Очередному посетителю ресторана понадобилась помощь медиков в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

Это уже третий случай за три недели

Вечеринка в одном из развлекательных заведений Южно-Сахалинска, расположенном в районе перекрестка улиц Пуркаева и Комсомольской, для одного из посетителей закончилась ножевыми ранениями.

По словам очевидцев, конфликт между мужчинами начался 5 ноября в первом часу ночи еще в зале. Обоим спорящим - около 40 лет.

"Они толкали друг друга, тогда охрана вывела мужчин на улицу. Конфликт продолжился на крыльце. Завязалась драка, один из участников которой достал нож и дважды ударил своего противника в руку выше локтя. Хлынула кровь. Нападавший бросил нож и убежал, к пострадавшему кинулись люди. Кто-то принес из заведения полотенце, руку перетянули, чтобы остановить кровотечение. Вызвали скорую и полицию", - говорят посетители заведения.

По словам очевидцев, охрана задержала нападавшего с ножом до приезда сотрудников ОВД. Его передали полиции.

Пострадавшего медики скорой помощи забрали в машину. Так как кровотечение остановить не удавалось- раны были глубокие, то швы накладывали на месте. Затем пострадавшего увезли в больницу.

Напомним, это уже третий случай конфликта с последствиями, произошедший в областном центре за последние три недели.

Так, 15 октября в четвертом часу утра в Южно-Сахалинске у одного из престижных ночных клубов до смерти был избит молодой мужчина.Нападавшие были задержаны. Один из них скрывался, но затем сдался полиции.

29 октября в полицию Южно-Сахалинска поступило заявление о том, что возле одного из баров по улице Комсомольской неизвестный избил 27-летнего бармена. У потерпевшего были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом височный кости и другие повреждения, которые были квалифицированы медиками как тяжкий вред здоровью.

Родные и друзья потерпевшего через соцсети стали искать свидетелей происшествия, чтобы как можно скорее найти виновного.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его для дальнейшего разбирательства. Им оказался 31-летний житель областного центра.