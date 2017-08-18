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Новый аэровокзальный комплекс Южно-Сахалинска должен быть построен в 2019 году

Новый аэровокзальный комплекс Южно-Сахалинска должен быть построен в 2019 году

Работы на объекте начались с закладки памятной капсулы

В Южно-Сахалинске началось возведение самого долгожданного долгостроя. О необходимости строительства нового аэровокзального комплекса речь идет уже 27 лет. Семь лет существует предприятие, которое должно было начать возведение объекта, но практически работы начались только сейчас. Торжественным (но не фактическим) стартом работ стала закладка памятной капсулы, которую достанут в 2045 году - в год столетия победы во Второй мировой войны и столетия создания аэропорта Южно-Сахалинска.

На возведение аэровокзального комплекса у подрядчика, «Сахалинской механизированной колонны №68» есть чуть больше года. Сдача объекта запланирована на 2019 год. Гендиректор компании обещает уложиться в срок, в 2019 предприятие празднует юбилей. Но главное - за качеством и сроками будет наблюдать целый проектный офис – структура, куда вошли строители, эксперты и представители правительства области. Считается, что такой надзор не даст провалить работы.

Новый аэровокзал займет 40.000 кв. метров. Это более чем в 6 раз больше, чем площадь нынешнего. Такие размеры обусловлены пассажиропотоком – планируется, что он будет 550 человек в час на внутренних линиях. Год от года авиакомпании перевозят на Сахалине все больше пассажиров, к тому же в расчеты заложены будущие туристы, которых привлечет ТОР «Горный воздух».

Пассажиропоток на международных линиях составит 250 человек в час. Под межсектор отдадут здание старого аэровокзала.

Весь аэровокзальный комплекс займет площадь более гектара. Подрядчик должен построить котельную, пожарный резервуар, еще ряд технических зданий.

Отдельно стоит упомянуть прилегающую территорию. К аэровокзалу будет вести система подъездных путей с парковками. Запроектированы скверы и зеленые зоны. Городские власти Южно-Сахалинска получили задание провести реконструкцию улиц и дорог с тем, чтобы в транспортную систему вписался аэропорт. Для этого город начнет капитальный ремонт улицы Куропатко (соединяет аэропорт и проспект Мира), улицы Больничной. На Куропатко должны появится велодорожки и тротуары.

Напомним, что за последние годы проект здания аэровокзала менялся несколько раз. В 2014 году сахалинцам представили проект «Аврора» - разработку корейских проектировщиков.

От «Авроры» пришлось отказаться – заявленная стоимость, свыше 7 млрд рублей показалась очень высокой. Был разорван контракт с выигравшей аукцион на строительство московской компанией. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:15 +1
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Комментарии
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Bokassa Online
Написано сегодня, в 15:48
должен быть и будет сдан в эксплуатацию это таки абсолютно две разные вещи
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Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 16:05
Я раньше считал, что строительство начинается с проекта, а оказывается, что с закладки капсулы!
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Warg Online
Написано сегодня, в 16:11
Капсулу откроют в 2045, а там вот такой рисунок и надпись "Ну как там здание аэровокзала? Все еще строят?"
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+1
sahalin
Написано сегодня, в 16:19
А причём здесь улица Больничная?
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+1
Reader
Написано сегодня, в 17:40
sahalin, может там начальник с аэропорта живет, прицепом и там подшаманить
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