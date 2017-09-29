Договорились: с 2019 года распределение денег по СРП будет 50 на 50

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А в 2018-м федеральный бюджет даст субсидии на объекты и программы

Сахалинская область договорилась с федеральным центром о возврате части денег, которые предполагалось изъять из бюджета региона в 2018-2020 годах. В следующем году регион получит субсидии, а в 2019-м схема будет выглядеть как «50 % доходов от СРП – Сахалину, 50 % – центру».

Как сообщал ASTV.RU, некоторое время назад стало известно, что Москва готовит перемены в соглашение о разделе продукции от проекта «Сахалин-2». Вместо 75 % доходов от него в области решили оставлять 25 %. Последние недели в Москве, Хабаровске и других городах шла активная работа – представители Сахалинской области доказывали, что план реформы серьезно ударит по жителям.

В целом решение о новом изъятии денег в федеральный бюджет осталось в силе, сообщает РБК со ссылкой на протокол заседания у полпреда президента Юрия Трутнева. Однако в 2018 году Сахалинская область получит до 50 % изъятых денег обратно как субсидию на конкретные переходящие объекты капитального строительства и социально значимые текущие расходы. В общей сложности это составит до 18 миллиардов рублей (расчетные потери на следующий год оценивались в 34 миллиарда).

А с 2019 года пропорция распределения доходов от СРП официально станет 50 % на 50 % - половина уйдет в бюджет РФ, половина – в бюджет области.

Сейчас власти Сахалинской области получили поручение сформировать список объектов и мероприятий, которые будут поддерживаться из федерального бюджета. По имеющимся оценкам, сокращения социальных программ и строительных проектов в 2018 году не произойдет.