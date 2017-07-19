Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена

Детали уточняются, с девушкой будут беседовать следователи

Сегодня, около трех часов дня в районе села Чистоводного Холмского района найдена пропавшая неделю назад Дина Григорьева.

Девушка жива и здорова. По предварительной информации, все это время находилась в селе Чистоводном.

Поиски остановлены. Детали уточняются, с девушкой будут беседовать следователи.

Родные благодарят всех волонтеров, принимавших участие в поисках и днем, и ночью.

Напомним, вечером 20 июля Дина Григорьева отправилась из Холмска в Южно-Сахалинск, предположительно, по старой холмской дороге. С тех пор на связь девушка не выходила.

Сегодня по факту пропажи девушки было возбуждено уголовное дело.