Подготовлен список данных пользователей интернета для передачи ФСБ
Силовикам станут известны IP-адрес, ФИО, адрес, номер телефона, паспортные данные и многое другое
Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило проект поправок в ряд законов, согласно которым внесенные в реестр Роскомнадзора распространители информации должны будут передавать спецслужбам личные данные пользователей. Об этом сообщает "Российская газета".
В частности, силовикам станут известны IP-адрес, ФИО, адрес, номер телефона, паспортные данные и многое другое. Кроме того, как пишет РИА Новости, обязательной передаче могут подлежать сведения о местоположении, об учетных записях в других сетях, а также о дате и времени авторизации и выхода из сервиса.
Напомним, в реестре организаторов распространения информации сейчас находятся такие соцсети, как "Одноклассники", "ВКонтакте", "Мой мир", а также многие популярные мессенджеры. В июне этого года в перечень добавили Telegram. С проектом поправок, которые предлагает внести Минкомсвязи, можно ознакомиться на специальном сайте.
Неприкосновенность частной жизни (в юридической науке) — ценность, обеспечиваемая правом на неприкосновенность частной жизни.
Право на неприкосновенность частной жизни включает:
запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия;
право контролировать информацию о себе;
право на защиту чести и доброго имени;
право на защиту персональных данных;
право на тайну связи (иногда оформлено как отдельное право);
право на неприкосновенность жилища (иногда оформлено как отдельное право);
врачебную тайну, тайну усыновления, тайну исповеди и другие виды профессиональной тайны.
Это не в счёт? я так думаю.
Курановой А.А., проживающей по адресу
__________________(указать)
Тел._______________(указать)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу привлечь к уголовной ответственности Петрова В.Н., который распространяет в письменном виде сведения обо мне и моей семье, ставшие известными ему в связи с выполнением услуг психолога. Так, с мая до октябрь 2016 года Петров В.Н. занимался с моим ребенком Курановым П.Л., 2000 года рождения, в связи с чем ему стали известны диагнозы, поставленные неврологом. В дальнейшем мне стало известно, что Петров В.Н. обзвонил всех моих знакомых и сообщил им о подробностях работы с моим ребенком, содержание бесед, диагнозы, результат психологической диагностики. В этой связи все мои знакомые стали интересоваться психическим здоровьем моего сына, навязывать услуги по помещению в психиатрическую лечебницу, многие перестали общаться с нашей семьей.
Кроме того, Петров В.Н. опубликовал содержание психологических бесед с моим сыном в качестве примера на своем официальном сайте, что нарушает мои права и права моего ребенка на неприкосновенность личной жизни.
Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ предупреждена.
Приложение: скриншоты страницы официального сайта психолога Петрова В.Н., копия договора о предоставлении услуг психолога, квитанция об оплате данных услуг, копия свидетельства о рождении Куранова П.Л.
Куранова А.А., дата, подпись.
Список данных о пользователе, которые должны предоставить интернет-сервисы:
Псевдоним
Фамилия, имя, отчество
Паспортные данные (или других документов, удостоверяющих личность)
Список языков, которыми владеет пользователь
Список указанных пользователем родственников
Информация об учётных записях в других системах
Используемое приложение
Телефонный номер
Точный адрес
Местоположение
Адрес электронной почты
Дата и время регистрации учётной записи
Дата и время использования сервиса
Текст сообщений
Аудио и видеозапись разговоров
Передаваемые файлы
Данные о совершённых платежах
IP-адрес и порт
Круг общения?
Сделать его самым крутым и популярным и тогда все бы ушли с Ок и ВК и т.д. на этот замечательный сайт
недавно читал, что наши правоохранительные органы выдвинули требования сливать инфу не только российским соцсетям, но и всяким там фейсбукам и вацапам. И те согласились. Потому что никто не хочет терять такой большой рынок пользователей.
ооо нэмэцкий порно?)))я я!..зер гуд!
а террористов они и без мессенджеров вычисляют,что вы ведётесь на эту шнягу...везде есть купленные стукачи,которые находятся в станах вакхабитов и прочей шушары...государству это дешевле во всех отношениях,чем потом пожинать плоды терракта...
свободомыслия, инакомыслия... Ох и дорогое же это будет
удовольствие Утаить Шило в Мешке, без индексаций пенсий
опять-таки народ оставят, ИМ не привыкать "экономить" на нас,
а НАМ терять нечего, льготные похороны ВВП пообещал...
А откуда в инете мои паспортные данные могут быть? Я их никуда не ввожу.