Год бесплатного отопления могут выиграть южносахалинцы

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Участие в розыгрыше примут потребители, не имеющие задолженности перед «СКК»

Впервые в Южно-Сахалинске состоится розыгрыш сертификатов на бесплатное отопление в 2018 году. Принять участие могут все желающие, не имеющие задолженности перед «Сахалинской коммунальной компанией». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Главное условие акции – своевременная оплата отопления. Участниками розыгрыша будут признаны все физические лица, на лицевых счетах которых к 1 января 2018 года будет отсутствовать задолженность (с учетом начислений за декабрь 2017 года). То есть потребители, оплачивающие коммунальные платежи вовремя, уже участвуют в акции, тем, у кого все же имеется задолженность, стоит поторопиться ее погасить.

Стоит отметить, что сотрудники АО «СКК» не имеют права участвовать в розыгрыше.

В рамках акции будет разыграно 3 сертификата на получение бесплатной услуги отопления с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Розыгрыш состоится 20 февраля 2018 года путем генерации случайного числа. Всем участникам будут присвоены порядковые номера, по которым и будет произведен розыгрыш. Сертификаты будут вручены победителям лично в руки.

- Для добросовестных плательщиков - это возможность получить своего рода новогодний подарок за своевременную оплату услуг, а для должников - мотивация погасить долги и поучаствовать в розыгрыше, - отметила заместитель генерального директора АО «СКК» по сбытовой деятельности Ли Галина.