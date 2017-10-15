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Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова

Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова

С его момента прошло уже девять дней

В Сахалинской области продолжается поиск предположительного убийцы Геннадия Рудакова. Как сообщал ASTV.RU, молодой человек погиб ночью 15 октября после избиения у ночного клуба. Жители региона следят за тем, как идет и идет ли следствие. Так, под петицией с требованием честного расследования убийства менее чем за сутки подписались почти 2 тысячи человек.

Петиция появилась на сайте change.org 23 октября, менее суток назад. К моменту публикации этого материала она набрала 1 850 голосов, и они прибывают со скоростью несколько в минуту. «По факту избиения до смерти нашего земляка – Геннадия Рудакова – нет никаких официальных комментариев правоохранительных и следственных органов! Нет ничего! Даже на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области нет информации о розыске главного подозреваемого, несмотря на то, что фамилия его известна», – в частности, говорится в обращении.

Авторы петиции боятся, что после ряда действий подозреваемого и его адвоката статья Уголовного кодекса, по которой он проходит, будет переквалифицирована на менее тяжкую. Расследование убийства просят взять под личный контроль руководство Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, управления МВД России по Сахалинской области, а также губернатора и депутатов Сахалинской областной Думы.

Сюжет: Убийство у ночного клуба в Южно-Сахалинске
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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:25 +6
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Комментарии
S.V.
Написано сегодня, в 13:33
Странно,что до сих пор тишина...УВД области могли бы хоть как то отреагировать через прессу...
По ходу свалил он на материк...
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+14
Svoy
Написано сегодня, в 13:56
S.V., Видимо, "тормоза", на которых решили всё спустить, начали действовать
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+3
S.V.
Написано сегодня, в 14:00
Svoy,
Вполне возможно.
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+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 13:46
И правильно сделали, что потребовали и организовали петицию. Таким как
Зуев
место только за решеткой.
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+13
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:53
ну на чейндже петицию размещать смысла особо нет, надо на РОИ.
а вот по поводу молчания органов правосудия - да, странно. кстати брат погибшего вроде опубликовал видеообращение. Так вот с этим делом не все так ясно, как пишут в СМИ...
Надо Зуева искать - на нем все завязано((
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+6
Online
С 28 региона Online
Написано сегодня, в 15:42
marrozz, а что такое РОИ?
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0
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 15:55
С 28 региона, https://www.roi.ru/
Российская Общественная Инициатива. по закону петиции с этого сайта как раз и должен рассматривать на президент. А чейндж это изначально зарубежная платформа, петиции на которой не имеют никакой силы, ну максимум это общественный резонанс, да и то вряд ли
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0
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 13:57
Да всех этих шакалов надо посадить, любой удар мог стать роковым. Дать им всем лет по 20, пусть сидят выродки. По видео видно как они идут и руки свои разминают, а на рожах написано, что интеллект прошел мимо всех них, смотреть противно
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+9
S.V.
Написано сегодня, в 14:10
Netu_nika,
Там можно только выбить показания,либо через детектор,но детектор вроде как не является поводом для статьи.
Вся заковыка в том,что камеры не просматривают то место,поэтому адвокат будет бить на отсутствие доказухи.
Допускаю,что сейчас уже идет работа адвоката с подозреваемым,вырабатывают линию поведения.
"А почему бегал-так травля ж идет кругом,мой подзащитный трусишка,можете его за это презирать,он и побоялся,что повесят на него.
А кто из них там толкнул погибшего,или сам ударился-ищите,если докажете,что его били и толкали."
Как вариант...
Поэтому я всё больше начинаю верить в самосуд,хоть и не сторонник...почему самосуд?..потому что его будут бояться больше,чем пожизненного...ибо когда народ забрасывает камнями или разрывает на куски,-зрелище жуткое...
А будут бояться-в разы уменьшится преступность.
Канеш,это утопия,но мы живем в такое время,когда бабки решают всё...ну или почти всё...
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+4
Karu
Написано сегодня, в 13:58
Бегает - значит виноват!
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+2
yogan
Написано сегодня, в 13:59
Требую отстранить от занимаемой должности, руководство правоохранительных органов Сахалинской обл. - СКР, МВД, Прокуратуры, а также командование данной ВЧ и незамедлительно начать служебную проверку в отношении данных лиц.
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+7
S.V.
Написано сегодня, в 14:12
yogan,
Плюсую.
Если глянуть настоящую статистику за пару этих лет,то она будет схожа с 90-ми годами....
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+2
Hana
Написано сегодня, в 14:00
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова! Я так понимаю сахалинцам все равно как раследуются другие дела? Или мы в отношении других дел особо не будем переживать по поводу честности раследования?! Как и раньше думаю когда родственники подозреваемого решат вопрос,тогда он сдасться и пройдет суд с условным сроком.Сейчас им нужно,что бы спал резонанс.
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+2
Vaska
Написано сегодня, в 14:23
Ладно, не все люди знают, но журналисты же грамотные люди и верят этой фигнёй.
Давно не верю этому сайту. И вот почему:
любой человек может создать петицию для защиты своих прав, темы не модерируются. Однако, сколько бы подписей ни было собрано, государственные структуры не могут принимать их во внимание при рассмотрении серьезных вопросов. И вот в чем загвоздка: чтобы оставить свой голос на данном ресурсе, не нужно вбивать паспортные данные, а это обязательная процедура для легитимного сбора подписей. То есть, с юридической точки зрения эти подписи — всего лишь воздух.
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+1
Online
Tatyana Online
Написано сегодня, в 15:06
Vaska, Создайте петицию на правильном сайте...
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0
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