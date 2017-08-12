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Подготовлен список данных пользователей интернета для передачи ФСБ
vdvsn.ru

Подготовлен список данных пользователей интернета для передачи ФСБ

Силовикам станут известны IP-адрес, ФИО, адрес, номер телефона, паспортные данные и многое другое

Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило проект поправок в ряд законов, согласно которым внесенные в реестр Роскомнадзора распространители информации должны будут передавать спецслужбам личные данные пользователей. Об этом сообщает "Российская газета".

В частности, силовикам станут известны IP-адрес, ФИО, адрес, номер телефона, паспортные данные и многое другое. Кроме того, как пишет РИА Новости, обязательной передаче могут подлежать сведения о местоположении, об учетных записях в других сетях, а также о дате и времени авторизации и выхода из сервиса.

Напомним, в реестре организаторов распространения информации сейчас находятся такие соцсети, как "Одноклассники", "ВКонтакте", "Мой мир", а также многие популярные мессенджеры. В июне этого года в перечень добавили Telegram. С проектом поправок, которые предлагает внести Минкомсвязи, можно ознакомиться на специальном сайте.

вчера, в 16:42 +2
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Комментарии
(князь) Вельзевул
Написано вчера, в 16:49
зашибись..
Неприкосновенность частной жизни (в юридической науке) — ценность, обеспечиваемая правом на неприкосновенность частной жизни.

Право на неприкосновенность частной жизни включает:

запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия;
право контролировать информацию о себе;
право на защиту чести и доброго имени;
право на защиту персональных данных;
право на тайну связи (иногда оформлено как отдельное право);
право на неприкосновенность жилища (иногда оформлено как отдельное право);
врачебную тайну, тайну усыновления, тайну исповеди и другие виды профессиональной тайны.
Это не в счёт? я так думаю.
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+17
leksoos13
Написано вчера, в 16:59
(князь) Вельзевул, а им на это с....ть с высокой колокольни. Как обычно идет под прикрытием борьбы с терроризмом...
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+12
Matso
Написано вчера, в 18:13
(князь) Вельзевул, ну так вы когда будете к инету подключатся подпишите договор с провайдером, и все тип топ с вашего согласия)
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+2
Smurnoy
Написано вчера, в 19:05
(князь) Вельзевул, так Конституция РФ уже давно в мусорном ведре...
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+8
Netu_nika
Написано вчера, в 16:51
так не честно, везде они нос свой сунут, в группы вотсап залезли, в частную жизнь лезут, заняться больше не чем
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+6
MARBLE
Написано вчера, в 16:51
Уходим огородами.....
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+5
(князь) Вельзевул
Написано вчера, в 16:53
Начальнику Отдела Полиции № 24 г. Москвы
Курановой А.А., проживающей по адресу
__________________(указать)
Тел._______________(указать)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу привлечь к уголовной ответственности Петрова В.Н., который распространяет в письменном виде сведения обо мне и моей семье, ставшие известными ему в связи с выполнением услуг психолога. Так, с мая до октябрь 2016 года Петров В.Н. занимался с моим ребенком Курановым П.Л., 2000 года рождения, в связи с чем ему стали известны диагнозы, поставленные неврологом. В дальнейшем мне стало известно, что Петров В.Н. обзвонил всех моих знакомых и сообщил им о подробностях работы с моим ребенком, содержание бесед, диагнозы, результат психологической диагностики. В этой связи все мои знакомые стали интересоваться психическим здоровьем моего сына, навязывать услуги по помещению в психиатрическую лечебницу, многие перестали общаться с нашей семьей.
Кроме того, Петров В.Н. опубликовал содержание психологических бесед с моим сыном в качестве примера на своем официальном сайте, что нарушает мои права и права моего ребенка на неприкосновенность личной жизни.
Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ предупреждена.
Приложение: скриншоты страницы официального сайта психолога Петрова В.Н., копия договора о предоставлении услуг психолога, квитанция об оплате данных услуг, копия свидетельства о рождении Куранова П.Л.

Куранова А.А., дата, подпись.
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+4
Roni4ka
Написано вчера, в 16:54
Этого и следовало ожидать. Вместо имени номер 001
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+4
sasch
Написано вчера, в 17:02
С 1 июля 2018 года, когда в силу вступит «закон Яровой», организаторы распространения информации также должны будут хранить все данные пользователей в течение шести месяцев, и предоставлять её государственным органам.

Список данных о пользователе, которые должны предоставить интернет-сервисы:

Псевдоним
Фамилия, имя, отчество
Паспортные данные (или других документов, удостоверяющих личность)
Список языков, которыми владеет пользователь
Список указанных пользователем родственников
Информация об учётных записях в других системах
Используемое приложение
Телефонный номер
Точный адрес
Местоположение
Адрес электронной почты
Дата и время регистрации учётной записи
Дата и время использования сервиса
Текст сообщений
Аудио и видеозапись разговоров
Передаваемые файлы
Данные о совершённых платежах
IP-адрес и порт
Круг общения?
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+6
leksoos13
Написано вчера, в 17:03
Сейчас можно будет любого неугодного инакомыслящего под шумок и окрестить на пяток годков. Долго ли вставить что-нибудь экстремисткое на страничку пользователя, зная его логин пароль и имея данные для входа?
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+9
Bokassa
Написано вчера, в 17:04
эт че, я за интернет плачу чтобы за мной следили чтоле???
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+15
Karu
Написано вчера, в 17:04
слов приличных нет... "спасибо..."
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+7
sasch
Написано вчера, в 17:06
Я вот думаю, надо было бы правоохранительным органам создать просто свой мессенджер и сайт, и всё было бы отлично

