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По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"

По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"

Каждый день на поиски выходят десятки волонтеров

Следственный отдел Холмска возбудил уголовное по ч.1 ст. 105 УК РФ "убийство". Об этом astv.ru сообщили в областном следкоме. 

Напомним, вечером 20 июля Дина Григорьева отправилась из Холмска в Южно-Сахалинск, предположительно, по старой холмской дороге. С тех пор на связь девушка не выходила.  Ее местонахождение до сих пор неизвестно. 

Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, волосы светлые крашеные диной по плечи, глаза карие.

Сахалинка передвигалась на вишневом MitsubishiMontero Sport  (похож на Mitsubishi Pajero Sport). Госномер А 436 НМ. Регион 125.  

Просим обратить внимание, что в Холмске есть похожий автомобиль такого же цвета, но с номером 426. Владелец данного автомобиля не имеет отношения к пропаже Дины.

Семья просит помощи у земляков - если  вам что-то известно о том, где находится Дина Григорьева, сообщите об этом по телефонам: 89147560123, 89147558494, WhatsApp - 89621206698.

Напомним, последний раз такие масштабные поиски человека проводились в апреле 2015 года. Тогда сотни сахалинцев искали пропавшую в Новоалександровске Юлию Карпову. Вокруг исчезновения девушки, как и на этот раз, возникало много слухов и сплетен. Тело Юли нашли волонтеры. 

Ежедневно десятки людей выходят на поиск Дины Григорьевой в надежде найти ее живой. 

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:00 +7
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Комментарии
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 11:09
Да неужели?Давно пора,народ ищет ,а менты загарают!
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+3
Max56
Написано сегодня, в 11:27 Отредактированно сегодня, в 11:27
S.T.A.L.K.E.R., Мне или кажется, или пропавшие девушки между собой,чем то похожи?
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:00
Max56, на мой взгляд - совершенно разные...
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+2
Vings
Написано сегодня, в 13:01
Max56, есть общее. Примерно одного роста, обе светловолосые. По мягкости черт лица есть немного общего. Вес судя по фоткам разный и ныне пропавшая Дина старше выглядит. Фотки фотками, ну а так в жизни фиг его знает похожи или нет. Не думаю, что стоит из-за фоток делать предположения о какай-то взаимосвязи, а иначе может развиться паника.
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0
Еще 3 комментария
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:12
Почему 105?
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0
Online
Korennoy Online
Написано сегодня, в 12:01
Netu_nika, такая стандартная процедура, даёт больше полномочий при расследовании.
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+1
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 11:12
писец жесть , а про эту юлю на которые сноски были в статье нашли убийцу то ? а то что то я не могу найти подробности (( тоже следил за этими статьями ( но вопросы остались кто и что (
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+6
NIKizBYKW
Написано сегодня, в 12:58
Vitaliy Borodin, вроде нет.
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0
Elizabeth
Написано сегодня, в 11:13
Скорей всего так оно и есть! Хотя надежда умирает последней! Но шансов ,что Дина,еще жива слишком мало.
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 12:49
Elizabeth, да, времени очень много прошло
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+2
Online
ToChtoDoktorPropisal Online
Написано сегодня, в 11:14
А про убийство Карповой до сих пор ни какой информации и не дали. Досадно, сама принимала участие в поисках и не известно ради чего.
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+9
Anna16
Написано сегодня, в 11:27
ToChtoDoktorPropisal, Тоже искали.Известно ещё что тот кто нашёл,тот и стал первым подозреваемым и мурыжили в гор отделе до утра.Вот так и помогай людям.
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+9
DashaA
Написано сегодня, в 11:34
Хоть бы нашлась. Помню ещё искали девушку, которая ехала с парнем, неожиданно выскочила из машины и убежала в сторону леса...я так поняла её вообще не нашли ни живой ни какой...это самое ужасное для родных, быть в неведении.
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+4
Kolibri
Написано сегодня, в 11:37
DashaA, Да, много убийств не раскрытых. печально.
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+2
Антон Sam
Написано сегодня, в 12:02
Ребята, Тула (портал-побратим MySlo.ru) с вами! У нас в городе тоже часто люди пропадают. Правда в основном, пенсионеры. Кого-то живыми находят... Кого-то нет... Печально все это. Но будем надеяться на лучшее.
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+8
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 12:31
Татьяна подправьте:д(Л)иной по плечи,
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 12:52
Какое горе родителям! Сил и терпения! Надеюсь все же что найдется...
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 12:54
По вотсапу гуляет фото, девушку медведь съел, незнаю фейк или нет, но информации вообще никакой в сми небыло. Кто нибудь что то знает?
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0
Zenitchik
Написано сегодня, в 13:11
Nektos, ntv.ru/novosti/1728420/
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+1
Senor_Tomato
Написано сегодня, в 13:16
Nektos, это фейк, это информация по всей стране гуляет. А на самом деле это фото женщины которую убили и расчленили в Уссурийске ещё в прошлом году, в ее же квартире, друзья собутыльники.
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 13:35
Senor_Tomato, спасибо
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0
Еще 1 комментарий
Zenitchik
Написано сегодня, в 13:12
www. вначале)
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0
katenok1183
Написано сегодня, в 13:57
Ладно человек,но человек на немаленькой машине?! Куда можно было деть тачку? Либо откатить в такие чигири,де нет никого,либо в гараже надо искать тачку!!!
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−1
sahalin
Написано сегодня, в 14:41
Что говорить, если органы искали месяц человека, который поехал в больницу из макарова в южный......и нашли его в больнице в южном.... Месяц!!!!!!
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0
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