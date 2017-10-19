Сотрудники четырех сахалинских агентств скрывали сведения о доходах

В списке нарушителей более 40 человек

Прокуратурой в четырех агентствах Сахалинской области выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции при предоставлении сведений о доходах

Прокуратура проверила агентство по туризму, агентство по развитию электроэнергетики и газификации, записи актов гражданского состояния и архитектуры и градостроительства области на предмет соблюдения законов о противодействии коррупции, в том числе обязанностей о представлении деклараций о доходах. Об этом сообщает пресс-служба сахалинской прокуратуры.

Выявлено 64 нарушения закона со стороны 41 государственного служащего. Все нарушения связаны с предоставлением неполных и недостоверных сведений о доходах и имуществе за отчетные периоды 2014-2016 годов.

При этом нарушения выявлялись и со стороны рядовых сотрудников и со стороны руководителей всех уровней - трех заместителей руководителей, восьми начальников управлений и отделов.

Основные нарушения - отсутствие сведений о банковских счетах и доходах от капитализации по ним, о недвижимости и транспортных средствах также доходов, полученных от их продажи, поступивших на банковские счета денежных средств, превышающих полученный за отчетный период доход.

Установлены факты, когда сотрудники скрывали данные о доходе в 12 млн. рублей. Иногда полученный доход занижали.

Имели место факты сокрытия доходов от реализации жилья и транспорта, а также занижения дохода, полученного от реализации пяти транспортных средств.

Кроме этого, установлено одиннадцать фактов поступления на банковские счета сотрудников и государственных служащих денежных средств, в совокупности более чем вдвое превышающих доход за отчетный период, указанный в справках о доходах.

В связи с выявленными нарушениями руководителям агентств направлена информация и три представления, которые находятся на рассмотрении.