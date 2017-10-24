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Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске

Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске

Малыш родился живым, его задушили

30 октября в 10.40 минут в следственный отдел Южно-Сахалинск с поступило сообщение о том, что за металлическим гаражом, расположенном с западной стороны от дома № 148 по ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске обнаружили тело новорожденного мальчика, сообщает пресс-служба сахалинского следкома.

Согласно данным экспертов, ребенок родился доношенным,  жизнеспособным. Смерть мальчика наступила от механической асфиксии – его задушили мягким предметом.

Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Оперативники разыскивают мать ребенка. 

Всем кому, что-либо известно о совершенном преступлении, просьба сообщить по телефонам 24-07-48 (следственный отдел по г. Южно-Сахалинск), 72-56-00, 43-53-44, 25-11-79 (отдел криминалистики следственного управления), 27-69-00 дежурный следственного управления.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:02 +5
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Комментарии
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 11:08
Кроха...
У меня нет слов.

Люди годами пытаются стать родителями. Проходят сто кругов ада ради заветных слов "Вы скоро станете мамой"...

А тут ...
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+38
Berta
Написано сегодня, в 11:10
"Затонеаборт"
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+3
Kolibri
Написано сегодня, в 12:21
Berta, А толку. Думаете у таких тва.. время и деньги есть чтобы на аборт сходить.
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+3
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 13:44
Kolibri, аборты бесплатны
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:03
Виктория, наркоз небесплатен
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+1
Еще 4 комментария
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 11:11
Запрещайте бэби-боксы. Собирайте убитых детей на улицах.
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+13
Online
_ekhidna_ Online
Написано сегодня, в 11:11
Бедный малыш, так и не успел понять в чреве какого зверя рос 9 месяцев...
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+15
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:12
вухууу, уровень жизни и социальной стабильности растет. Скоро старики начнут вообще в пещеры уходить, а взрослые на улицах мереть, ибо жить дорого
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+9
senchick
Написано сегодня, в 12:28
Bokassa, главное стабильность...
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+2
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 12:30
senchick, ну так то да
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+2
Online
Armata77 Online
Написано сегодня, в 15:06
senchick, все верно, стабильно в ж..пе и не дай бог улучшения жизни, стабильность признак мастерства
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0
Online
RVI Online
Написано сегодня, в 11:13
Убил бы ты эту тварь, лишившую жизни малыша!!!!
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+9
Online
Vaska Online
Написано сегодня, в 12:26
RVI, Если её задержут, пойдёте убивать ?
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+3
Online
RVI Online
Написано сегодня, в 13:25
Vaska, не факт, что это мать сделала.
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+1
Roni4ka
Написано сегодня, в 11:13
Ужас, что ж, вы делаете. Все жизнь ждешь малыша, а тут..
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+12
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 11:14
Слов нет. Мамо, что же ты делаешь!!!!
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+12
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 12:05
Vladiksakh65, какое это мамо.... Человеческая оболочка...
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+5
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 13:58
leksoos13, Даже не человеческая. Собственную плоть и кровь задушить. Не понимаю. Ну не нужен ребенок, подкинь в больницу, оставь в роддоме.
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:04
Vladiksakh65, да котят и то в подъездах теплых оставляют...
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+4
Еще 4 комментария
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 11:16
Вот тебе и повышение рождаемости...
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+6
Online
Кристина Online
Написано сегодня, в 11:16
Даже слов нет..малыша то как жалко
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+10
Б_о_с_о_н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 11:18
Ой мама!
21 век!
Ну отнесла бы в дом малютки, убивать то зачем.... Полюбому на учете она не состояла. Родила по тихой и убила. Кого теперь искать! Може только внимательные соседи помогут.
Бедный малыш...
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+9
Online
katenok1183 Online
Написано сегодня, в 12:25
Б_о_с_о_н_о_ж_к_а, ога отнесла в дом малютки,тогда придется до совершеннолетнего возраста либо до усыновления платить алименты
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+2
Б_о_с_о_н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 12:44
katenok1183, Ну да ...
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0
Online
Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 11:19
Моему сыну сегодня 7 лет исполнилось. Каким невероятным, огромным счастьем стало его рождение. И каким счастьем он наполнил нашу жизнь.
а тут родила и за забором.... не укладывается в голове
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+14
Online
Vaska Online
Написано сегодня, в 12:27
Любовь Барабашова, с днём рождения.
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+2
20sm
Написано сегодня, в 11:28
Вот сука,у нас доча родилась,так мне и большего счастья ненадо, дороже всего золото мира,улыбка и смех моего ребенка,а тут Тварь ещё и убила
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+12
SonyI
Написано сегодня, в 11:29
Не будет этой твари покоя...пока не сдохнет! Кто-то всю жизнь пытается испытать счастье материнства, но не получается...А этой твари Бог такой подарок послал...не оценила! Нелюдь!
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+10
MARBLE
Написано сегодня, в 11:30
Я своих сыновей 15 лет ждала... и что только не наслушалась за эти годы...
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+5
Olesya195
Написано сегодня, в 11:30
Вот тварь такая, удалила бы её если бы знала кто такая, мразь как можно вообще так сделать, как у неё руки поднялись, тут годами ждёшь а это мразь,
??????????????????????????
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+4
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:31
мразина! что в дом малютки не отдала то!
аж внутри все перевернулось

