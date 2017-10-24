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Год бесплатного отопления могут выиграть южносахалинцы
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Год бесплатного отопления могут выиграть южносахалинцы

Участие в розыгрыше примут потребители, не имеющие задолженности перед «СКК»

Впервые в Южно-Сахалинске состоится розыгрыш сертификатов на бесплатное отопление в 2018 году. Принять участие могут все желающие, не имеющие задолженности перед «Сахалинской коммунальной компанией». Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Главное условие акции – своевременная оплата отопления. Участниками розыгрыша будут признаны все физические лица, на лицевых счетах которых к 1 января 2018 года будет отсутствовать задолженность (с учетом начислений за декабрь 2017 года). То есть потребители, оплачивающие коммунальные платежи вовремя, уже участвуют в акции, тем, у кого все же имеется задолженность, стоит поторопиться ее погасить.

Стоит отметить, что сотрудники АО «СКК» не имеют права участвовать в розыгрыше.

В рамках акции будет разыграно 3 сертификата на получение бесплатной услуги отопления с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Розыгрыш состоится 20 февраля 2018 года путем генерации случайного числа. Всем участникам будут присвоены порядковые номера, по которым и будет произведен розыгрыш. Сертификаты будут вручены победителям лично в руки.

- Для добросовестных плательщиков - это возможность получить своего рода новогодний подарок за своевременную оплату услуг, а для должников - мотивация погасить долги и поучаствовать в розыгрыше, - отметила заместитель генерального директора АО «СКК» по сбытовой деятельности Ли Галина.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:15 +2
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Комментарии
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Warg Online
Написано сегодня, в 11:26
Вот это приз. Еще бы блины с лопаты раздавать начали.
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+2
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Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:28
Warg, чтобы страна встала с колен, лопату с блином нужно приподнять чуть чуть повыше.
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+1
Online
Warg Online
Написано сегодня, в 11:48
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0
Online
Александра Сахалинка Online
Написано сегодня, в 13:37
Warg, ваш сарказм неуместен
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−1
Еще 10 комментариев
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 12:19
ну смешно же все 3 сертификата на всех пользователей тепла!
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+4
Online
Warg Online
Написано сегодня, в 14:19
Hasen,
Они бы еще на летний сезон разыграли "бесплатное тепло".
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0
Online
Александра Сахалинка Online
Написано сегодня, в 13:36
будьте лояльнее..теплее что ли.. Акция проводится впервые, приняли решение разыграть пока три сертификата, по результатам, которые станут известны в феврале, будет принято решение о проведении такой акции на следующий отопительный сезон и о количестве сертификатов.
Объективно, ведь действительно СКК идет на встречу людям.. и пени списывает, рассрочку платежей предлагает, а сейчас и бесплатный год отопления предлагает.
Итоги акции убедят всех, что все абсолютно чисто и честно.
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−1
ZLOI275
Написано сегодня, в 14:06
Александра Сахалинка, Ну вот насчет чисто и честно очень как то сумнительно
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+2
Online
Александра Сахалинка Online
Написано сегодня, в 14:22
упорно пытаюсь понять людей..пока безуспешно, видимо. как бы для людей не старались, им все и вся вокруг плохо.. как еще угодить? а ведь если серьезно..когда вы приходите в магазин за хлебом, вы ведь сначала платите, а потом получаете товар. так почему же люди считают нормальным получать тепло, но не платить за него? должна же быть хоть какая-то осознанность в людях?
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−1
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:22 Отредактированно сегодня, в 15:22
Александра Сахалинка, я всегда платила за тепло. Вовремя и в полном объеме. Не всегда оно в полном объеме подавалось, а с горячей водой вообще ахтунг: по документам и тарифу горячая, а в реальности такой температуры, что и разбавлять не нужно. И так два месяца минимум, а то и больше из 7ми отопительного сезона. Был год, когда мы адски мерзли. Потом во дворе все разрыли, сделали, и на следующий год было тепло. Но и за холоднючий год мы платили полностью, поскольку сколько ни писали - бесполезно. Теперь я не пользуюсь горячей водой, водонагреватель дешевле и горячЕй.
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+2
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Warg Online
Написано сегодня, в 15:35 Отредактированно сегодня, в 15:35
Александра Сахалинка,
Вы приходите в магазин и платите за булку хлеба, а вам в место булки дают половину, да черствого, да в лучшем случае завтра, вы заплатите сейчас, а в магазине авария или учет. Так что приходите послезавтра во второй половине.
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0
ateriya
Написано сегодня, в 14:36
О! А за чей счет банкет? А то потом придут победителям распечатки что целый год не платили. вот будет подарок! Неее. Тут чем то пахнет не хорошим. Ну не бывает у нас бесплатного ничего. Проснитесь уже что ли. Скк настолько богата? Или на самом деле тарифы не такие уж и высокие изначально? Странно как то это все.
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