Сахалинка вручную создает силиконовых младенцев, похожих на живых

Оригинальная разновидность в кукольном искусстве – младенцы реборн – одних пугает, а других влюбляет в себя. На Сахалине они пока не популярны, но и среди островитян появились свои первооткрыватели жанра. Жительница Южно-Сахалинска всерьез взялась мастерить кукол, которые будто вот-вот скажут свое первое слово.

- Как живая. Веночки у нее прорисованы, зубики, слюнки во рту – это же такое чудо! Как можно бояться? Хорошая же девочка, красивая! – умиляется очередному творению Ирина Сазонова. Как она говорит, впервые таких кукол она увидела в Интернете и была сразу очарована. До такой степени, что решила сама сделать подобную.

Так началась любовь Ирины к виниловым куклам. Их еще называют Реборнами, что означает «получивший новую жизнь». В руках мастера молд – силиконовая форма – становится максимально похожей на живого ребенка с румянцем и небольшими синячками под глазами. Рукодельнице потребовалось не меньше 12 месяцев на сбор информации. Теперь вот уже два года женщина увлечена любимым делом – продолжает пополнять свою коллекцию кукол.

Словно живые эти младенцы выглядят во многом благодаря глазам. Они сделаны из стекла Лауша. На создание одной куклы у художника-реборниста может уйти до двух месяцев. Сначала женщина в Германии заказывает молды. Ручки, ножки, головы нужно не только собрать. Пришлось испортить не одну иглу, прежде чем достигнуть совершенства.

- Нужны тончайшие слои. Каждый слой запекается – накладываешь следующий. И прорисовываешь – всё, каждую складочку, всё нужно прорисовать, выделить, – делится Ирина.

Куклы реборн популярны во всем мире, но Ирина говорит: на Сахалине пока не нашла единомышленников. Эти младенцы чаще предназначены не для маленьких детей. Поскольку это ручной труд и высокая цена, куклы чаще поселяются в домах коллекционеров или очень аккуратных девочек:

- Ни один мастер не знает, берясь за новую куклу, какой она получится. И я не знаю. Только в конце ты увидишь, что получится с этой куклой.

У каждой куклы Ирины есть свидетельство о рождении, но не у всех имеются имена. Женщина считает, что это право будет у мамы, которая станет обладательницей реборна. Дочь рукодельницы давно выросла, а внуку такие игрушки не интересны. Поэтому свои работы сахалинка в ближайшее время представит на ярмарке рукодельниц.