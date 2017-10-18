Группа "Ва-Банкъ" выступит в Южно-Сахалинске на фестивале “Немое кино. Живая музыка”
В первом отделении концерта музыканты озвучат культовый японский немой фильм "Тюсингура: Правдивая история"
Легендарная рок-группа "Ва-Банкъ" 1 ноября даст концерт в большом зале кинотеатра “Октябрь” в рамках кинофестиваля “Немое кино. Живая музыка”, сообщают представители мастерской «Европеец-Азиат».
В первом отделении концерта московская группа озвучит культовый японский немой фильм "Тюсингура: Правдивая история" (Сёдзо Макино, 1928, Япония, 64', 12+). Во втором отделении, Александр Ф. Скляр сотоварищи исполнят песни собственного сочинения. Состав группы "Ва-Банкъ" в Южно-Сахалинске усилит легендарный джазовый музыкант Сергей Летов.
В рамках кинофестиваля “Немое кино. Живая музыка” сахалинские и приезжие музыканты демонстрируют свое прочтение немых шедевров начала ХХ века. В течение октября уже выступили трио русских народных инструментов под руководством Александра Гимро, пианисты Владимир Киндинов и Сергей Вербицкий, электронный музыкант Антон “Скарж”. Кинофестиваль “Немое кино. Живая музыка” “Кинодосуговое объединение“ проводит впервые.
В первую очередь, "Ва-банкъ" – это Александр Ф. Скляр – основатель и бессменный лидер группы, организатор фестиваля и движения "Учитесь плавать", телеведущий, актер и писатель.
В 2015 году Александру Феликсовичу было присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации.
В 2016 году Скляр объявил о возобновлении концертной деятельности "Ва-банка". После записи новой пластинки – "Ястреб", группа выпустила сингл "А потом Берлин", в записи которого принял участие Сергей Летов.
Концерт состоится 1 ноября в большом зале ККЗ “Октябрь”. Начало мероприятия в 19:00.
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Фсьо, ушёл за билетами!