Боженька накажет тебя!
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+4
vika29.05.87
Написано сегодня, в 11:33
Мне вот просто непонятно ну почему не отнести в приют!?я так понемаю ей все равно было на него.ну зачем же лишать жизни???
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+7
SvetlanaSokol
Написано сегодня, в 11:39
Даже тварью язык не поворачивается назвать мамашку. Ска. Слов нет
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+3
ateriya
Написано сегодня, в 11:42
Как спать то теперь будет? Видя перед глазами своего ребенка. Как руки свои будет носить зная что ими дитя свое убила. В войну рожали и то детей не бросали. А тут и мир вроде а страшнее войны. Все же можно было решить иначе.
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+8
Б_о_с_о_н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 12:52
ateriya, Напьется и забудется. Ну если совесть проснется, так с ума сойдет или покончит с собой.
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+3
Online
Armata77 Online
Написано сегодня, в 15:08
ateriya, таким людям все пофигу, какие глаза ребенка? Это не человек, а биомасса, зачем такие люди для общества?
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:44
Это не женщина и не человек
нелюдь мерзкая... Ни одно животное не убьет своего детёныша намеренно, только вот такие выродки человечьего рода могут. Мразина, чтоб тебе всю жизнь аукалось. Чтоб нашли тебя и посадили, в женских зонах таких не жалуют.
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+13
Online
Кристина Online
Написано сегодня, в 11:48
НюНик_просто_Анна, очень хочется знать кто это. Возраст, соц статус.
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+6
ZLOI275
Написано сегодня, в 14:02
Кристина, Народ уже много что сказал про это существо. Соц статус? Это уже мелкая деталь на фоне больного общества и жирующих слуг народа и крутых бизнусменов. Каждый день убийства грабежи суициды. Одно слово перестроились ((((((((((
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+2
Online
Кристина Online
Написано сегодня, в 14:17
ZLOI275, просто не могу себе представить КТО мог такое сделать..всегда хочется посмотреть на это существо
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0
Online
Nato4ka Online
Написано сегодня, в 11:47
Дикость!
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+3
Online
pravdaDA Online
Написано сегодня, в 11:54 Отредактированно сегодня, в 11:55
Что с миром творится? Одна в туалет выбросила новорожденную,другая за гараж,что дальше? Господи,ну неужели в 21 веке народ не знает о элементарной контрацепции? Ну залетела,сделай аборт! Таких тварей без суда и следствия расстреливать нужно! Уважаемое Правительство,верните смертную казнь!
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+5
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 11:58
когда найдете, покажите эту рожу тут.
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+11
Nyrka
Написано сегодня, в 12:00
Да таких тварей на костер живьем или медведям на сьедение, чтоб мразь в пытках умирала... Надеюсь боженька покорает тебя скотина и смерть твоя мучительная будет...
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+5
Online
Sata Jarvien Online
Написано сегодня, в 12:03
Остановите, мне надо выйти
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+2
Barry
Написано сегодня, в 12:22 Отредактированно сегодня, в 12:22
Жывотное
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:07
Barry, животные не убивают своих детей намеренно
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+2
ocharovashka
Написано сегодня, в 12:31
Скорее всего это малолетка безмозглая, залетела, а родителям сказать боялась, поэтому и на учете не стояла и в роддоме не рожала. Возможно пухленькая, и легко скрыла беременность. Я знаю такой случай. Школьница смогла скрыть беременность от мамы. Еще смотря какая семья, может родителям вообще по барабану до нее и они не заметили даже что происходит с их ребенком.... Страшно все это конечно.... Как жить с этим не представляю.... Мамы должны быть ближе к своим детям, разговаривать и тд, чтоб потом не было таких результатов. Девочка в первую очередь должна прийти к маме и довериться и вместе решать проблему. Дикий поступок.... В голове не укладывается
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+2
lvista
Написано сегодня, в 15:05
ocharovashka, ну или второй вариант алкашка деградатка
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+1
Online
LadyDara Online
Написано сегодня, в 12:53
Искренне верю, что к таким тварям все вернется во сто крат больше. Бедный малыш. Мягких облачков
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+3
valentin1976
Написано сегодня, в 13:18
судя по всему ребенка родила несовершеннолетняя, а потом решила от него избавится вот таким преступным способом, не людь
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+2
Anubis38
Написано сегодня, в 13:29
Отдать,суку, на растерзание питбулям
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+1
Alenushka
Написано сегодня, в 13:52
Я плАчу!
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+2
crazydriver144
Написано сегодня, в 14:44
Дай бог чтобы нашли и отправили на зону, там таких ох как не любят
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