Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена
Детали уточняются, с девушкой будут беседовать следователи
Сегодня, около трех часов дня в районе села Чистоводного Холмского района найдена пропавшая неделю назад Дина Григорьева.
Девушка жива и здорова. По предварительной информации, все это время находилась в селе Чистоводном.
Поиски остановлены. Детали уточняются, с девушкой будут беседовать следователи.
Родные благодарят всех волонтеров, принимавших участие в поисках и днем, и ночью.
Напомним, вечером 20 июля Дина Григорьева отправилась из Холмска в Южно-Сахалинск, предположительно, по старой холмской дороге. С тех пор на связь девушка не выходила.
Сегодня по факту пропажи девушки было возбуждено уголовное дело.
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