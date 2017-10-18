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В Южно-Сахалинске на глазах пассажиров один водитель автобуса побил другого

В Южно-Сахалинске на глазах пассажиров один водитель автобуса побил другого

Он слишком близко подъехал к конкуренту

В областном центре сегодня днем произошел инцидент с участием двух маршрутных автобусов. Водитель частной «маршрутки» набросился на водителя муниципального транспорта с кулаками. Видеокадры происшествия прислал в редакцию ASTV.RU очевидец.

Как сообщила свидетель произошедшего Елена, конфликт произошел на остановке у областной библиотеки. Водителю 28-го маршрута не понравилось, что его конкурент с «муниципального» маршрута № 20 слишком близко подъехал к зеркалу его машины. Впрочем, зеркало уцелело. А вот «пострадавший» полез в драку, ударил второго водителя и сломал ему подставку для денег. Причем делал он это прямо над головами пассажиров, которые как могли успокаивали агрессора.

В итоге конфликта с остановки не уехал ни один, ни другой автобусы. Они остались ждать полицию, а пассажиры были вынуждены сменить транспорт.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:47 +4
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Комментарии
Sakhalinchik
Написано вчера, в 16:49
депортация обоих, сразу на!!!
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+13
Vladiksakh65
Написано вчера, в 17:07 Отредактированно вчера, в 19:37
Sakhalinchik, Муниципал наш, там один плюс, иностранцев не берут.
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+16
SCHECHA
Написано вчера, в 17:49 Отредактированно вчера, в 19:37
Vladiksakh65, к сожалению стали брать
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+4
Vladiksakh65
Написано вчера, в 17:51
SCHECHA, Ни разу не видел, поинтересуюсь у знакомого, он там водителем работает.
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+2
Еще 2 комментария
КисМа")
Написано вчера, в 16:52 Отредактированно вчера, в 19:37
вообще нюх потеряли...
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+17
SCHECHA
Написано вчера, в 17:50
КисМа"), КисМа"),
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+3
Online
Netu_nika Online
Написано вчера, в 16:59 Отредактированно вчера, в 19:37
как обезьяны дикие бросаются с кулаками...
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+9
Vladiksakh65
Написано вчера, в 17:04 Отредактированно вчера, в 17:05
Давайте за толерантность что ли поговорим. Будем терпимей к гостям, им деньги надо зарабатывать, аулы кормить, экономику поднимать. А мы местные неправильно на остановку заезжаем. Я этим 90е прстить не могу, как они славян поганой метлой гнали. А тут вообще борзота. Сахалинбад уже реально стал напрягать.
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+29
Andrey2017
Написано вчера, в 17:05
Очень часто наблюдаю, как частники и муниципалы на автобусах друг друга подпирают, мешают высадке- посадке пассажиров. Пора бы уже властьимущим обратить на это должное внимание, совсем эти водятлы оборзели уже! Ведь страдают от этого пассажиры!
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+9
Vladiksakh65
Написано вчера, в 17:08
Andrey2017, Боюсь что это только цветочки. Ягодки скоро могут появится.
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+8
Triton
Написано вчера, в 19:13
Andrey2017, властьимущие не страдают
они с простолюдинами в бюджетах не передвигаются
zападло-с
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+4
miha
Написано вчера, в 21:55
Andrey2017, Да, что там говорить, "муниципалы" в отличии от частников друг друга не уважают: подпирают, блокируют, устраивают гонки. И всё это отнюдь не на микрушках, а на огромных автобусах. Им самим , "муниципалам", культуре вождения учиться и учиться.
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0
Ри Валерия
Написано вчера, в 17:09
Вообще уже офонарел!!!
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+5
Clint_EASTwood
Написано вчера, в 17:10
А я думал этим чудикам запретили людей возить. Наверно добрые люди прописали за деньги, и он теперь почтироссиянин. А деньги на спиртное потратили. Такая традиция у россиянцев.
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+6
Vladiksakh65
Написано вчера, в 17:14