Сделать его самым крутым и популярным и тогда все бы ушли с Ок и ВК и т.д. на этот замечательный сайт
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+6
Online
vert Online
Написано вчера, в 17:32
sasch, "Одноклассники" придуманы ФСБ
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+4
sasch
Написано вчера, в 17:52 Отредактированно вчера, в 17:52
vert, Сомневаюсь, что вначале было так. Это сейчас их объединили в одну кучу Мэйл групп, куда входит и ВК и Одноклассники и Аська и Мой мир ... и ещё то что мы не знаем.
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+4
Кузовков Владимир
Написано вчера, в 21:42
sasch, придумывать-это точно не про них. Запретить, не пустить- вот их типичная работа.
недавно читал, что наши правоохранительные органы выдвинули требования сливать инфу не только российским соцсетям, но и всяким там фейсбукам и вацапам. И те согласились. Потому что никто не хочет терять такой большой рынок пользователей.
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0
Diego
Написано вчера, в 17:51
зарегистрирован только здесь и на sakh.com не сижу в соц сетях
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+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 17:57
А мне скрывать нечего. Интересного во мне мало. пусть хоть уследятся)
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+9
Online
Vings Online
Написано вчера, в 18:40
Балтийская Килька, про что и речь, что кто не занимается экстремизмом, распространением клеветы, мошенничеством и прочее, то бояться нечего.
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 18:42
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+1
Smurnoy
Написано вчера, в 20:15
Vings, всё перечисленное можно очень широко трактовать, а ещё можно всё легко фальсифицировать...
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+2
Еще 3 комментария
nikolayppu
Написано вчера, в 18:04
Ну всё! Надо сухари сушить и сдаваться))) Додемократились...
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+3
agronom
Написано вчера, в 18:26
народ вам че есть че скрывать?пусть читают и знают кто че делает,они и раньше этим занимались,просто щас на законных основаниях.кому есть че скрывать пусть шифруется.
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+4
Nektos
Написано вчера, в 18:34 Отредактированно вчера, в 18:34
Скрывать особо нечего но смущает что может действительно закинут сами чего на страничку и суши сухари
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+5
Smurnoy
Написано вчера, в 20:17
Nektos, а ещё кто заплатит за хранение такого объёма информации?
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+3
Nektos
Написано вчера, в 20:20
Smurnoy, ну скорее всего за счет поаышения тарифов как всегда, то есть за наш с Вами счет
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+3
Andrey2017
Написано вчера, в 18:38
А что тут нового? Раньше следили без огласки, а теперь официально.
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+2
Online
S.V. Online
Написано вчера, в 19:20
енто чё,теперь виртуального секса не будет читоли?
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+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 21:48
S.V., кто о чём, а голый о бане)))) Будет Вам и виртуальный и взаправдешный, но только под прицелом камер
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+3
Online
S.V. Online
Написано вчера, в 21:50
Балтийская Килька,
ооо нэмэцкий порно?)))я я!..зер гуд!
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 21:51
S.V., ну я не знаю, какой Вам сподручнее
немецкий или голландский)))
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+2
Еще 7 комментариев
Online
S.V. Online
Написано вчера, в 19:23
а если серьёзно...вы думаете речь о терроризме?..ага,ЩЩЩЩЩАС!....подписаны соглашения с бывшими странами СНГ,проще говоря,узбеков,киргизов и т.д. хлынет к нам ещё больше,а как известно,подавляющее большинство россиян это не приветствует,а следовательно и обсуждения между собой будут как пить дать...и не в самой лицеприятной форме...если раньше пресекали создания обьединений скинов,то сейчас вы своё недовольство даже другу не выскажете в этом плане...
а террористов они и без мессенджеров вычисляют,что вы ведётесь на эту шнягу...везде есть купленные стукачи,которые находятся в станах вакхабитов и прочей шушары...государству это дешевле во всех отношениях,чем потом пожинать плоды терракта...
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+2
Smurnoy
Написано вчера, в 20:18
S.V.,
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+2
Наталья Владимировна
Написано вчера, в 19:41
Теперь деньги, собираемые с налогов и сборов, будут направляться не в медицину, не в дороги, не в инфраструктуру, а на разработку и поддержание этой сложной и дорогостоящей системы, создаваемой исключительно для защиты власти от народа.
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+6
Online
SWATIMYR Online
Написано вчера, в 20:46
Огласите весь список пожалуйста!
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0
kholmchanin
Написано вчера, в 21:20
Что ж, вот и дОжили до "железного занавеса": никакой крамолы,
свободомыслия, инакомыслия... Ох и дорогое же это будет
удовольствие Утаить Шило в Мешке, без индексаций пенсий
опять-таки народ оставят, ИМ не привыкать "экономить" на нас,
а НАМ терять нечего, льготные похороны ВВП пообещал...
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+2
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 21:22
Насрать!
Двум смертям не бывать!
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+1
Charon
Написано вчера, в 21:41
а ещё штаты критиковали, сноудена приютили, а у самих-то похлеще будет, походу придётся завязывать с интернетом
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 22:08
Большой брат не дремлет! Все к тому шло, предвестников было множество. Свобода? Нет, это не про Россию.
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+3
Breaking87
Написано вчера, в 22:28 Отредактированно вчера, в 22:29
пошли на шаг, на который США не смогли, заявить что официально следят за народом...браво
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0
Ярославчик
Написано вчера, в 22:56
Вот это настоящая демократия...
А откуда в инете мои паспортные данные могут быть? Я их никуда не ввожу.
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+1
project
Написано вчера, в 23:32
Список трусов и носков не нужно предоставлять? Одно время на таможне переписывали, Идиотипы.
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0
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