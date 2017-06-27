Фото и видео очевидцев
Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Южно-Сахалинске
По предварительным данным, пострадавших нет
Вечером 29 июня примерно в 19:00 в Южно-Сахалинске на перекрестке улиц Ленина и Авиационная столкнулись три автомобиля. Suzuki, Toyota Corolla и SsangYong получили механические повреждения.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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Комментарии
ZLOI275
Написано 30 июня, в 10:25
Видимо поторопился кто-то выскочить на главную
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+3
VULKAN
Написано 30 июня, в 11:05
ZLOI275, В народе говорят: поспешишь - людей насмешишь....
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+2
ZLOI275
Написано 30 июня, в 11:10
VULKAN, Ну вот получилось у них так.
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+2
Zhenyanet2009
Написано 30 июня, в 13:25
Вообще авария по тупому произошла.Все всех видели,чего он с авиационной ломанулся.Тронулся,остановился и газанул
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+1