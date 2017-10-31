Стройматериалы по Южно-Сахалинску перевозят в грузовике для доставки пельменей

Фото и видео очевидцев

Южносахалинцы прислали в редакцию astv.ru видео, на котором запечатлели возмутительную подработку водителей грузовиков-доставщиков продуктов питания в местные магазины.

На кадрах отчетливо видно, как рабочие грузят в грузовичок бренда пельменей "Цезарь" щебень. И не просто грузят, а закидывают лопатами прямо в кузов.

- Это же полная антисанитария, - возмущается очевидец. - А потом мы будем покупать эти пельмени.

Также местные жители отмечают, что рабочие используют этот щебень для ремонта фасада и входной группы подвалов дома номер 44 по улице Поповича в областном центре.