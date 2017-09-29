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Договорились: с 2019 года распределение денег по СРП будет 50 на 50
Фото: m-chem.ru

Договорились: с 2019 года распределение денег по СРП будет 50 на 50

А в 2018-м федеральный бюджет даст субсидии на объекты и программы

Сахалинская область договорилась с федеральным центром о возврате части денег, которые предполагалось изъять из бюджета региона в 2018-2020 годах. В следующем году регион получит субсидии, а в 2019-м схема будет выглядеть как «50 % доходов от СРП – Сахалину, 50 % – центру».

Как сообщал ASTV.RU, некоторое время назад стало известно, что Москва готовит перемены в соглашение о разделе продукции от проекта «Сахалин-2». Вместо 75 % доходов от него в области решили оставлять 25 %. Последние недели в Москве, Хабаровске и других городах шла активная работа – представители Сахалинской области доказывали, что план реформы серьезно ударит по жителям.

В целом решение о новом изъятии денег в федеральный бюджет осталось в силе, сообщает РБК со ссылкой на протокол заседания у полпреда президента Юрия Трутнева. Однако в 2018 году Сахалинская область получит до 50 % изъятых денег обратно как субсидию на конкретные переходящие объекты капитального строительства и социально значимые текущие расходы. В общей сложности это составит до 18 миллиардов рублей (расчетные потери на следующий год оценивались в 34 миллиарда).

А с 2019 года пропорция распределения доходов от СРП официально станет 50 % на 50 % - половина уйдет в бюджет РФ, половина – в бюджет области.

Сейчас власти Сахалинской области получили поручение сформировать список объектов и мероприятий, которые будут поддерживаться из федерального бюджета. По имеющимся оценкам, сокращения социальных программ и строительных проектов в 2018 году не произойдет.

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Комментарии
B288318
Написано вчера, в 19:25
Ни хрена не пойму, сначала бабло отмутят, потом вернут, а смысл?
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+2
Andrey2017
Написано вчера, в 19:30 Отредактированно вчера, в 19:32
B288318, Смысл в том, что до области обратно дойдут не все деньги.
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+4
myra
Написано вчера, в 19:52
B288318, не кто не чего не вернёт они же все воры, каждый год воруют то один то другой. сахалин как был помойкой так и остался.
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+1
crazydriver144
Написано вчера, в 20:04
Andrey2017, вот вот!
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+2
Еще 1 комментарий
Andrey2017
Написано вчера, в 19:25
Конечно это лучше, чем предлагали ранее- 25Х75, но потеря в 25% для бюджета области тоже будет весомой утратой!
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+2
Child_of_Sun
Написано вчера, в 19:36
Бред! Бред! Бред! Ну как может добывающий и экспортирующий углеводороды регион, быть дотационным?!
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+6
924188
Написано вчера, в 19:53
Блин. Я как в воду глядел. Сказал же что 50 на 50 поделят. Ни вам ни нам. Точнее и вам и нам.
Федералы делают то что считают нужным, а на мнение губернаторов и население регионов им глубоко пофиг. Сирия и Крым важнее.
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+2
crazydriver144
Написано вчера, в 20:04
Значит можно обратно поднимать цену на продажу квартиры
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+1
Reader
Написано вчера, в 22:46
crazydriver144, Наоборот, кому эти сараи теперь нужны в этой дыре
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0
sergmihaylov
Написано вчера, в 20:34
есть такой анекдот ))
если вам плохо заведите себе козла, пусть поживет в вашей квартире, через неделю можете козла выгнать и вам станет лучше )))
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+2
К.Г.
Написано вчера, в 21:50
Все лучше чем 25%/75%.
Но не факт что окончательно.
Новые проекты ещё больше СРП и скажут, и 50% вам много.
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+1
Barry
Написано вчера, в 21:53
Своим же салом по мусалам.
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+1
kholmchanin
Написано вчера, в 21:53
Потому, видать, с 2019 года, что в будущем году Трамп грозится
вернуть России наворованное бабло из офшоров, будет чем
дыры в бюджете покрыть, если "хозяева" сразу не растащат...
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+1
S.V.
Написано вчера, в 22:03
я сразу сказал,что договорятся 50 на 50...
тут и к бабке не ходи...
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+1
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 22:38
Это не правительство. Это братки 90-х!
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+1
Reader
Написано вчера, в 22:47
ostrovsakhalin, Это рэйдеры 2000-ых ,более прожорливые и безпринципные
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0
Reader
Написано вчера, в 22:44
Рейдеры, рэкет, отстой договор, я не согласен, против уродов.
Фу, позор едру, путину и всем уродам
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0
Reader
Написано вчера, в 22:48
Блевать охота от этой власти. Пойду голосовать за собчак
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0
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