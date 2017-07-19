Холмск к концу года покроют сетью камер видеонаблюдения

В Холмске к концу года появится сеть камер видеонаблюдения из нескольких десятков камер. Уже сейчас в городе работают 13 из них, но пока они покрывают далеко не все потенциально проблемные места. Вскоре камеры появятся на площадях Ленина и Мира, сквере по улице Героев, а также добавятся на Приморском бульваре.

Восемь камер специалисты установят на площади Мира. Именно здесь, как сообщал ASTV.RU, отсутствие видеонаблюдения не позволило найти хулиганов, бросивших крышку канализационного люка в городской фонтан.

Еще часть камер из нового поступления дополнит установленные на Приморском бульваре, они охватят так называемые мертвые зоны. В сквере по улице Героев появятся четыре камеры наблюдения, а на площади Ленина – 24.

Высокотехнологичное современное оборудование включает купольные и поворотные камеры, которые позволяют при увеличении распознать лицо нарушителя. Именно благодаря снимкам с камер правоохранительным органам удалось найти хулиганов, которые в начале июня согнули шлагбаум на Приморском бульваре.

В 2016 году было приобретено 55 видеокамер и оборудование к ним, в 2017 году – восемь. В планах до конца года – покупка еще семи. В планах муниципалитета также разместить камеры наблюдения на ресурсоснабжающих и социально значимых объектах. Ежегодно на поддержку и развитие системы бюджет выделяет около 4 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Холмска.