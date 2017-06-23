Против матери Германа из Макарова возбуждено уголовное дело

Следственный отдел Макаровского района СУ СКР Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 34-летней Анны Рожковой – матери малолетнего Германа, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. Женщина подозревается в преступлении по статье 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Как сообщает региональный следком, женщина воспитывает двух детей - мальчика 2016 года рождения и девочку 2011 года рождения. В связи с тем, что женщина была поставлена на профилактический учет, сотрудниками по делам несовершеннолетних осуществлялся контроль за условиями жизни данной семьи. 7 и 9 июня 2017 года в ходе проведения профилактических мероприятий был выявлен, в том числе факт нахождения матери детей в алкогольном опьянении. В связи с этим было принято решение о помещении детей в детское отделение Макаровской районной больницы.

В отделении указанной больницы медицинская сестра унижала и оскорбляла ребенка и записывала это на видео. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Медсестра уволена и опрошена по обстоятельствам произошедшего.

В настоящее время в рамках уголовного дела проведен осмотр места происшествия, а именно квартиры, в которой проживали дети с матерью. Кроме этого устанавливается возможное наличие на теле несовершеннолетних телесных повреждений, назначены судебно-медицинские экспертизы. Планируются допросы подозреваемой, а также допросы в качестве свидетелей соседей и сотрудников ГБУЗ «Макаровская ЦРБ», где содержались несовершеннолетние на период их изъятия из семьи.

Кроме того, следственными органами будет дана правовая оценка действиям сотрудника средств массовой информации в рамках проводимой доследственной проверки, по сбору путем видеосъемки и распространения в СМИ сведений о нарушении неприкосновенности частной жизни семьи, взявшей под временную опеку вышеуказанного ребенка 2016 года рождения.

Из-за таких действий представителя СМИ, временный опекун вернула мальчика, он был помещен в дом ребенка в Южно-Сахалинске, говорится в официальном пресс-релизе следственного органа.