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Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске

Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске

Он дал признательные показания

29 октября в полицию Южно-Сахалинска поступило заявление о том, что возле одного из баров по улице Комсомольской неизвестный избил 27-летнего бармена.  У потерпевшего были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом височный кости и другие повреждения, которые были квалифицированы медиками как тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба УМВД области.

Родные и друзья потерпевшего через соцсети стали искать свидетелей происшествия, чтобы как можно скорее найти виновного.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его для дальнейшего разбирательства. Им оказался 31-летний житель областного центра.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:13 +1
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Комментарии
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 15:16
под Зуева что ли косят все, флеш моб какой то. Еще один гопник решил кулаки почесать, но видимо ему другое почешут
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+5
Online
B288318 Online
Написано сегодня, в 15:18
Вот какая на фиг подписка за такие преступления?
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+3
Online
Warg Online
Написано сегодня, в 15:32 Отредактированно сегодня, в 15:32
Держали держали и задержали. Дяди Стёпы молодцы. %На самом то деле нет%
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