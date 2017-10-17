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Сахалинка вручную создает силиконовых младенцев, похожих на живых

Сахалинка вручную создает силиконовых младенцев, похожих на живых

На одну куклу реборн уходит до двух месяцев

Оригинальная разновидность в кукольном искусстве – младенцы реборн – одних пугает, а других влюбляет в себя. На Сахалине они пока не популярны, но и среди островитян появились свои первооткрыватели жанра. Жительница Южно-Сахалинска всерьез взялась мастерить кукол, которые будто вот-вот скажут свое первое слово.

Галерея
Сахалинка вручную создает силиконовых младенцев, похожих на живых, Фото: 1
Сахалинка вручную создает силиконовых младенцев, похожих на живых, Фото: 2
Сахалинка вручную создает силиконовых младенцев, похожих на живых, Фото: 3

- Как живая. Веночки у нее прорисованы, зубики, слюнки во рту – это же такое чудо! Как можно бояться? Хорошая же девочка, красивая! –  умиляется очередному творению Ирина Сазонова. Как она говорит, впервые таких кукол она увидела в Интернете и была сразу очарована. До такой степени, что решила сама сделать подобную.

Так началась любовь Ирины к виниловым куклам. Их еще называют Реборнами, что означает «получивший новую жизнь». В руках мастера молд – силиконовая форма – становится максимально похожей на живого ребенка с румянцем и небольшими синячками под глазами. Рукодельнице потребовалось не меньше 12 месяцев на сбор информации. Теперь вот уже два года женщина увлечена любимым делом – продолжает пополнять свою коллекцию кукол.

Галерея
Сахалинка вручную создает силиконовых младенцев, похожих на живых, Фото: 1
Сахалинка вручную создает силиконовых младенцев, похожих на живых, Фото: 2
Сахалинка вручную создает силиконовых младенцев, похожих на живых, Фото: 3

Словно живые эти младенцы выглядят во многом благодаря глазам. Они сделаны из стекла Лауша. На создание одной куклы у художника-реборниста может уйти до двух месяцев.  Сначала женщина в Германии заказывает молды. Ручки, ножки, головы нужно не только собрать. Пришлось испортить не одну иглу, прежде чем достигнуть совершенства.

- Нужны тончайшие слои. Каждый слой запекается – накладываешь следующий. И прорисовываешь – всё, каждую складочку, всё нужно прорисовать, выделить, – делится Ирина.

Галерея
Сахалинка вручную создает силиконовых младенцев, похожих на живых, Фото: 1
Сахалинка вручную создает силиконовых младенцев, похожих на живых, Фото: 2
Сахалинка вручную создает силиконовых младенцев, похожих на живых, Фото: 3
Сахалинка вручную создает силиконовых младенцев, похожих на живых, Фото: 4
Сахалинка вручную создает силиконовых младенцев, похожих на живых, Фото: 5
Сахалинка вручную создает силиконовых младенцев, похожих на живых, Фото: 6
Сахалинка вручную создает силиконовых младенцев, похожих на живых

Куклы реборн популярны во всем мире, но Ирина говорит: на Сахалине пока не нашла единомышленников. Эти младенцы чаще предназначены не для маленьких детей. Поскольку это ручной труд и высокая цена, куклы чаще поселяются в домах коллекционеров или очень аккуратных девочек:

- Ни один мастер не знает, берясь за новую куклу, какой она получится. И  я не знаю. Только в конце ты увидишь, что получится с этой куклой.

У каждой куклы Ирины есть свидетельство о рождении, но не у всех имеются имена. Женщина считает, что это право будет у мамы, которая станет обладательницей реборна. Дочь рукодельницы давно выросла, а внуку такие игрушки не интересны. Поэтому свои работы сахалинка в ближайшее время представит на ярмарке рукодельниц.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:16 +3
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Комментарии
Римма Хайрутдинова
Написано сегодня, в 13:43
Очень дорогое хобби, нужно признаться. И действительно, не каждый понимает.
Я покупала такую куклу в качестве манекена для детских вещичек, когда вязала на заказ. Сейчас этот ребенок лежит на кресле, пугает гостей, которые не в курсе

А еще заметила в галерее: куколки ростом 86-92 см с волосами по пояс. Ну не бывает так у годовалых детей! Гораздо правдоподобнее и милее выглядят куколки с волосиками максимум до плечиков. Всегда мечтала о большом реборне, но этот момент "перебора" останавливал от покупки.
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:55
Кукла за 200 евро...Ну чтож, женщинам кукла, мужикам квадрокоптер!))у всех свои игрушки
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+3
Online
Warg Online
Написано сегодня, в 14:03
Мутанты какие-то.
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 15:10
жесть
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0
Online
kira2013 Online
Написано сегодня, в 15:16
с удовольствием бы купила,все посматриваю на али.Конечно там дешевле,но здесь вживую увидишь.Теперь узнать когда и где ярмарка!
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0
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