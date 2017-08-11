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В Южно-Сахалинске планируют ликвидировать сразу несколько автобусных маршрутов

В Южно-Сахалинске планируют ликвидировать сразу несколько автобусных маршрутов

Это может произойти с 1 января 2018 года

В Южно-Сахалинске планируют ликвидировать сразу несколько автобусных маршрутов. Как стало известно ASTV.RU, эти планы объясняют их нерентабельностью. Отмена может произойти уже с 1 января.

По данным ASTV.RU, под угрозой находятся маршруты № 4а, 8, 16, 16а, 18ш, 21, 67, 71, 81п, 107. Часть из них дублируются другими имеющимися направлениями, у части альтернативы нет.

Так, маршрут № 4а почти повторяет № 4 (Федоровка – ТЭЦ-1), будучи его немного укороченной версией.

Маршрут № 16 соединяет район психбольницы с «Земляничными холмами», а № 16а – с санаторием «Аралия». В случае их ликвидации больница останется без автобусного движения, впрочем, всего в одной остановке от нее оживленная улица Лермонтова. А 18ш – укороченный маршрут, связывающий Октябрьский с районом областной больницы.

При этом «Восьмёрка» - единственный автобус, напрямую связывающий аэропорт с железнодорожным вокзалом через улицу Ленина. Этот маршрут в последние годы то отменяли, то восстанавливали. По всей видимости, популярным он так и не стал – либо из-за направления, либо из-за своей редкости: интервалы на нем достигают часа.

Маршрут № 21 тоже периодически исчезает с карты города. Он – единственный, который проходит по самому южному отрезку улицы Горького, в районе геологического института. Его северная конечная – совхоз «Комсомолец». Частные предприниматели, выигрывавшие конкурс на перевозки, все время отказывались от него из-за нерентабельности, и с августа на линию вышел муниципальный транспорт.

Еще короче оказывается судьба маршрута № 107. Он напрямую связал Дальнее и Новоалександровск только в сентябре текущего года. Вскоре жители двух отдаленных районов стали жаловаться на то, что машины с этой табличкой исчезли с дорог.

67-й – маршрут, который сейчас обслуживается коммерческими перевозчиками. Он кольцевой, ездит между улицами Есенина, Сахалинской, Ленина и Комсомольской/Горького. На протяжении длительного отрезка он дублирует еще один частный маршрут № 28.

Автобус № 71 соединяет Институт морской геологии и физики (ИМГИГ) и Хомутово. Фактически он является укороченной версией «десятки».

Маршрут 81п, как и «восьмерка» - редкий гость на дорогах Южно-Сахалинска. Он соединяет Дальнее с «Сити Моллом», незначительно отличаясь от обычного «восемьдесят первого» частью маршрута в центре города.

Официальной причиной сокращений во внутренних документах администрации называют нерентабельность. Еще одним из возможных факторов, как стало известно ASTV.RU, могли стать проблемы с техникой в муниципальной транспортной компании. До 50 единиц новых автобусов, закупленных городом в 2015-2017 годах, постоянно находятся в ремонтах. Причина – несвоевременная закупка запчастей для сломавшейся техники. 

15.30. Администрация Южно-Сахалинска прокомментировала новость про возможную отмену маршрутов. "Администрация приступила к работе по оптимизации городских общественных  маршрутов. Сейчас проводится анализ пассажиропотока. Работа в данном направлении находится в начальной стадии, ведётся анализ. Поэтому говорить о закрытии всех указанных маршрутов преждевременно. Дата 1 января 2018 года также не является окончательной".

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:56 +4
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Комментарии
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DartVictor Online
Написано сегодня, в 13:05
да после восьми вечера,как правило,почти все маршруты "самоликвидируются"
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+10
crazydriver144
Написано сегодня, в 13:18
DartVictor, да и не только эти
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0
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Berta Online
Написано сегодня, в 13:16
В смысле нерентабельность? 67-й маршрут нерентабелен?
Он кольцевой, и народу там всегда (!) много, в отличие от того же 21-го. Да, маршруты 67 и 28 немного схожи, но в южную сторону они идут совершенно по-разному.
Двадцатка, девятнадцатый и так перестали нормально ходить, а зимой будет еще хуже! Так еще и закрывать собрались!
Оптимизаторы хреновы.
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+8
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НКолчина Online
Написано сегодня, в 13:38
Berta, совершенно с вами согласна!
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+1
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Angel24 Online
Написано сегодня, в 13:20
Лучше бы взяли на контроль время движения автобусов. Вечером в 21:30 - 22:00 с ТЦ "Плаза" в центр уезжала пару раз, в остальное время приходилось идти пешком. Или в воскресенье как то, 4 маршрут ждала 35 минут. Уже позвонила в отдел, чтобы узнать, где автобусы, на что мне ответили, наверно у них обед, в 11 утра и у всех одновременно. А после 22:00 ждать автобус вообще бесполезно, можно смело или пешком или на такси.
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+5
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Bokassa Online
Написано сегодня, в 13:20
главное показать что что то делается, а что - не важно
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+2
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MASHUTA Online
Написано сегодня, в 16:17
Bokassa, Верха такое ощущение стараются как можно больше нагадить людям
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+1
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Виктория Online
Написано сегодня, в 13:24
как это 16 и 16а не рентабельны? Они почти всегда забиты людьми
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+10
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Татьяна БЛ Online
Написано сегодня, в 15:08
Виктория, вот вот! Ещё и не усядешься
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+1
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ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 13:36
Сокращая дублирующиеся маршруты, необходимо тогда увеличивать частоту движения других. Да и могли бы в качестве эксперимента. Выделить на кольце 20. Автобусные полосу. Все равно их под парковку используют.
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+1
KOXA
Написано сегодня, в 13:48
Не спорьте друг с другом, дело не в рентабельности. Просто ликвидируют частников. Монополия должна остаться у Муниципального перевозчика, который потом на эти маршруты выставит свои машины, возможно под другими?цифрами. А частных предпринимателей - на обочину... Всё очень просто.
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+2
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Warg Online
Написано сегодня, в 14:26
KOXA,
И это правильно.
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0
Хитанка
Написано сегодня, в 14:06
71 меня очень спасает, до Аралии фиг на чем уедешь
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+3
Online
Алеksандра Online
Написано сегодня, в 15:42 Отредактированно сегодня, в 15:46
Хитанка, 71 маршрут единственный, который соединяет Хомутово и две школы, и его специально завернули через Больничную. Но на линии всего три автобуса, которые ходят очень плохо. Их количество надо увеличивать, а не убирать маршрут. И 18ш специально создали, чтобы убрать подвоз детей в школу из Хомутово и Октябрьского.
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+1
anmari
Написано сегодня, в 14:15
Какая-то нездоровая оптимизация. Больше в городе проблем нет с автобусами??? Покажите мне пожалуйста автобус чтобы доехать до Кристалла??? Остановку для 3-ки напротив Адмирала - никто не хочет организовать? Только нормальную, не так как сейчас - на дороге. Остановку напротив Плазы увеличить или переместить??? (И таких еще много) Как встанут три автобуса - все тулишься в соседний ряд. И как можно оптимизировать маршруты, связывающие концы города? Мы тут еще телепортироваться не научились. Как научимся - так и сокращайте
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+1
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:39
Ликвидируйте лучше '"гостей " обнаглевших за рулем пассажирского транспорта.
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+2
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_ekhidna_ Online
Написано сегодня, в 14:41
про убрать якобы не рентабельные маршруты поняла, а про увеличение количества машин на рентабельных не поняла...эти ж маршруты явно не пустые ходили...
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0
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S.V. Online
Написано сегодня, в 15:24
с середины пр.Победы,например,прямым маршрутом не уехать к Кристаллу...ок,допустим от Столицы ещё можно пехом подняться,но от Плазы теряешь время.....И таких примеров касаемо маршрутов уйма...
На самом деле я не знаю кто продумывает все эти маршруты...ощущение,что когда их продумывают,то просто учитывают самые популярные,т.е. понимая,что там будут бодаться муниципальщики и частники,но властям то какая разница,главное-больше налогов в бюджет..а как будут люди добираться в ту или иную точку-вообще плевать...
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0
katenok1183
Написано сегодня, в 16:10 Отредактированно сегодня, в 16:10
Мдаа...нерентабельность,видимо кому-то больше нравится на головах друг у друга стоять в переполненных автобусах
С Дальнего так скоро вообще пешком ходить будет быстрее..
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0
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r00tPredator Online
Написано сегодня, в 16:30
8ку это единственный маршрут от жд вокзала по Ленина до аэропорта. А спросу он не пользуется как вы правильно подметили, что не часто ходит. Я всегда на нем ездил, когда мне надо было добраться до аэропорта с Ленина. И всем приезжим его советуют. Только они не успевают на рейс с нынешним 2 часовым простоем утром и приходится другие способы искать как добраться.
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0
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Hasen Online
Написано сегодня, в 16:42
новый руководитель начал работать?!
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0
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Алеksандра Online
Написано сегодня, в 16:44
А еще от Сити Мола по Ленина ходит один 18а, и то, он как суслик - существует, но его не видно. Пытались как-то часов в 6 вечера к друзьям, живущим в Елани уехать, фиг. И до Сити Мола в выходные вечером (в 10 часов) уже не уехать. Просто живу в том районе.
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