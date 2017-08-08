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Сахалинцы стали чаще летать в Японию

Сахалинцы стали чаще летать в Японию

За год число пассажиров выросло на треть

В 2017 году пассажиропоток авиакомпаний между Сахалином и Японией вырос на треть. По статистике, в январе–июле текущего года рейсами в этих направлениях воспользовались 13,4 тысячи пассажиров.

Рост интереса к поездкам в соседнюю страну отмечают и в сахалинском генеральном консульстве Японии. Как сообщили ASTV.RU в учреждении, статистики по отдельным регионам не ведется. А в целом за январь–май россиянам выдали 26 тысяч виз. Это на 62 % больше, чем в первые пять месяцев 2016 года. Всего в первом полугодии текущего года Японию посетили 36 тысяч россиян – на 10 тысяч человек больше, чем годом ранее.

Специалисты связывают рост числа перелетов с упрощением визового режима, вступившим в силу с января этого года. Власти Японии снизили требования для получения разрешения на въезд в страну. Теперь россиянам, решившим самостоятельно путешествовать по однократной визе, не требуется специального приглашения. А срок действия многократной визы увеличился до пяти лет.

Сейчас с острова в Японию можно попасть рейсами авиакомпаний «Аврора» и «Якутия», которые летают из Южно-Сахалинска в Саппоро и Токио. Якутский перевозчик вышел на рынок перелетов между Сахалином и Японией в мае прошлого года. С января по июль 2016 года услугами обеих авиакомпаний воспользовались около 10,1 тысячи пассажиров, а за аналогичный период 2017-го – не менее 13,4 тысячи. 

Автор: Игорь Новомодный, вчера, в 16:27 +4
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Комментарии
Bokassa
Написано вчера, в 17:05
эт оперативники ФСБ изучают потенциального врага
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 17:16
Bokassa, правильно, самый страшный враг для грабительской власти - не внешний, а собственный народ.
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+2
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 17:24
А почему бы не слетать. Цены как на Сахалине, а то и ниже. А уровень сервиса и безопасность на порядок выше!
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+2
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S.V. Online
Написано вчера, в 19:17
они к нам зачастили...мы к ним....
"совпадение?..не думаю..."
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+1
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Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 21:57
S.V., а что тут такого несовпадательного? граничащие государства)
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+1
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DartVictor Online
Написано вчера, в 20:02
Сахалинцы стали чаще летать в Японию.А раньше просто ходили.
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+1
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Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 21:56
DartVictor, по воде
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