В Южно-Сахалинске на глазах пассажиров один водитель автобуса побил другого
Он слишком близко подъехал к конкуренту
В областном центре сегодня днем произошел инцидент с участием двух маршрутных автобусов. Водитель частной «маршрутки» набросился на водителя муниципального транспорта с кулаками. Видеокадры происшествия прислал в редакцию ASTV.RU очевидец.
Как сообщила свидетель произошедшего Елена, конфликт произошел на остановке у областной библиотеки. Водителю 28-го маршрута не понравилось, что его конкурент с «муниципального» маршрута № 20 слишком близко подъехал к зеркалу его машины. Впрочем, зеркало уцелело. А вот «пострадавший» полез в драку, ударил второго водителя и сломал ему подставку для денег. Причем делал он это прямо над головами пассажиров, которые как могли успокаивали агрессора.
В итоге конфликта с остановки не уехал ни один, ни другой автобусы. Они остались ждать полицию, а пассажиры были вынуждены сменить транспорт.
они с простолюдинами в бюджетах не передвигаются
zападло-с
Хотя его все должны читать при регистрации, но никто этого не делает. А потом удивляются
Сейчас же все маршруты раздаёт МУП, все автобусы оснащены системой глонас. То есть по идее все автобусы должны подчиняться мупу. Ну так посадили бы одного диспетчера, который бы отвечал за 20,28,67 маршрут и пусть бы он контролировал интервалы между ними и в случае чего давал сигнал водителям чтобы они толпой не скучивались в одной точке.
Тем более последнее время люди жалуются, что 20 стало мало, а в 67 и 28 не пробьёшься. Так сделайте им нормальные интервалы и контролируйте, чтобы не было самодеятельности.
Сегодня стал свидетелем очередного такого случая. Один автобус 7 только вышел с перерыва и идёт по графику. В это время его догоняет другая 7, которая опаздывает на 12 минут. И в итоге водители начинают ругаться друг с другом-почему один не подождал пока опаздывающий проедет вперёд и почему опаздывающий не ускорился и не поехал как положено впереди. Обычная ситуация, которую запросто разрешил бы диспетчер. Но, видимо нет его и даже водители МУПа начинают ругаться друг с другом