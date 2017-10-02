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Водителей муниципальных автобусов Южно-Сахалинска ловят на невыдаче билетов

Водителей муниципальных автобусов Южно-Сахалинска ловят на невыдаче билетов

"Похоже на то, что они работают на черную кассу"

В общественном транспорте Южно-Сахалинска пассажирам не выдают билеты. С таким заявлением в редакцию ASTV.RU обратились читатели. Одна из них рассказала, что во время вечерней поездки в маршрутном автобусе № 34 водитель не обилетил ни ее, ни заходивших вслед за ней пассажиров. В диспетчерской же сообщили, что новые устройства – валидаторы – находятся в тестовом режиме, и поэтому документ пассажиру действительно могут не выдавать.

– Я не понимаю, почему в этом случае нам не дают обычных билетов, – говорит один из очевидцев. – Ведь это документ. В случае аварии, например, именно он станет доказательством поездки. У моей знакомой в другом городе возникла ситуация, когда автобус попал в аварию. Она сломала ребро, но страховая компания отказалась возмещать ущерб, потому что водители там не были приучены давать билеты.

В администрации областного центра журналисту ASTV.RU рассказали, что терминалы работают в штатном режиме. Если у водителя возникли сбои в работе валидатора или закончилась чековая лента, он обязан сразу сообщить об этом диспетчеру своего предприятия. При этом дополнительную ленту или другое устройство должны привезти к месту нахождения автобуса. Если этого не сделают, то водитель обязан сойти с рейса.

В случае с обратившимися шофер этого не сделал. Несколько десятков человек довезли до необходимой остановки, но при этом все они остались без билетов.

– Почему транспортные предприятия допускают такое? Ведь если нас не обилечивают, то ситуация похожа на то, что водители работают на черную кассу, – сетует очевидец.

В мэрии пояснили, что всегда свою роль может сыграть человеческий фактор. Однако людям обязаны выдавать билеты. Если нарушаются правила провоза пассажиров, они могут позвонить в отдел мониторинга пассажирского транспорта. При этом каждый случай обещают рассматривать в частном порядке.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 14:06 0
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Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 14:12
Ну да, ну да... каждый божий день наблюдаю картину, как водители не выдают билеты пассажирам! Конкретно маршрут №19. Попросишь, дадут и то не всегда
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+3
tractorist
Написано сегодня, в 14:40
НКолчина, маршрут 19 частники обслуживают, поэтому они постоянно злоупотребляют билетами. Если вас не устраивает то звоните в отдел мониторинга транспорта. Пусть они разбираются в чем проблема.
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0
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 14:48
tractorist, а я и звоню. 51-00-51
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+1
Igor71
Написано сегодня, в 14:41
Как я уже писал-19 частный. Интересно-когда не было валидатора такие проблемы были с билетами? Почему автор статьи не предлагает опять вернуться к обычным билетам.
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0
Andrey2017
Написано сегодня, в 15:23
Одним словом- потратили кучу денег на эти новшества, а по сути ничего не изменилось- голь на выдумку хитра.
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0
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 15:52
Как у нас любят искать заговор и лезть в чужую работу. Лучше бы научились входить в переднюю дверь и проезд оплачивать сразу. А не потом мчаться на остановке для оплаты к водителю. Мешая выходить нормальным людям. Да и по телефону бы поменьше болтали в автобусе.
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0
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