Гусеница из шести автомобилей появилась в центре Южно-Сахалинска

Фото очевидцев

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 5 ноября, примерно в полдень южнее перекрестка улицы Ленина и проспекта Победы произошло массовое ДТП. В аварию попали сразу 6 автомобилей.

Как сообщают очевидцы, одна легковушка врезалась в Nissan X-TRAIL. Mitsubishi Pajero столкнулась с KIA Rio, которая влетала в Toyota Land Cruiser, которая в свою очередь столкнулась с Mitsubishi Outlander.

По предварительным данным, пострадавших нет. А автомобили получили механические повреждения. Больше всего пострадала KIA Rio.