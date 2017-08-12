Подготовлен список данных пользователей интернета для передачи ФСБ

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Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило проект поправок в ряд законов, согласно которым внесенные в реестр Роскомнадзора распространители информации должны будут передавать спецслужбам личные данные пользователей. Об этом сообщает "Российская газета".

В частности, силовикам станут известны IP-адрес, ФИО, адрес, номер телефона, паспортные данные и многое другое. Кроме того, как пишет РИА Новости, обязательной передаче могут подлежать сведения о местоположении, об учетных записях в других сетях, а также о дате и времени авторизации и выхода из сервиса.

Напомним, в реестре организаторов распространения информации сейчас находятся такие соцсети, как "Одноклассники", "ВКонтакте", "Мой мир", а также многие популярные мессенджеры. В июне этого года в перечень добавили Telegram. С проектом поправок, которые предлагает внести Минкомсвязи, можно ознакомиться на специальном сайте.