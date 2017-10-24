Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске

30 октября в 10.40 минут в следственный отдел Южно-Сахалинск с поступило сообщение о том, что за металлическим гаражом, расположенном с западной стороны от дома № 148 по ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске обнаружили тело новорожденного мальчика, сообщает пресс-служба сахалинского следкома.

Согласно данным экспертов, ребенок родился доношенным, жизнеспособным. Смерть мальчика наступила от механической асфиксии – его задушили мягким предметом.

Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Оперативники разыскивают мать ребенка.

Всем кому, что-либо известно о совершенном преступлении, просьба сообщить по телефонам 24-07-48 (следственный отдел по г. Южно-Сахалинск), 72-56-00, 43-53-44, 25-11-79 (отдел криминалистики следственного управления), 27-69-00 дежурный следственного управления.