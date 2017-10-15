Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова

В Сахалинской области продолжается поиск предположительного убийцы Геннадия Рудакова. Как сообщал ASTV.RU, молодой человек погиб ночью 15 октября после избиения у ночного клуба. Жители региона следят за тем, как идет и идет ли следствие. Так, под петицией с требованием честного расследования убийства менее чем за сутки подписались почти 2 тысячи человек.

Петиция появилась на сайте change.org 23 октября, менее суток назад. К моменту публикации этого материала она набрала 1 850 голосов, и они прибывают со скоростью несколько в минуту. «По факту избиения до смерти нашего земляка – Геннадия Рудакова – нет никаких официальных комментариев правоохранительных и следственных органов! Нет ничего! Даже на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области нет информации о розыске главного подозреваемого, несмотря на то, что фамилия его известна», – в частности, говорится в обращении.

Авторы петиции боятся, что после ряда действий подозреваемого и его адвоката статья Уголовного кодекса, по которой он проходит, будет переквалифицирована на менее тяжкую. Расследование убийства просят взять под личный контроль руководство Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, управления МВД России по Сахалинской области, а также губернатора и депутатов Сахалинской областной Думы.