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Строить аэровокзал Южно-Сахалинска вызвались москвичи и сахалинцы

Строить аэровокзал Южно-Сахалинска вызвались москвичи и сахалинцы

На новый конкурс подали две заявки

В новом конкурсе на строительство аэровокзала Южно-Сахалинска решили принять участие 2 организации. Сегодня был обнародован протокол вскрытия конвертом с заявками на участие. Последним сроком их подачи было 17 августа.

Как сообщал ASTV.RU, прошлый конкурс (он прошел в июне 2017 года) не смог определить победителя: единственный его участник не прошел предквалификационный отбор.

В новом конкурсе эта компания (строительно-коммерческая фирма «Сфера») не приняла участия. Максимальная цена контракта выросла примерно на 130 миллионов рублей и составила 6,76 миллиарда рублей.

Участниками нового отбора стали ООО «Эста констракшен», зарегистрированное в Москве, и ООО «Сахалинская механизированная колонна № 68». Первая компания при этом сделала предложение, резко превышающее максимальную цену контракта. Москвичи оказались готовы выполнить работы более чем за 10 миллиардов рублей. Авторы второй заявки предложили цену 6,7 миллиарда, что примерно на 1 % ниже максимальной стоимости.

ООО «Эста констракшен» зарегистрировано в 2006 году. Его специализацией является разборка и снос зданий. Выручка в 2016 году составила около 12,5 миллиарда рублей; прибыль – 133 миллиона рублей.

ООО «Сахалинская мехколонна № 68» ведет деятельность с 2003 года. Его выручка в прошлом году достигла 2,4 миллиарда рублей; прибыль – около 8 миллионов.

На 22 августа назначен предквалификационный отбор, а оценка и рассмотрение заявок, по плану, пройдут 23 августа.

Автор: Евгений Кузьминов, сегодня, в 18:23 +3
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Комментарии
SWATIMYR
Написано сегодня, в 18:50 Отредактированно сегодня, в 18:51
Боюсь строительство аэровокзала в Южно-Сахалинске по срокам побъет строительство знаменитой Зенит-Арены!... и по коррупционным составляющим тоже
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+3
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 18:51
А где представители с Амурки?
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+1
samaya_555
Написано сегодня, в 19:07
Andrey2017, у них другие дела:)
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0
sergmihaylov
Написано сегодня, в 19:04
ООО «Сахалинская мехколонна № 68» ведет деятельность с 2003 года. Его выручка в прошлом году достигла 2,4 миллиарда рублей; прибыль – около 8 миллионов.

гора родила мышку
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0
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 19:39
sergmihaylov, ООО «Эста констракшен» зарегистрировано в 2006 году. Его специализацией является разборка и снос зданий.

эти вообще не рожают - ломают
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0
MARBLE
Написано сегодня, в 19:10
Если сметная цена объекта, к примеру: 1 миллион, то, как можно его снизить или превысить: снизить - значить не выполнить часть работ, заложенных сметой, а превысить - приписать работы сверх сметы....
Или цена на о бум: кто меньше даст денег предложенной цены, тот и будет строить...
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0
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