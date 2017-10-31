новости
новости
Регистрация
Гусеница из шести автомобилей появилась в центре Южно-Сахалинска
Фото очевидцев

Гусеница из шести автомобилей появилась в центре Южно-Сахалинска

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 5 ноября, примерно в полдень южнее перекрестка улицы Ленина и проспекта Победы произошло массовое ДТП. В аварию попали сразу 6 автомобилей. 

Как сообщают очевидцы, одна легковушка врезалась в Nissan X-TRAIL. Mitsubishi Pajero столкнулась с KIA Rio, которая влетала в Toyota Land Cruiser, которая в свою очередь столкнулась с Mitsubishi Outlander. 

По предварительным данным, пострадавших нет. А автомобили получили механические повреждения. Больше всего пострадала KIA Rio.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 13:53 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
аварияДТП
Популярное на ASTV
Мужчину и женщину, подвозивших Лиду Зеленюк в Южно-Сахалинск, просят откликнуться волонтеры
Мужчину и женщину, подвозивших Лиду Зеленюк в Южно-Сахалинск, просят откликнуться волонтеры
Очередному посетителю ресторана понадобилась помощь медиков в Южно-Сахалинске
Очередному посетителю ресторана понадобилась помощь медиков в Южно-Сахалинске
Российские врачи отказались от лечения маленькой сахалинки
Российские врачи отказались от лечения маленькой сахалинки
Автохам в Южно-Сахалинске на глазах детей проехал по новому газону у школы
Автохам в Южно-Сахалинске на глазах детей проехал по новому газону у школы

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 14:01
День жестянщика открыт.
Ответить
+1
k_hammer
Написано сегодня, в 16:38
(князь) Вельзевул, и как у них это получается?)))
Ответить
+1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 18:59
k_hammer, что получится?? сформулируйте вопрос правильно, а то я не могу уловить вашу мысль.
Ответить
0
ZLOI275
Написано сегодня, в 14:54
Ну и кто из них перепутал тормоза с газом
Ответить
+2
Andrey2017
Написано сегодня, в 14:56
Как всегда- выходные зажигают.
Ответить
+3
Online
valentin1976 Online
Написано сегодня, в 15:13
дистанцию нужно соблюдать, тогда бы удалось избежать такого дтп
Ответить
+2
S.V.
Написано сегодня, в 15:31
ставлю на то,что кто-то как минимум один пялился в свой гаджет.
можно ради эксперимента постоять на обочине минут 15,через одного в телефоне!..водятлы...
Ответить
+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:36
На сухом асфальте... Среди бела дня... Идиотизм.
Ответить
+2
Online
Barry Online
Написано сегодня, в 19:06
А вот,если бы у них у всех были кнопки глонасса
,то ничего бы не изменилось
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Волейболистка «Сахалина» повторила рекорд по эйсам на турнире в Казани
Волейболистка «Сахалина» повторила рекорд по эйсам на турнире в Казани
Очередному посетителю ресторана понадобилась помощь медиков в Южно-Сахалинске
Очередному посетителю ресторана понадобилась помощь медиков в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru