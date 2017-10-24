Школьники Южно-Сахалинска придумали новые эмблемы для Дома детского творчества

В Южно-Сахалинске завершается капитальный ремонт фасада и благоустройство территории Дворца детского (юношеского) творчества.

С июня на территории учреждения проведен большой объем работ. На сегодняшний день выполнен ремонт кровли, обустройство отмостки. Произведена реконструкция входных групп. Центральное крыльцо оборудовано подъемником для маломобильных посетителей.

В ходе благоустройства территории заасфальтирована проезжая часть с северной стороны здания и со стороны Коммунистического проспекта, заменен асфальт во внутреннем дворе, уложена брусчатка.

Капитальный ремонт фасада здания выполнен на 90%: утеплены стены, завершены работы по нанесению и окраске декоративной штукатурки. Идут работы по утеплению и облицовке цоколя гранитом. На фасаде объемными буквами с подсветкой размещено название учреждения. Финальным этапом станет создание художественных панно, эскизы для которых придумали воспитанники ДД(Ю)Т.

Как рассказала директор учреждения Галина Братенькова, весной к юбилею Дворца детского творчества среди воспитанников прошел конкурс на лучшую эмблему. По его итогам было принято решение разместить на стенах здания две работы. Фасады со стороны Коммунистического проспекта и улицы Комсомольской украсят эмблемы Анастасии Паршиной и коллективная работа воспитанников объедения «Художественная гимнастика».

Завершить капитальный ремонт фасада планируется в ноябре, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.