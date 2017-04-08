Один праздник на всех. Как сахалинские католики готовятся встретить Пасху

В этом году католики, протестанты и православные празднуют Пасху в один день. Это случается раз в несколько лет. Несовпадение дат объясняется тем, что христианские конфессии пользуются двумя методами расчета: григорианской и александрийской пасхалией. Не секрет, что Сахалин стал домом для многих иностранцев-католиков.

Однако приход святого Иакова для некоторых южносахалинцев до сих пор остается местом весьма загадочным. Не все горожане знают, что на самом деле находится там и можно ли войти внутрь. Почти каждый вечер в стенах католического собора проходит месса. И поприсутствовать на ней может каждый желающий. Здесь нет строгих правил и богатых золотых обрамлений, которые обычно так поражают в православных церквях. Женщинам необязательно быть в юбках по щиколотку и голову можно не покрывать. И даже маленькие помощники чувствуют себя здесь просто детьми, служба для них не в тягость.

Последние дни перед Пасхой - самые ответственные для всех христиан. Католики также как и православные перед праздником стараются чаще посещать церковь и, конечно, держат пост. Правда, здесь он не такой строгий.

Юлий Хван, прихожанин Собора Святого Иакова Дети, например, говорят, что в пост они будут есть мороженное не семь дней в неделю, а один раз или вообще не есть. Любители пива не пьют, а я вот в эти дни не смотрю футбол. Весь смысл в том, чтобы перебороть себя. И это такое счастье понимать, что ты смог это сделать, и чувствовать помощь Бога. Просто вырастают крылья за спиной.

Католики говорят, что в пост самое главное - не есть людей, то есть не раздражаться и не конфликтовать с другими. Перед Пасхой здесь тоже принято красить и освящать яйца, печь куличи. Но по большому счету, вся эта символика не так уж и важна. Самое время, по мнению священнослужителей, подумать о душе.

Томаш Рафаляк, настоятель прихода Святого Иакова Человек, который не исповедовался перед пасхой, он как будто ничего не сделал, потому что телесный пост - это только дополнение к духовному посту. Душа намного важнее, чем тело.

Перед началом праздничного богослужения католический священник зажжет особую свечу, огонь от которой раздадут всем прихожанам. В этот день зажгут свои свечи зажгут протестанты и православные. А вот иудеи уже отмечают свою еврейскую пасху. Они ее празднуют с особым размахом - целую неделю. Огонь объединит миллионы людей и вне зависимости от религиозных различий даст надежду всем, кто по-настоящему верит.