Online
Написано вчера, в 22:17
Да лишь бы не как у друзей с ближнего содружества. Обратите внимание на стол детей и воспитателей.
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