Clint_EASTwood, Возят, под покрышкой частного ПАТП.
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+8
SCHECHA
Написано вчера, в 18:10
Vladiksakh65, это водитель круглова и киселевой.круглову с киселёвой выписать штраф в N сумму или лишить лицензии, чтоб следил за своими водятлами
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+4
Vladiksakh65
Написано вчера, в 18:15
SCHECHA, Вообще без внимания такое нельзя оставлять. Беспредел.
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+5
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано вчера, в 17:13 Отредактированно вчера, в 19:38
причем скорей всего водитель 20 маршрута был русский
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+4
Vaska
Написано вчера, в 17:44 Отредактированно вчера, в 19:38
Если так разобраться, виноват водитель 20 маршрута. Судя по всему как он стоит он решил его не выпускать, чтобы быть первым на следующей остановке. Ведь что 28 что 20 едут практически по одному маршруту. Ему ничего не мешало остановиться либо за маршруткой, либо перед ней. Я не оправдываю его, но водитель большого автобуса однозначно не прав. Часто замечаю эти гонки.
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+8
SCHECHA
Написано вчера, в 18:21 Отредактированно вчера, в 19:38
Vaska, они специально так встают на остановке, чтоб большой автобус не смог встать.вот и приходитса мужикам мучиться
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+5
Vaska
Написано вчера, в 18:29
SCHECHA, посмотрите где стоит маршрутка... Видно же, в кармане, на автобусной остановке. Теперь посмотрите, где стоит большой автобус, он стоит на проезжей части. О чём ещё можно говорить, когда очевидно же, что большой автобус подпёр маршрутку.
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+3
SCHECHA
Написано вчера, в 18:34 Отредактированно вчера, в 19:39
Vaska, поработай на маршруте и узнаешь все проблемы маршрута и как работать с этими .а этот водятел с 28 маршрута злостный нарушитель
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+3
Еще 8 комментариев
Igor71
Написано вчера, в 18:05
Одному надо деньги зарабатывать, другому план везти начальству-вот и получается конфликт. А скорее всего 28 "протягивал" 20. Вот поэтому 20 так и стала. Это не только на этих маршрутах-это по всему городу. Даже между муниципалами бывают стычки и гонки. С такими гонками скоро останемся с разбитыми автобусами.
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+2
Online
Warg Online
Написано вчера, в 18:08
Все депортировать! Пинками, по команде в одну ночь в товарняки.
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+4
DartVictor
Написано вчера, в 18:10
валидатора на них нет)
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0
Katty90
Написано вчера, в 18:12 Отредактированно вчера, в 19:39
Везде уже: в маршрутках,на кассах,теперь уже в больницах...С каждым годом их все больше и больше. Миграционка отвратительно работает
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+2
Alexsandr_31
Написано вчера, в 18:29
Офигели вообще....дамой ехай да, там маши ручишками...
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0
С 28 региона
Написано вчера, в 19:02
вот это поворот...
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0
Smurnoy
Написано вчера, в 19:39
Бардак на этой остановке постоянно, я не про драку, а про манеру останавливаться. Сходятся почти все городские маршруты и места мало, да ещё борьба за пассажиров! Но самое "весёлое", что это всё происходит "в двух шагах" от гор отдела полиции! Они, что не видят эту вакханалию? Что трудно навести порядок? Или у на не осталось ГИБДД?
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+2
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 19:57
Smurnoy, главное что бы из окна долгого не было видно машин паркующихся не правил но. Возле рябинки. А остальное не видно.
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+2
Smurnoy
Написано вчера, в 20:00
ostrovsakhalin, из гор. отдела и не видно. Это из УВД... Хотя "хрен редьки не слаще"
...
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+2
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 21:34
Smurnoy, долгий один. Поэтому экипаж там и пасется в качестве наказания))
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0
S.V.
Написано вчера, в 20:01
