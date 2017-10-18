В селе Песчанское газифицировали 9 домов

В домах села Песчанское появился газ. Этого события жители ждали много лет. Работы по газификации села шли в два этапа. Окончательное завершение планировалось еще в мае 2016 года. Однако из-за некачественно выполненных подрядчиком работ пуск газа в систему состоялся только 16 октября 2017 года. На сегодняшний день газ получили 9 абонентов, сообщает пресс-служба Анивской администрации.

И.о. мэра Артем Лазарев отметил, что в дальнейшем по мере выполнения технических условий будут подключаться остальные домовладения и предприятия села Песчанское, а также граждане, взявшие земельные участи в рамках федеральной программы «Дальневосточный гектар». Теперь жители села ждут, когда к ним придет централизованное водоснабжение. Ведь на сегодняшний день готова и прошла государственную экспертизу проектная документация на строительство водоотвода.