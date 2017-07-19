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Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена

Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена

Детали уточняются, с девушкой будут беседовать следователи

Сегодня, около трех часов дня в районе села Чистоводного Холмского района найдена пропавшая неделю назад Дина Григорьева. 

Девушка жива и здорова. По предварительной информации, все это время находилась в селе Чистоводном.

Поиски остановлены. Детали уточняются, с девушкой будут беседовать следователи.

Родные благодарят всех волонтеров, принимавших участие в поисках и днем, и ночью.

Напомним, вечером 20 июля Дина Григорьева отправилась из Холмска в Южно-Сахалинск, предположительно, по старой холмской дороге. С тех пор на связь девушка не выходила. 

Сегодня по факту пропажи девушки было возбуждено уголовное дело. 

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Дина нашлась
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:15 +7
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Комментарии
Ghostbusters
Написано сегодня, в 15:18
Деньги пробухала все и решила появится. Клоунада просто
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+7
Виктория
Написано сегодня, в 15:20
Ghostbusters, не. Ее машину заметили и остановили
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+6
Online
Roni4ka Online
Написано сегодня, в 16:57
Ghostbusters, Тварь!
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+3
Виктория
Написано сегодня, в 15:19
вот курва
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+22
Korennoy
Написано сегодня, в 15:58
Виктория, аж на польский перешла)))
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+6
Online
Варвара Чикишева Online
Написано сегодня, в 16:31
Виктория, Свинота одним словом!
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+6
Alenushka
Написано сегодня, в 17:05
Варвара Чикишева, Во, уже на русский похоже!..
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+4
Еще 2 комментария
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 15:20
а я не сомневался. все в этой истории было странным...
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+6
boss2005
Написано сегодня, в 15:20
Ну офигеть конечно. Ее неделю почти искали а она практически под носом была. А где машину то прятала все это время. Как искали. Непонятно вообще ничего
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+6
KsuKsu
Написано сегодня, в 15:20
Люди как в каменном веке живут, ну неужели нельзя позвонить
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+8
stimorol44
Написано сегодня, в 15:21
Судя по хорошему настроению и опрятному виду - у неё всё Хорошо. Походу в отпуске была...
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+6
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 15:24
stimorol44, мадам изволила загорать на прекрасном галечном пляже р.Тиабут в элитном дачном кооперативе "Чистоводное"...
у меня там раньше дача, кстати была))
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+5
sasch
Написано сегодня, в 16:29
marrozz,
Элитная дача
На речке Тиабур
Бывает туда тянет
И умных... и не дур
Ответить
+7
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 17:28
sasch, Тиабут...
Ответить
+3
Еще 3 комментария
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 15:23
Эх, Дина-Дина...
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+8
Ри Валерия
Написано сегодня, в 16:53
Русалка Обыкновенная, Хочется ещё добавить пиз!!! Столько людей её искали, столько сил и нервов потрачено! Вообще капец!!!
Ответить
+11
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 17:52
Ри Валерия, нехорошо получилось.
Ответить
+1
Ри Валерия
Написано сегодня, в 18:09
Русалка Обыкновенная, Нехорошо?! Блин, материться нельзя, сказала бы я!!!
Ответить
+1
Cyrus_the_Great
Написано сегодня, в 15:24
Вот просто слов нет...одни маты. Ну как так? Волонтеры время тратили. Мать с отцом наверняка уже места себе не находили. А ей весело! Жива, здорова, улыбается!
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+19
Malinka17
Написано сегодня, в 15:24 Отредактированно сегодня, в 15:24
Слава Богу, жива.. Надо бы, чтоб теперь всему Сахалину объяснила что...где...когда.. и какого хрена!!!
Ответить
+10
MiSHGUN
Написано сегодня, в 15:25
Чуть-чуть погуляла ...
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+31
samaya_555
Написано сегодня, в 18:42 Отредактированно сегодня, в 18:42
MiSHGUN, там было явно не на донышке....либо было несколько доньев
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0
crazydriver144
Написано сегодня, в 15:25
В Чистоводном связь плохая, знаю точно, т.к. у меня там дача и не всегда есть возможность посмотреть прочитать новости, да и дачников там меньше всего интересуют новости из Интернета
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+2
boss2005
Написано сегодня, в 15:51
crazydriver144, Как вы сказали, плохая, но все же есть.
Ладно новости, но позвонить то можно или хотя бы смс скинуть
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+2
Кирилл Геннадьевич
Написано сегодня, в 15:26
Хорошо погуляла!
Получила полное удовлетворение.

