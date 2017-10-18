Два автомобиля не поделили перекресток в Южно-Сахалинске

Сегодня, 25 октября, примерно в 14.00 на перекрестке улиц Комсомольской и Тихоокеанской столкнулись два автомобиля - японский универсал и Нива.

В японском автомобиле находился один мужчина, в русском внедорожнике - пожилая пара. Кто виноват, пока не известно. Люди в аварии не пострадали, машинам предстоит серьезный кузовной ремонт.