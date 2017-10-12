Олег Кожемяко: последние решения позволят выполнить все обязательства бюджета

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко назвал «исключительно важными» решения, принятые после переговоров властей региона с руководителями федеральных министерств и ведомств. Как сообщал ASTV.RU, сегодня стало известно окончательное решение по распределению «нефтегазовых» денег Сахалина на 2018 и последующие годы. По словам главы региона, договоренности позволят полностью обеспечить нужды области на 2018 год – бюджет не придется «резать».

- Для нас эти решения исключительно важные, – сказал Олег Кожемяко в комментарии, предоставленном ASTV.RU. – Они позволяют сбалансировать областной бюджет в 2018 году, выполнить все те социальные обязательства, которые мы брали, обеспечить завершение строек в 2018 году, продолжение курильской программы.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Сахалинской области минфину поручено предусмотреть выделение бюджету области на 2018 год субсидии на финансирование как переходящих объектов строительства в размере 15 миллиардов рублей, так и социально значимых текущих расходов, включая в том числе субсидирование ЖКХ в объеме не менее 3 миллиардов рублей, но не более 50 % от прибыльной части.

Нам необходимо провести согласования с минвостокразвития по перечню объектов достройки. С учетом переходящих остатков, которые есть в области, бюджет, представленный нами в правительство Сахалинской области буквально на днях, будет сбалансирован.

Следующий год мы будем рассматривать отдельно. Также есть наша договоренность на 2019, 2020 годы. По итогам мониторинга, анализа исполнения бюджета, бюджетной обеспеченности мы представим предложения в правительство РФ по нормативам зачисления налога на прибыль по проекту «Сахалин-2» на 2019-2020 годы. Там ожидается снижение, поэтому цифры будут корректироваться, и, безусловно, и Юрий Петрович Трутнев, и правительство заинтересованы в том, чтобы бюджет Сахалинской области был сбалансирован, все расходные обязательства – заработная плата, содержание бюджетных учреждений – были обеспечены финансированием.

Что касается инвестиционной программы развития – у нас как раз на 2018 год запланировано завершение всех строящихся объектов, и 15 миллиардов – достаточно большие средства. У нас есть задачи по 2019 году по тем объектам, которые сегодня находятся в самом начале строительства, проектирования. Безусловно, на будущие годы мы будем рассматривать возможность продолжения этих строек. Но прежде всего анализируя каждый объект, его технико-экономическое обоснование, необходимость этого строительства. Мы очень много вели объектов, порядка 215 социальных объектов за последние 2,5 года. Это тысячи новых рабочих мест, но это и новые миллиардные затраты на содержание этих объектов. Поэтому нам надо думать о том, как в будущем и рационально использовать доходные возможности бюджета, и содержать действующую инфраструктуру. Инвестиции же вкладывать только туда, куда нужно, после детального обсуждения и технико-экономического обоснования необходимости строительства того или иного объекта.

Новые решения были приняты на совещании в Москве под председательством вице-премьера Юрия Трутнева. Олег Кожемяко принимал в нем участие. Совещание подвело итог работе всех последних недель. Среди встреч, которые провел глава Сахалинской области – с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком, главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Они поддержали Олега Кожемяко в том, что любые перемены должны проходить без ухудшения социально-экономического положения региона и его жителей.