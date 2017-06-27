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Южносахалинцы завоевали четыре медали всероссийских горнолыжных соревнований

Южносахалинцы завоевали четыре медали всероссийских горнолыжных соревнований

Участие в турнире приняли около сотни лыжников из 15 регионов страны

На горнолыжном курорте «Эльбрус» прошли Всероссийские детско-юношеские летние соревнования. Около 100 горнолыжников из 15 регионов страны состязались в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант». Старты проходили в двух возрастных группах (до 14 и 16 лет).

- Соревнования были отлично организованы и проведены на хорошем уровне. Они становятся всё популярнее, и с каждым годом в них принимают участие представители все новых регионов, - отметил технический делегат от Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Сергей Петрик.

Среди тех, кто поднялся на подиум по итогам гонок, были и островные горнолыжники. Они стали обладателями четырех медалей.

У юношей старшей возрастной группы в слаломе-гиганте первенствовал Александр Забалуев (Южно-Сахалинск). По сумме двух попыток он опередил Дмитрия Корякова из Ленинградской области, занявшего второе место, на 2,5 секунды, что по стандартам горных лыж считается очень большим преимуществом.

Две награды в активе Лины Литвиновой, также выступавшей в старшей возрастной группе. Сначала горнолыжница из островной столицы показала третий результат в слаломе-гиганте, а затем заняла второе место в слаломе.

В младшей возрастной группе отличилась Карина Гайдамащук (Южно-Сахалинск). Она была на восьмом месте в слаломе-гиганте и третьей в слаломе.

Отметим выступление Полины Екимковой (Южно-Сахалинск). Островная горнолыжница финишировала пятой в слаломе-гиганте и десятой в слаломе, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 09:49 +2
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Комментарии
Nektos
Написано 30 июня, в 11:11
Приятно читать отличные новости! Гордимся нашими ребятами!!!
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+3
Alpin65
Написано 30 июня, в 16:29
Ребята молодцы!!!! Вы крутые!!! Так держать!!!
!!!
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+1
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