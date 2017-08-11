Это может произойти с 1 января 2018 года

В Южно-Сахалинске планируют ликвидировать сразу несколько автобусных маршрутов. Как стало известно ASTV.RU, эти планы объясняют их нерентабельностью. Отмена может произойти уже с 1 января.

По данным ASTV.RU, под угрозой находятся маршруты № 4а, 8, 16, 16а, 18ш, 21, 67, 71, 81п, 107. Часть из них дублируются другими имеющимися направлениями, у части альтернативы нет.

Так, маршрут № 4а почти повторяет № 4 (Федоровка – ТЭЦ-1), будучи его немного укороченной версией.

Маршрут № 16 соединяет район психбольницы с «Земляничными холмами», а № 16а – с санаторием «Аралия». В случае их ликвидации больница останется без автобусного движения, впрочем, всего в одной остановке от нее оживленная улица Лермонтова. А 18ш – укороченный маршрут, связывающий Октябрьский с районом областной больницы.

При этом «Восьмёрка» - единственный автобус, напрямую связывающий аэропорт с железнодорожным вокзалом через улицу Ленина. Этот маршрут в последние годы то отменяли, то восстанавливали. По всей видимости, популярным он так и не стал – либо из-за направления, либо из-за своей редкости: интервалы на нем достигают часа.

Маршрут № 21 тоже периодически исчезает с карты города. Он – единственный, который проходит по самому южному отрезку улицы Горького, в районе геологического института. Его северная конечная – совхоз «Комсомолец». Частные предприниматели, выигрывавшие конкурс на перевозки, все время отказывались от него из-за нерентабельности, и с августа на линию вышел муниципальный транспорт.

Еще короче оказывается судьба маршрута № 107. Он напрямую связал Дальнее и Новоалександровск только в сентябре текущего года. Вскоре жители двух отдаленных районов стали жаловаться на то, что машины с этой табличкой исчезли с дорог.

67-й – маршрут, который сейчас обслуживается коммерческими перевозчиками. Он кольцевой, ездит между улицами Есенина, Сахалинской, Ленина и Комсомольской/Горького. На протяжении длительного отрезка он дублирует еще один частный маршрут № 28.

Автобус № 71 соединяет Институт морской геологии и физики (ИМГИГ) и Хомутово. Фактически он является укороченной версией «десятки».

Маршрут 81п, как и «восьмерка» - редкий гость на дорогах Южно-Сахалинска. Он соединяет Дальнее с «Сити Моллом», незначительно отличаясь от обычного «восемьдесят первого» частью маршрута в центре города.

Официальной причиной сокращений во внутренних документах администрации называют нерентабельность. Еще одним из возможных факторов, как стало известно ASTV.RU, могли стать проблемы с техникой в муниципальной транспортной компании. До 50 единиц новых автобусов, закупленных городом в 2015-2017 годах, постоянно находятся в ремонтах. Причина – несвоевременная закупка запчастей для сломавшейся техники.

15.30. Администрация Южно-Сахалинска прокомментировала новость про возможную отмену маршрутов. "Администрация приступила к работе по оптимизации городских общественных маршрутов. Сейчас проводится анализ пассажиропотока. Работа в данном направлении находится в начальной стадии, ведётся анализ. Поэтому говорить о закрытии всех указанных маршрутов преждевременно. Дата 1 января 2018 года также не является окончательной".