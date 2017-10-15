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Очередному посетителю ресторана понадобилась помощь медиков в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Очередному посетителю ресторана понадобилась помощь медиков в Южно-Сахалинске

Это уже третий случай за три недели

Вечеринка в одном из развлекательных заведений Южно-Сахалинска, расположенном в районе перекрестка улиц Пуркаева и Комсомольской, для одного из посетителей закончилась ножевыми ранениями. 

По словам очевидцев, конфликт между мужчинами начался 5 ноября в первом часу ночи еще в зале. Обоим спорящим - около 40 лет. 

"Они толкали друг друга, тогда охрана вывела мужчин на улицу. Конфликт продолжился на крыльце. Завязалась драка, один из участников которой достал нож и дважды ударил своего противника в руку выше локтя. Хлынула кровь. Нападавший бросил нож и убежал, к пострадавшему кинулись люди. Кто-то принес из заведения полотенце, руку перетянули, чтобы остановить кровотечение. Вызвали скорую и полицию", - говорят посетители заведения.

По словам очевидцев, охрана задержала нападавшего с ножом до приезда сотрудников ОВД. Его передали полиции. 

Пострадавшего медики скорой помощи забрали в машину. Так как кровотечение остановить не удавалось- раны были глубокие, то швы накладывали на месте. Затем пострадавшего увезли в больницу.

Напомним, это уже третий случай конфликта с последствиями, произошедший в областном центре за последние три недели. 

Так, 15 октября в четвертом часу утра в Южно-Сахалинске у одного из престижных ночных клубов до смерти был избит молодой мужчина.Нападавшие были задержаны. Один из них скрывался, но затем сдался полиции. 

29 октября в полицию Южно-Сахалинска поступило заявление о том, что возле одного из баров по улице Комсомольской неизвестный избил 27-летнего бармена.  У потерпевшего были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом височный кости и другие повреждения, которые были квалифицированы медиками как тяжкий вред здоровью.

Родные и друзья потерпевшего через соцсети стали искать свидетелей происшествия, чтобы как можно скорее найти виновного.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его для дальнейшего разбирательства. Им оказался 31-летний житель областного центра.

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Очередному посетителю ресторана понадобилась помощь медиков в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:19 +1
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Комментарии
Andrey2017
Написано сегодня, в 13:30
Здесь хоть сработали оперативно.
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+3
Online
Tatyana Online
Написано сегодня, в 13:46
Andrey2017, Да просто сыканули из-за той случившейся смерти,кабы чего не прилетело в их сторону.
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+3
Online
Smurnoy Online
Написано сегодня, в 18:31
Tatyana, учатся на ошибках...
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+2
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:31
Дааа...

Пострадавшему скорейшей поправки здоровья
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+2
Pioner 65rus
Написано сегодня, в 13:34
Это потому, что надо выпивать и расслабляться, а не нажираться и с ножами друг на друга в синем угаре кидаться.А на утро: типо я нечего не помню
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+8
ZLOI275
Написано сегодня, в 13:36
Все теперь вобще не пойду ни в один ресторан
и так не часто ходил, а сейчас вобще......
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+10
Online
Б_о_с_о_н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 15:48
ZLOI275, ZLOI275 Просто вести себя культурно надо, и пить в меру.
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+2
ZLOI275
Написано сегодня, в 16:18
Б_о_с_о_н_о_ж_к_а, Ага и за одно всяких без башеных уродов, заставить пить в меру и вести себя культурно
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+3
GENdOS
Написано сегодня, в 17:17
Б_о_с_о_н_о_ж_к_а, ведь не известно какое пьяное быдло выйдет с тобой на перекур, слово за слово и всё больничка тебе обеспеченна. Не люди а звери нынче проживают на острове . А этим нелюдям что с ножами и кулаками до смерти и полусмерти избивают людей, срок надо давать ПОЖИЗНЕННЫЙ чтоб другим не повадно было . Вроде в мирное время живем а новсти как с поля боя.
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+2
Еще 2 комментария
Online
valentin1976 Online
Написано сегодня, в 15:00
в таком возрасте культурно нужно себя вести и любой конфликт всегда можно разрешить не прибегая к насилию
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+1
GENdOS
Написано сегодня, в 17:19
valentin1976, это адекватные люди так думают а НЕАДЕКВАТ совсем по другому.
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+1
B288318
Написано сегодня, в 15:22
Скоро и днем за сигаретами без топора ходить нельзя будет...
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+3
k_hammer
Написано сегодня, в 16:36
B288318, скорей бы, так хоть многие курить бросят)))
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0
Aleksa
Написано сегодня, в 17:00
Седина в бороду,бес в ребро...
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+1
Online
Barry Online
Написано сегодня, в 18:50
Наверно тоже буду теперь ходить поесть в ресторан со своим ножом,ресторанные они тупые,хер чё порежишь.
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0
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