Как говорится, жива и то хорошо.
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+1
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 15:26
....а лицо то до сих пор опухшее!
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+7
Artefakt
Написано сегодня, в 15:41
S.T.A.L.K.E.R., да не, по моему такое и есть.
Ответить
0
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 16:47
S.T.A.L.K.E.R., И печень.
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+5
samaya_555
Написано сегодня, в 18:43
Vladiksakh65, печень язык показывает
Ответить
0
Olka_25
Написано сегодня, в 15:28
Замечтательно
Пока добрый люди искали её по лесам,она куражилась с подругами
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+9
MixFight
Написано сегодня, в 15:31
Посмотрите какая загорелая, отдохнувшая, счастливая.
Алкашка безответственная, сколько людей взбаламутила.
Ответить
+20
k_hammer
Написано сегодня, в 18:12
MixFight, я наверно сейчас жёстко отвечу, но люди баламутились сами…
Ответить
0
КисМа")
Написано сегодня, в 18:38
k_hammer, а я согласна.
Ответить
+1
samaya_555
Написано сегодня, в 18:45
k_hammer, представь, что кто-то бы из твоих близких пропал....так же бы искал и просил помощи, думаю. У полиции и мчс и так дел по горло, еще и она так себя ведет.
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+1
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 15:39
Пииииииииииии
Ответить
+11
Elizabeth
Написано сегодня, в 17:12
Товарищ Сергей, Расстрелять
Ответить
+4
laskotka
Написано сегодня, в 15:46
а сколько людей ручались за её отличную репутацию, а она оказывается просто навага
Ответить
+19
k_hammer
Написано сегодня, в 18:13
laskotka, человек лишенный по синьке прав - в любом случае репутацию не имеет хорошую
Ответить
+4
Netu_nika
Написано сегодня, в 15:52
какие 31, на фото чуть ли не все 40 ей, алкашка
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+9
Reader
Написано сегодня, в 15:52
интересно, её привлекут за езду без прав?
Ответить
+9
alyna
Написано сегодня, в 16:08
Дааа... мне тут за родителей говорили, что бы я их сердца берегла, не предполагала разные страшные ситуации.... да тут дочь их собственная наплевала на их самочувствие и загуляла, что аж весь Сахалин её искал и отец по лесам ходил.... тьфу блин....
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+16
dachnik81
Написано сегодня, в 16:29
Быдло обычное!!! в группе голосовое от от нее есть , где она пропитым голосом орет,,да живая я суки,, вот такая вот тварь! В лесок отвезти ее,пускай хоть по честному гульнет еще недельку,с комариками.
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+7
Masenkaya
Написано сегодня, в 16:55
dachnik81, это не она говорит! а ее подруга. внимательно прослушайте запись.
Ответить
+1
dachnik81
Написано сегодня, в 18:26
Masenkaya, да похер кто говорит такое же синие чудовище!
Ответить
+3
Online
Rola Online
Написано сегодня, в 16:29
Свинья
Ответить
+4
dachnik81
Написано сегодня, в 16:30
О, и топлива должна мне 40 литров.
Ответить
+6
k_hammer
Написано сегодня, в 18:15
dachnik81, единственное, что вы услышите от неё:" я же вас не просила…"
Ответить
+3
Mopsik
Написано сегодня, в 16:30
Не буду обзываться
Ответить
+3
Paiste
Написано сегодня, в 16:35
На сахкоме уже заплювали.
Ответить
+3
VLадимир
Написано сегодня, в 16:36
Какой добрый и отзывчивый лекторат. Аж в восторге от комментариев.
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+6
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 16:38
Теперь выставить счёт за поиски,
Ответить
+4
Online
Karina_Fox Online
Написано сегодня, в 16:38
Счёт ей выставить за вертолёт,топливо,сколько потратили на её поиски.Совести вообще ноль!Тварь,весь Сахалин на уши поставили из-за неё...В следующий раз так загуляет и фиг кто на её поиски поедет....
Ответить
+10
k_hammer
Написано сегодня, в 18:16
Karina_Fox, лишь бы на настоящих пострадавших не отразилось…
Ответить
+1
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 16:43
С одной стороны вроде радостно что живая. А вот то что почти неделю киросинила, даже сейчас синюшная, печалит.
Ответить
+7
amorEmorte
Написано сегодня, в 16:47
Тварь. С большой буквы...
Ответить
+2
alyna
Написано сегодня, в 16:52
Хорошо у меня рабочая неделя была
а то тоже поражняком по лесам ползала бы.... ну что за гадюка... потом люди действительно пропавших искать отказываться будут из за таких ....
Ответить
+5
k_hammer
Написано сегодня, в 18:16
alyna, к сожалению правда жизни…
Ответить
0
nikolayppu
Написано сегодня, в 16:56
Даже фотографии не стал открывать. Это хватило вообще совести в люди выйти! Сообщила что жива здорова и всё.... Обидно за поисковиков и волонтёров...
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+11
Виктория
Написано сегодня, в 16:58
Надо заставить её машину продать, а деньги отдать волонтерам, за потраченные финансы и силы
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+8
Александр Астапович
Написано сегодня, в 17:00
Ну вот как-то так...
Ответить
+5
nikolayppu
Написано сегодня, в 17:04
Повторно, если не дай Бог случится, то наверняка искать её ни кто не будет! "Одинажды солгав"...
Ответить
+3
senchick
Написано сегодня, в 17:09
Звезда- езда....
Ответить
+3
katenok1183
Написано сегодня, в 17:12
Ребят,вам было бы легче если бы ее труп нашли?! Сами пишите хоть бы жива была,вот жива и здорова,пожалуйста. А вы сразу начинаете оскарблять! Ну так нельзя,родственники сделали вывод что человек безответственный и ладно,сами разберутся! А волонтеры и все кто помогал,молодцы! Пы Сы: к этой бабо никакого отношения не имею
Ответить
+6
Online
Rola Online
Написано сегодня, в 17:19
katenok1183, это просто эмоции, что хэппи энд.
Ответить
+2
Svoy
Написано сегодня, в 17:37
katenok1183, абсолютно согласен
Ответить
+1
k_hammer
Написано сегодня, в 18:19
katenok1183, да суть в том, что Ее не в лесу нашли, а в загуле, потому и негатива столько…
Ответить
+6
Еще 1 комментарий
Predators
Написано сегодня, в 17:24
поступок девушки конечно не имеет названия, могла бы о родителях своих подумать, но главное, что с девушкой все в порядке
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+6
Vaska
Написано сегодня, в 17:44
Вот неблагодарная
Ответить
+3
Pioner 65rus
Написано сегодня, в 17:52
Набухалась, наахалась, теперь лыбится овца
Ответить
+4
kholmchanin
Написано сегодня, в 18:00
Бестолочь!.. Штрафануть бы за причинённые беспокойства...
Ответить
+2
Online
aurika_1 Online
Написано сегодня, в 18:03
Нашлась и хорошо, родителей вот только жалко.
Ответить
+4
Kris_tina
Написано сегодня, в 18:04
31 год, а ума как у подростка!
Ответить
+3
samaya_555
Написано сегодня, в 18:50
Kris_tina, подростки нынче умнее
Ответить
+1
Котофей
Написано сегодня, в 18:23
Могла бы раньше сообщить , хотя бы родителям. Пол Сахалина возбудила. Весь форумский " следопыт на диване " перетер 1001 версию. Вплоть до похищения инопланетянами. А эта курица просто водку жрала.
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+5
Online
Наталья Владимировна Online
Написано сегодня, в 19:15
Котофей, маги и волшебники Сахалина напророчили с каждого по 5000 рубликов за предсказание о том, что с ней приключилось.
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+1
uliailina76
Написано сегодня, в 18:38
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−5
ateriya
Написано сегодня, в 18:45
Весь остров ломал голову где она. Искали со всеми собаками. А тута я. А чего вы так переживали то. Дура. Вот правда безответственная,эгоистка. Родители от горя чуть разум не потеряли,а ей хоть бы хны. Ремнем ее теперь. Да пожестче. Чтоб неделю сесть не могла. Вроде не малолетка, а мозгов как у воробья. Хорошо хоть нашлась. Молодец. Пятерку тебе.
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+2
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 18:48
причем она сама сказала же на связь не выду ччерез пару часов , сейте панику . вот что за человек то а . ну главное нашил ) а то запарили уже плохие новости
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+4
Totoshka
Написано сегодня, в 18:52
Хочу еще раз послушать людей, которые здесь кричали про то, какой она ответственный "добрый, светлый человечек". Что-то в этой теме их не видать. Эта свинота тупо забухала, а когда узнала, что ее ищут, просто отключила гаджеты. Только не говорите, что ни она, ни ее собутыльницы за эти дни ни разу не выходили в сеть и не знали, что ее ищет полсахалина. Не удивлюсь, если еще и коментами масло в огонь подливали. Искренне жаль людей, которые убили на поиски этой алкашни свои время.
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+6
Online
-AnnA- Online
Написано сегодня, в 19:29
Мне не понятно, неужели никто из друзей или родственников не знал, что есть некая дача в Чистоводном?! Полюбому хоть один из ее знакомых должен был знать! И неужели за 31 год это ее первый загул...
врядли... Родственники уж наверное могли предположить, что она может быть в запое

И радостная развязка и печальная...
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+1
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