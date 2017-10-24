новости
новости
Регистрация
Школьники Южно-Сахалинска придумали новые эмблемы для Дома детского творчества

Школьники Южно-Сахалинска придумали новые эмблемы для Дома детского творчества

Символикой украсят отремонтированный фасад здания

В Южно-Сахалинске завершается капитальный ремонт фасада и благоустройство территории Дворца детского (юношеского) творчества. 

С июня на территории учреждения проведен большой объем работ. На сегодняшний день выполнен ремонт кровли, обустройство отмостки. Произведена реконструкция входных групп. Центральное крыльцо оборудовано подъемником для маломобильных посетителей.

В ходе благоустройства территории заасфальтирована проезжая часть с северной стороны здания и со стороны Коммунистического проспекта, заменен асфальт во внутреннем дворе, уложена брусчатка.

Капитальный ремонт фасада здания выполнен на 90%: утеплены стены, завершены работы по нанесению и окраске декоративной штукатурки. Идут работы по утеплению и облицовке цоколя гранитом. На фасаде объемными буквами с подсветкой размещено название учреждения. Финальным этапом станет создание художественных панно, эскизы для которых придумали воспитанники ДД(Ю)Т.

Как рассказала директор учреждения Галина Братенькова, весной к юбилею Дворца детского творчества среди воспитанников прошел конкурс на лучшую эмблему. По его итогам было принято решение разместить на стенах здания две работы. Фасады со стороны Коммунистического проспекта и улицы Комсомольской украсят эмблемы Анастасии Паршиной и коллективная работа воспитанников объедения «Художественная гимнастика».

Завершить капитальный ремонт фасада планируется в ноябре, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:51 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-СахалинскДДЮТДом детского творчества
Прочее
фасаддетиэмблемаремонт
Популярное на ASTV
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Водителю рейса Холмск-Правда стало плохо во время движения
Водителю рейса Холмск-Правда стало плохо во время движения

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 13:14
Фасад-это конечно хорошо!Но нового спортзала теперь точно ждать не стоит...Так и будут наши дети заниматься гимнастикой на головах друг у друга!
Ответить
+3
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 14:14
Где то я уже видел подобные эмблемы
Ответить
0
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 14:17
Это первый
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Юные южносахалинцы с особенностями развития начали подготовку к новогоднему карнавалу
Юные южносахалинцы с особенностями развития начали подготовку к новогоднему карнавалу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru