Лучшие российские врачи-радиологи обучили сахалинских коллег

В онкологическом диспансере прошли лекции и практические занятия по передовым методам диагностики и лечения

В областном онкологическом диспансере завершается курс обучения по радиологии, который проводят ученые из Санкт-Петербурга – сотрудники Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, кандидаты медицинских наук Азиз Халиков и Юлия Назинкина, а также представитель НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова – доктор медицинских наук, профессор Андрей Мищенко. Об этом сообщает пресс-служба сахалинского минздрава.

Каждый из корифеев провел по три лекционных дня, знакомя рентгенологов островной столицы и ближайших районов с передовыми методами и тенденциями КТ и МРТ исследований по разным направлениям.

- Лучевая диагностика, пожалуй, наиболее передовая и прогрессирующая сфера диагностических исследований, - считает доцент Юлия Назинкина, лекции которой завершают курс. – Так что врачу-рентгенологу приходится совершенствоваться постоянно и непрерывно. И какую бы замечательную базу он не получил в институте или ординатуре, без обновления знания быстро теряют актуальность.

В ходе лекций Юлия Назинкина рассказала островным врачам о новой методике МРТ диагностики онкопатологий спинного мозга. Прежде для постановки диагноза брали пункцию. Требовались очень серьезные основания, чтобы врач назначил пациенту подобную процедуру, а потому онкология по этой локации диагностировалась, как правило, на поздних стадиях. А безопасные МРТ-исследования способны выявить заболевание, когда изменения в веществе спинного мозга лишь начались.

- Тематику лекций определяли, основываясь на запросы островной медицины, - рассказал завотделением лучевой диагностики Консультативно-диагностического центра Дмитрий Пшекарский, - Содержание цикла было насыщенным, мы получили много новой, интересной и актуальной информации. На Сахалине нет НИИ, наши врачи не имеют возможности самостоятельно заниматься наукой, и подобные обучающие курсы от ведущих в стране институтов, способствуют внедрению передовых методик в практику сахалинских врачей.