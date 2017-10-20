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День призывника собрал больше 100 молодых сахалинцев

День призывника собрал больше 100 молодых сахалинцев

Они осматривали оружие и подтягивались

Сегодня в областном центре прошел День призывника. В нем приняло участие более сотни будущих защитников Родины.

Первая часть мероприятия состоялась в Сахалинском промышленно-экономическом техникуме. Там развернулись выставки оружия ДОСААФ России по Сахалинской области и экспонатов из частной коллекции председателя поискового фонда «Пионер» Александра Уразова. Во время торжественной части мероприятия перед ребятами выступили представители  администрации Южно-Сахалинска, 68 армейского корпуса, военкомата и др. Особой традицией «Дня призывника» является встреча молодого поколения с людьми, которые не понаслышке знают о том, что такое война. Сегодня они пообщались с участником Великой Отечественной войны Василием Андреевым, а также участниками войны в Афганистане Владимиром Цветковым и Игорем Горожановым.

Затем молодые люди познакомились с современным вооружением и обмундированием. Молодые люди фотографировались с оружием, изучали экспонаты. Огромное впечатление на участников мероприятия произвели экспозиции в музейно-мемориальном комплексе «Победа».

- Я состою в движении «Юнармия», там мы изучаем сборку-разборку автомата, строевую подготовку, даже пробовали стрелять. Думаю, эти навыки пригодятся. В будущем собираюсь пойти служить, - сказал Иван Пешедько.

Завершился «День призывника» на спортивной ноте. Молодые люди, разделившись на команды, выполнили нормативы ГТО (бег на 100 метров, отжимания, прыжки в длину с места, подтягивания). Лучшей стала сборная команда «Юнармии», на втором месте команда Сахалинского техникума сервиса, на третьей строчке — ребята из клуба «Десантник».

- «День призывника» традиционно проводится два раза в год, в весеннюю и осеннюю призывную кампанию. В этом году мероприятие стало более масштабным.  Любое событие со временем нуждается в переформатировании. Мы добавили больше прикладного характера, чтобы молодые люди смогли все посмотреть, изучить. Это делается прежде всего для того, чтобы молодежи было интересно, - сказал директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:44 0
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