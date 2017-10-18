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Два автомобиля не поделили перекресток в Южно-Сахалинске

Два автомобиля не поделили перекресток в Южно-Сахалинске

Авария произошла на перекрестке улиц Комсомольской и Тихоокеанской

Сегодня, 25 октября, примерно в 14.00 на перекрестке улиц Комсомольской и Тихоокеанской столкнулись два автомобиля - японский универсал и Нива. 

В японском автомобиле находился один мужчина, в русском внедорожнике - пожилая пара. Кто виноват, пока не известно. Люди в аварии не пострадали, машинам предстоит серьезный кузовной ремонт. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:18 +2
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Комментарии
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 14:31
Оба на зеленый наверно.
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+3
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 14:52
Судя по фото Нива крепче. Хоть в чём-то отечественный автопром лучше японского!
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+3
ZLOI275
Написано сегодня, в 15:03
Andrey2017, Да вряд-ли тут как произошло столкновение. Бывает две одинаковые машины, и срабатывает физика, одна в хлам а на другой пара вмятин и царапин. Это как кирпичи рукой рубят
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+2
marrozz
Написано сегодня, в 15:55
если лонжерон повело, то...
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