Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова
С его момента прошло уже девять дней
В Сахалинской области продолжается поиск предположительного убийцы Геннадия Рудакова. Как сообщал ASTV.RU, молодой человек погиб ночью 15 октября после избиения у ночного клуба. Жители региона следят за тем, как идет и идет ли следствие. Так, под петицией с требованием честного расследования убийства менее чем за сутки подписались почти 2 тысячи человек.
Петиция появилась на сайте change.org 23 октября, менее суток назад. К моменту публикации этого материала она набрала 1 850 голосов, и они прибывают со скоростью несколько в минуту. «По факту избиения до смерти нашего земляка – Геннадия Рудакова – нет никаких официальных комментариев правоохранительных и следственных органов! Нет ничего! Даже на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области нет информации о розыске главного подозреваемого, несмотря на то, что фамилия его известна», – в частности, говорится в обращении.
Авторы петиции боятся, что после ряда действий подозреваемого и его адвоката статья Уголовного кодекса, по которой он проходит, будет переквалифицирована на менее тяжкую. Расследование убийства просят взять под личный контроль руководство Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, управления МВД России по Сахалинской области, а также губернатора и депутатов Сахалинской областной Думы.
По ходу свалил он на материк...
Вполне возможно.
а вот по поводу молчания органов правосудия - да, странно. кстати брат погибшего вроде опубликовал видеообращение. Так вот с этим делом не все так ясно, как пишут в СМИ...
Надо Зуева искать - на нем все завязано((
Российская Общественная Инициатива. по закону петиции с этого сайта как раз и должен рассматривать на президент. А чейндж это изначально зарубежная платформа, петиции на которой не имеют никакой силы, ну максимум это общественный резонанс, да и то вряд ли
Там можно только выбить показания,либо через детектор,но детектор вроде как не является поводом для статьи.
Вся заковыка в том,что камеры не просматривают то место,поэтому адвокат будет бить на отсутствие доказухи.
Допускаю,что сейчас уже идет работа адвоката с подозреваемым,вырабатывают линию поведения.
"А почему бегал-так травля ж идет кругом,мой подзащитный трусишка,можете его за это презирать,он и побоялся,что повесят на него.
А кто из них там толкнул погибшего,или сам ударился-ищите,если докажете,что его били и толкали."
Как вариант...
Поэтому я всё больше начинаю верить в самосуд,хоть и не сторонник...почему самосуд?..потому что его будут бояться больше,чем пожизненного...ибо когда народ забрасывает камнями или разрывает на куски,-зрелище жуткое...
А будут бояться-в разы уменьшится преступность.
Канеш,это утопия,но мы живем в такое время,когда бабки решают всё...ну или почти всё...
Плюсую.
Если глянуть настоящую статистику за пару этих лет,то она будет схожа с 90-ми годами....
Давно не верю этому сайту. И вот почему:
любой человек может создать петицию для защиты своих прав, темы не модерируются. Однако, сколько бы подписей ни было собрано, государственные структуры не могут принимать их во внимание при рассмотрении серьезных вопросов. И вот в чем загвоздка: чтобы оставить свой голос на данном ресурсе, не нужно вбивать паспортные данные, а это обязательная процедура для легитимного сбора подписей. То есть, с юридической точки зрения эти подписи — всего лишь воздух.