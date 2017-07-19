Иностранец отправится в колонию за попытку дать крупную взятку сахалинскому полицейскому

Ранее он уже предлагал сотруднику силовых структур 800 тысяч рублей

Южно-Сахалинский судом признал виновным иностранца, которого в приготовлении к дачи взятки, и даче взятки должностному лицу в крупном размере, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

В марте 2017 года осужденный передал сотруднику транспортной полиции банковскую карту, на которую зачислил деньги. Взятка предназначалась за возврат изъятых товаров, имеющих признаки подделки товарных знаков.

Ранее, в мае 2016 года этот иностранец предлагал сотруднику силовых структур 800 тыс. рублей за выдачу четырем иностранным гражданам разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации.

Сотрудники правоохранительных органов от получения взятки отказались, о поступившем предложении сообщили руководству.

С учетом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.