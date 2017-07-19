По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"

Каждый день на поиски выходят десятки волонтеров

Следственный отдел Холмска возбудил уголовное по ч.1 ст. 105 УК РФ "убийство". Об этом astv.ru сообщили в областном следкоме.

Напомним, вечером 20 июля Дина Григорьева отправилась из Холмска в Южно-Сахалинск, предположительно, по старой холмской дороге. С тех пор на связь девушка не выходила. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, волосы светлые крашеные диной по плечи, глаза карие.

Сахалинка передвигалась на вишневом MitsubishiMontero Sport (похож на Mitsubishi Pajero Sport). Госномер А 436 НМ. Регион 125.

Просим обратить внимание, что в Холмске есть похожий автомобиль такого же цвета, но с номером 426. Владелец данного автомобиля не имеет отношения к пропаже Дины.

Семья просит помощи у земляков - если вам что-то известно о том, где находится Дина Григорьева, сообщите об этом по телефонам: 89147560123, 89147558494, WhatsApp - 89621206698.

Напомним, последний раз такие масштабные поиски человека проводились в апреле 2015 года. Тогда сотни сахалинцев искали пропавшую в Новоалександровске Юлию Карпову. Вокруг исчезновения девушки, как и на этот раз, возникало много слухов и сплетен. Тело Юли нашли волонтеры.

Ежедневно десятки людей выходят на поиск Дины Григорьевой в надежде найти ее живой.