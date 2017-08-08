На Сахалине военнослужащий осужден за дачу взятки командиру

Начальник, которого подкупал рядовой, также лишен свободы

Вступил в законную силу приговор в отношении военнослужащего одной из воинских частей Южно-Сахалинского гарнизона. Рядовой признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК России «Дача взятки».

По результатам мероприятий, проведённых органами федеральной службы безопасности в войсках, установлено, что в 2016 г. рядовой безналичным путём неоднократно передавал своему непосредственному командиру деньги в общей сумме 43 тыс. руб. за освобождение его от обязанностей военной службы.

Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом рядовому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В июне 2017 г. за получение взяток командир рядового приговорён судом к лишению свободы сроком на 3 года.

Источник: УФСБ России по Сахалинской области