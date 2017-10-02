Водителей муниципальных автобусов Южно-Сахалинска ловят на невыдаче билетов

В общественном транспорте Южно-Сахалинска пассажирам не выдают билеты. С таким заявлением в редакцию ASTV.RU обратились читатели. Одна из них рассказала, что во время вечерней поездки в маршрутном автобусе № 34 водитель не обилетил ни ее, ни заходивших вслед за ней пассажиров. В диспетчерской же сообщили, что новые устройства – валидаторы – находятся в тестовом режиме, и поэтому документ пассажиру действительно могут не выдавать.

– Я не понимаю, почему в этом случае нам не дают обычных билетов, – говорит один из очевидцев. – Ведь это документ. В случае аварии, например, именно он станет доказательством поездки. У моей знакомой в другом городе возникла ситуация, когда автобус попал в аварию. Она сломала ребро, но страховая компания отказалась возмещать ущерб, потому что водители там не были приучены давать билеты.

В администрации областного центра журналисту ASTV.RU рассказали, что терминалы работают в штатном режиме. Если у водителя возникли сбои в работе валидатора или закончилась чековая лента, он обязан сразу сообщить об этом диспетчеру своего предприятия. При этом дополнительную ленту или другое устройство должны привезти к месту нахождения автобуса. Если этого не сделают, то водитель обязан сойти с рейса.

В случае с обратившимися шофер этого не сделал. Несколько десятков человек довезли до необходимой остановки, но при этом все они остались без билетов.

– Почему транспортные предприятия допускают такое? Ведь если нас не обилечивают, то ситуация похожа на то, что водители работают на черную кассу, – сетует очевидец.

В мэрии пояснили, что всегда свою роль может сыграть человеческий фактор. Однако людям обязаны выдавать билеты. Если нарушаются правила провоза пассажиров, они могут позвонить в отдел мониторинга пассажирского транспорта. При этом каждый случай обещают рассматривать в частном порядке.