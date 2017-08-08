Автобусные маршруты № 6, 21 и 71 переданы МУП «Транспортная компания»

Для улучшения качества транспортного обеспечения жителей Южно-Сахалинска три автобусных маршрута, ранее обслуживавшиеся частным перевозчиком, переданы на обслуживание МУП «Транспортная компания».

Как сообщают в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, на днях городское управление транспорта расторгло договор с ПАТП-3 на обслуживание маршрутов № 6, 21 и 71. С 5 августа на эти линии выходят автобусы среднего класса, общая вместимость каждого - не менее 35 мест. На маршруте № 71 ежедневно функционируют 8 автобусов, на маршруте № 6 - 2, № 21 - 1.

- Такое кардинальное решение принято управлением транспорта после длительных переговоров с частным перевозчиком, которые ни к чему не привели, - рассказал начальник отдела контроля исполнения договорных обязательств МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» Александр Попов. - Из-за его недобросовестности и несговорчивости в итоге страдали пассажиры. Частники, работающие в основном на старых маршрутках, не могли обеспечить достойную и, главное, безопасную перевозку. Водители вопреки правилам дорожного движения перевозили людей стоя, хотя их транспортные средства для этого не предназначены. Мы неоднократно указывали на эти и другие нарушения. Сейчас терпению пришел конец, потому что безопасность пассажиров - наш безусловный приоритет.

Кроме того, уверены в управлении, обслуживание маршрутов муниципальным перевозчиком - это прежде всего надежность. МУП «Транспортная компания» выводит на линию свои автобусы, которые функционируют по расписанию, не срывая рейсы.

Расписание поездов, автобусов, паромов и т.д. можно посмотреть тут.