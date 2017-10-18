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Группа "Ва-Банкъ" выступит в Южно-Сахалинске на фестивале “Немое кино. Живая музыка”

Группа "Ва-Банкъ" выступит в Южно-Сахалинске на фестивале “Немое кино. Живая музыка”

В первом отделении концерта музыканты озвучат культовый японский немой фильм "Тюсингура: Правдивая история"

Легендарная рок-группа "Ва-Банкъ" 1 ноября даст концерт в большом зале кинотеатра “Октябрь” в рамках кинофестиваля “Немое кино. Живая музыка”, сообщают представители мастерской «Европеец-Азиат».

В первом отделении концерта московская группа озвучит культовый японский немой фильм "Тюсингура: Правдивая история" (Сёдзо Макино, 1928, Япония, 64', 12+). Во втором отделении, Александр Ф. Скляр сотоварищи исполнят песни собственного сочинения. Состав группы "Ва-Банкъ" в Южно-Сахалинске усилит легендарный джазовый музыкант Сергей Летов.

 "Тюсингура: Правдивая история"  – первая в мире экранизация легенды о 47 ронинах.  Опальные самураи многие годы верны клятве отомстить за смерть своего феодала. Когда приходит час, все ронины готовы к битве. Драма в том, что по законам, все они будут казнены в случае удачного завершения их миссии.

В рамках кинофестиваля “Немое кино. Живая музыка” сахалинские и приезжие музыканты демонстрируют свое прочтение немых шедевров начала ХХ века. В течение октября уже выступили трио русских народных инструментов под руководством Александра Гимро, пианисты Владимир Киндинов и Сергей Вербицкий, электронный музыкант Антон “Скарж”. Кинофестиваль “Немое кино. Живая музыка”  “Кинодосуговое объединение“ проводит впервые.

 "Ва-Банкъ" — московская рок-группа, отметившая в прошлом году свое тридцатилетие.

В первую очередь, "Ва-банкъ" – это Александр Ф. Скляр – основатель и бессменный лидер группы, организатор фестиваля и движения "Учитесь плавать", телеведущий, актер и писатель.

 В 2008 году музыкант распустил свою группу чтобы сосредоточится на сольном творчестве. С различными составами музыкантов Александр Ф. Скляр исполнял песни собственного сочинения; дворовые и народные хиты; представил публике две программы песен Александра Вертинского и Леонида Утесова; записал пластинку "Боцман и бродяга" совместно со своим старым другом Гариком Сукачёвым.

В 2015 году Александру Феликсовичу было присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации.

В 2016 году Скляр объявил о возобновлении концертной деятельности "Ва-банка". После записи новой пластинки – "Ястреб", группа выпустила сингл "А потом Берлин", в записи которого принял участие Сергей Летов.

Концерт состоится 1 ноября в большом зале ККЗ “Октябрь”. Начало мероприятия в 19:00.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:41 0
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Комментарии
SirGiant
Написано сегодня, в 16:00
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