Сахалинцы стали чаще летать в Японию

В 2017 году пассажиропоток авиакомпаний между Сахалином и Японией вырос на треть. По статистике, в январе–июле текущего года рейсами в этих направлениях воспользовались 13,4 тысячи пассажиров.

Рост интереса к поездкам в соседнюю страну отмечают и в сахалинском генеральном консульстве Японии. Как сообщили ASTV.RU в учреждении, статистики по отдельным регионам не ведется. А в целом за январь–май россиянам выдали 26 тысяч виз. Это на 62 % больше, чем в первые пять месяцев 2016 года. Всего в первом полугодии текущего года Японию посетили 36 тысяч россиян – на 10 тысяч человек больше, чем годом ранее.

Специалисты связывают рост числа перелетов с упрощением визового режима, вступившим в силу с января этого года. Власти Японии снизили требования для получения разрешения на въезд в страну. Теперь россиянам, решившим самостоятельно путешествовать по однократной визе, не требуется специального приглашения. А срок действия многократной визы увеличился до пяти лет.

Сейчас с острова в Японию можно попасть рейсами авиакомпаний «Аврора» и «Якутия», которые летают из Южно-Сахалинска в Саппоро и Токио. Якутский перевозчик вышел на рынок перелетов между Сахалином и Японией в мае прошлого года. С января по июль 2016 года услугами обеих авиакомпаний воспользовались около 10,1 тысячи пассажиров, а за аналогичный период 2017-го – не менее 13,4 тысячи.