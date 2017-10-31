Фото и видео очевидцев
Стройматериалы по Южно-Сахалинску перевозят в грузовике для доставки пельменей
Рабочие ремонтируют фасад дома в центре областной столицы
Южносахалинцы прислали в редакцию astv.ru видео, на котором запечатлели возмутительную подработку водителей грузовиков-доставщиков продуктов питания в местные магазины.
На кадрах отчетливо видно, как рабочие грузят в грузовичок бренда пельменей "Цезарь" щебень. И не просто грузят, а закидывают лопатами прямо в кузов.
- Это же полная антисанитария, - возмущается очевидец. - А потом мы будем покупать эти пельмени.
Также местные жители отмечают, что рабочие используют этот щебень для ремонта фасада и входной группы подвалов дома номер 44 по улице Поповича в областном центре.
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Комментарии
Arion
Написано сегодня, в 13:16
А вы вообще уверенны что данный грузовик имеет отношение к Цезарю. Может давно с ними не сотрудничает. А надпись на кузове не убрали.
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+12
Reader
Написано сегодня, в 13:20
Подумаешь проблема. Они же не пельмени лопатами закидывают
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+10
Online
Б_о_с_о_н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 13:27
А где вы видите в грузовике пельмени?
надпись еще не о чем не говорит.
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+6
Andrey2017
Написано сегодня, в 13:33
Прежде чем возмущаться, стоит разобраться! Может он и не возил никогда эти пельмени, а надпись- простая реклама.
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+5
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 13:40
А. Колько у нас грузовиков с японскими иероглифами))) знали бы многие что там написано. Аств бы рухнул наверное от количества с новостей))))
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+4
B288318
Написано сегодня, в 15:19
На заборе тоже много чего написано.... Новость ни о чем .
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+4
S.V.
Написано сегодня, в 15:25
а кто видит щебень?..))мож это такие пельмени..)))кучу нашли на дороге и закидывают.))
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+2
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 16:09
А я не поняла зачем последний абзац? К чему он?
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+1
Online
Nnnn Online
Написано сегодня, в 17:59
Всякую ерунду публикуют.
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+3
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 18:45
А я для удобства покраски волос использую пищевую плёнку. Новость будет? Могу даже фото отчёт выслать, говорите куда. И про гонорар не забудьте.
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+1