в 2000-ом году этот ..... такого себе бы не смог позволить....а сейчас они как дома,могут при всех что угодно делать...потому что негласный приказ сверх:их не трогать...а нас зашугали и все молчат....
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+4
Alexsandr_31
Написано вчера, в 22:43
S.V., согласен полностью
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+1
ZLOI275
Написано вчера, в 20:18
Власть имушим очень выгоден данный факт. Зарплату им можно платить гораздо меньше чем положено, да и про индексацию по инфляции уже наверно многие забыли. И все благодаря этим приезжим (супер спецам )
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+3
Vaska
Написано вчера, в 20:50
Нифига себе. Комментарии тут редактируют ? ))))
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0
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 21:59 Отредактированно вчера, в 22:00
Vaska, а вы думали, можно писать все, что в голову взбредет? А вот нет... И удаляют, и предупреждают, и банят.
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+2
Vaska
Написано вчера, в 22:02
НюНик_просто_Анна, мата не было же)
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0
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 22:12
Vaska, а дело не только в мате. Есть еще разжигание межнациональной вражды или что-то типа... Роскомнадзор не дремлет. Почитайте это: https://astv.ru/pages/polzovatelskoe-soglashenie
Хотя его все должны читать при регистрации, но никто этого не делает. А потом удивляются
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+4
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано вчера, в 20:56
.....дорожные войны по Сахалинобадски!
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+4
Online
Zhenyanet2009 Online
Написано вчера, в 22:07
Мда,а что дальше будет? Они машинами толкаться начнут ?
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+1
Alexsandr_31
Написано вчера, в 22:47
Как бы не было свой горячий темперамент нужно придерживать....дальше больше, пойдут ножи, стволы и т.д
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+1
Smurnoy
Написано вчера, в 23:09
В идеале надо отказываться от частных извозчиков или переводить их, как и положено, в режим маршрутного такси. И правильно сказали, о разделении остановки на различные направления. А ещё надо наказывать тех кто не правильно паркуется на остановке. Надо проводить рейды на регулярной основе и ГИБДД, и транспортной инспекции, а то сидят и не хрена не делают...
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0
Кузовков Владимир
Написано вчера, в 23:22
А все это из-за неадекватной работы МУП и в первую очередь диспетчера.
Сейчас же все маршруты раздаёт МУП, все автобусы оснащены системой глонас. То есть по идее все автобусы должны подчиняться мупу. Ну так посадили бы одного диспетчера, который бы отвечал за 20,28,67 маршрут и пусть бы он контролировал интервалы между ними и в случае чего давал сигнал водителям чтобы они толпой не скучивались в одной точке.
Тем более последнее время люди жалуются, что 20 стало мало, а в 67 и 28 не пробьёшься. Так сделайте им нормальные интервалы и контролируйте, чтобы не было самодеятельности.
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+1
Кузовков Владимир
Написано вчера, в 23:31
Сейчас реально ощущение, что все пущено на самотёк. Приведу в пример 7 маршрут, так как чаще всего на нем перемещаюсь. На этом кольцевом маршруте всегда ездит по 3 автобуса. Раньше они достаточно равномерно распределялись по кольцу-между автобусами было по 4-5 остановок. Сейчас же постоянным стало явление, когда 2 автобуса 7 маршрута едут один за другим, а третий в итоге идёт на значительном удалении от них переполненный.
Сегодня стал свидетелем очередного такого случая. Один автобус 7 только вышел с перерыва и идёт по графику. В это время его догоняет другая 7, которая опаздывает на 12 минут. И в итоге водители начинают ругаться друг с другом-почему один не подождал пока опаздывающий проедет вперёд и почему опаздывающий не ускорился и не поехал как положено впереди. Обычная ситуация, которую запросто разрешил бы диспетчер. Но, видимо нет его и даже водители МУПа начинают ругаться друг с другом
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+2
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