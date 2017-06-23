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Против матери Германа из Макарова возбуждено уголовное дело

Против матери Германа из Макарова возбуждено уголовное дело

Кроме того, будет дана правовая оценка действиям сотрудника СМИ

Следственный отдел Макаровского района СУ СКР Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 34-летней Анны Рожковой – матери малолетнего Германа, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. Женщина подозревается в преступлении по статье 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Как сообщает региональный следком, женщина воспитывает двух детей - мальчика 2016 года рождения и девочку 2011 года рождения. В связи с тем, что женщина была поставлена на профилактический учет, сотрудниками по делам несовершеннолетних осуществлялся контроль за условиями жизни данной семьи. 7 и 9 июня 2017 года в ходе проведения профилактических мероприятий был выявлен, в том числе факт нахождения матери детей в алкогольном опьянении. В связи с этим было принято решение о помещении детей в детское отделение Макаровской районной больницы.

В отделении указанной больницы медицинская сестра унижала и оскорбляла ребенка и записывала это на видео. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Медсестра уволена и опрошена по обстоятельствам произошедшего.

В настоящее время в рамках уголовного дела проведен осмотр места происшествия, а именно квартиры, в которой проживали дети с матерью. Кроме этого устанавливается возможное наличие на теле несовершеннолетних телесных повреждений, назначены судебно-медицинские экспертизы. Планируются допросы подозреваемой, а также допросы в качестве свидетелей соседей и сотрудников ГБУЗ «Макаровская ЦРБ», где содержались несовершеннолетние на период их изъятия из семьи.

Кроме того, следственными органами будет дана правовая оценка действиям сотрудника средств массовой информации в рамках проводимой доследственной проверки, по сбору путем видеосъемки и распространения в СМИ сведений о нарушении неприкосновенности частной жизни семьи, взявшей под временную опеку вышеуказанного ребенка 2016 года рождения.

Из-за таких действий представителя СМИ, временный опекун вернула мальчика, он был помещен в дом ребенка в Южно-Сахалинске, говорится в официальном пресс-релизе следственного органа.

Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 10:05 0
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Комментарии
Online
marrozz Online
Написано 30 июня, в 10:36
бедные дети(((
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+6
Rola
Написано 30 июня, в 10:45
А до этого видео все молчали о том, как живёт малыш.
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+5
Маргарита
Написано 30 июня, в 11:11
Я ничего не понимаю, зачем так пристали к семье? Есть семьи, где дети живут в условиях хуже. Сначала обсасывали медсестру, которая видео сняла, теперь давайте мать обсасывать. Что за бред. Уже Москва нас показала. Вот малыш, малыш, малыш. У нее то и другие дети есть. Да и пьющих мамаш больше, не одна она. Так давайте обо всех говорить. И о медсестрах. Я думаю не одна такая сестричка в России.
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+10
The only way
Написано 30 июня, в 13:53
Маргарита, Маргарита Подождите, скоро маму покажут на ток-шоу в Москве. Тогда вот местные чиновники быстро ей ребенка отдадут)
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+1
mogilesha
Написано 30 июня, в 16:20
Маргарита, ну вот Вы и начните говорить.
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0
НюНик_просто_Анна
Написано 30 июня, в 18:56
Маргарита, так писали, что старший сын уже отобран, живет не с ней, дочку забрал отец (получается, дети разных отцов все?). Вообще больше вопросов, чем ответов.
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+7
Кристина
Написано 30 июня, в 11:38
Бедные дети...нет слов.
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+4
Masenkaya
Написано 30 июня, в 12:02
Господи бедные дети, бедная мать! Вы лучше с медсестрой разберитесь!
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+3
lvista
Написано вчера, в 18:18
Masenkaya, а к медсестре не из за матери он попал?
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+1
babaj
Написано 30 июня, в 12:38
Медсестра не злая.Просто замордаханная своей работой.
Видал медсестер похуже,которые воду не давали безногому пациенту в реанимации, чтобы писал меньше-а то им выносить утку больно заморочно. Отодвигали бутылочку в зону недосягаемости.
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 18:57 Отредактированно вчера, в 18:57
babaj,
какой кошмар... Садизм
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0
The only way
Написано 30 июня, в 13:56
Да уж ....Местные СМИ обслуживают интересы тех кто их кормит.
Смешно ждать от них объективности.
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+1
The only way
Написано 30 июня, в 13:56
Сегодня идет обкатка ювенальных технологий.
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+2
Владимир К
Написано 30 июня, в 17:44
Устроили из чужой беды "Шоу с Малаховым"...
Аж противно! Вся эта история, все эти журналюги и прочие "неспокойные" затюкали ребенка похлеще той бабищи с больницы, которая его отчитывала на камеру...
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+7
katenok1183
Написано 30 июня, в 19:31
Провавую оценку журналистке не помешало бы дать
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0
Vings
Написано вчера, в 00:51
katenok1183, так уже такого мнения "В Следственном комитете также сообщили, что намерены дать правовую оценку действиям журналиста Екатерины Верик.".Думаете она как-то образумилась? Вот и очередная статья вышла с её словами "«Это — какое-то безумие. Мы стали единственным СМИ, которое выехало на место, чтобы разобраться в происходящем. Мы встретились со всеми участниками истории. ...." Офигеть. Её видео называется со всеми? Я очень надеюсь, что не только ей дадут оценку, но и главреду, руководству и учредителю, чтобы смотрели и оценивали все последствия опубликованного у них. А то слишком уж много вопросов стало касательно их деятельности. Вот была статья, что одна их партий выразила возмущение касательно оскорблений в их адрес" – Мы считаем, что это намеренная дискредитация "Коммунистов России" в глазах избирателей, учитывая тот факт, что журналист Лукашевич является членом КПРФ, а также помощником депутата Сахалинской областной думы Галины Подойниковой, которая также состоит в КПРФ." Это ни в какие ворота не лезет уже. А как же Закон о противодействии коррупции и такие понятия как независимость СМИ? Какая может быть независимость СМИ, когда автор статей является помощником депутата и пишет статьи хвалебные в её адрес, а в отношении конкурентов, то оскорбительные эпитеты? На мой взгляд их просто ещё никто не наказывал по всей строгости закона. Вот так маленькими капельками сначала на одно закрыли глаза, а потом оскорбления. А дальше что?
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+1
lvista
Написано вчера, в 18:21
Vings, совсем одинаково - судьба ребёнка и несчастные обиженные коммунисты. Все посмешали
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+1
Vings
Написано вчера, в 21:02
Я ничего не смешивала. Манера написания везде одна и таже. Разве причина правда и совсем корысти, интереса именно в такой форме приподнести нет? На мой взгляд они шли уже давно к тому, чтобы рано или поздно заинтересовались следственные органы. Оскорблять людей и искажать ситуацию рано или поздно вылезет боком. Журналист-это не обыватель, читатель блогер. Журналистика-это формирование общественного мнение. Здесь крайне осторожным надо быть и в тоже время не потерять сути проблемы, не говоря уже о том, чтобы доходчиво и интересно рассказать об этом народу. Именно и по этому есть такое понятие "Журналисткая этика".
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