Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске

29 октября в полицию Южно-Сахалинска поступило заявление о том, что возле одного из баров по улице Комсомольской неизвестный избил 27-летнего бармена. У потерпевшего были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом височный кости и другие повреждения, которые были квалифицированы медиками как тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба УМВД области.

Родные и друзья потерпевшего через соцсети стали искать свидетелей происшествия, чтобы как можно скорее найти виновного.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его для дальнейшего разбирательства. Им оказался 31-летний житель областного центра.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.