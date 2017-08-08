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На Сахалине военнослужащий осужден за дачу взятки командиру

На Сахалине военнослужащий осужден за дачу взятки командиру

Начальник, которого подкупал рядовой, также лишен свободы

Вступил в законную силу приговор в отношении военнослужащего одной из воинских частей Южно-Сахалинского гарнизона. Рядовой признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК России «Дача взятки».

По результатам мероприятий, проведённых органами федеральной службы безопасности в войсках, установлено, что в 2016 г. рядовой безналичным путём неоднократно передавал своему непосредственному командиру деньги в общей сумме 43 тыс. руб. за освобождение его от обязанностей военной службы.

Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом рядовому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В июне 2017 г. за получение взяток командир рядового приговорён судом к лишению свободы сроком на 3 года.

Источник: УФСБ России по Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:52 +3
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Комментарии
leksoos13
Написано вчера, в 16:56
так его командир сдал или они по рупору объявляли, что происходит дача взятки????
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+6
Vladiksakh65
Написано вчера, в 18:23
leksoos13, Солдатик наверно трепал направо и налево как сладко служит. Я так думаю что перед друзьям понтовался, ну и кто то кому то шепнул.
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+6
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 21:12 Отредактированно вчера, в 21:12
leksoos13, ....Скорей всего сослуживец маме пожаловался,что он очки драит,а рядовой Пупкин нет!А маманька уже (не в военную прокуратуру пошла),а в ФСБ побежала.А дальше дело техники,скорей всего солдатика за коки взяли.Вот такие соплежуи в армии и служат и страна гордится что уклонистов стало меньше!
Клоунада от Едра....
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0
Bokassa
Написано вчера, в 17:03
эх....эт не взятка, эт добровольный взнос, типа налога, но местячковый
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+5
Netu_nika
Написано вчера, в 17:21
дайте мне взятку, я промолчу
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+3
Vladiksakh65
Написано вчера, в 18:21
В армии это обычное дело, на все свои расценки. Удивило что начали выявлять и наказывать. ,
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+2
Online
S.V. Online
Написано вчера, в 19:26
я в середине 90-ых служил,денег небыло,все мы были нищебродами,и давать было нечего.))нет бабла-нет взяток!
Верните 90--ые!..даёшь стране бедных солдат!
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+4
Lifeguard
Написано вчера, в 19:44
Серьёзные дела, однако, силовики у нас ведут ) а реальные казнокрады карманы как набивали, так и продолжают набивать
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+2
Online
DartVictor Online
Написано вчера, в 20:01
"Товарищ капитан,разрешите доложить?Докладываю Вам 43000 рублей".
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+5
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