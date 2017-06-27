Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Южно-Сахалинске

Фото и видео очевидцев

По предварительным данным, пострадавших нет

Вечером 29 июня примерно в 19:00 в Южно-Сахалинске на перекрестке улиц Ленина и Авиационная столкнулись три автомобиля. Suzuki, Toyota Corolla и SsangYong получили механические повреждения.

По предварительным данным, пострадавших нет.