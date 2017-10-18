В Южно-Сахалинске на глазах пассажиров один водитель автобуса побил другого

В областном центре сегодня днем произошел инцидент с участием двух маршрутных автобусов. Водитель частной «маршрутки» набросился на водителя муниципального транспорта с кулаками. Видеокадры происшествия прислал в редакцию ASTV.RU очевидец.

Как сообщила свидетель произошедшего Елена, конфликт произошел на остановке у областной библиотеки. Водителю 28-го маршрута не понравилось, что его конкурент с «муниципального» маршрута № 20 слишком близко подъехал к зеркалу его машины. Впрочем, зеркало уцелело. А вот «пострадавший» полез в драку, ударил второго водителя и сломал ему подставку для денег. Причем делал он это прямо над головами пассажиров, которые как могли успокаивали агрессора.

В итоге конфликта с остановки не уехал ни один, ни другой автобусы. Они остались ждать полицию, а пассажиры были вынуждены сменить транспорт.