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Молодая женщина пропала на юге Сахалина

Молодая женщина пропала на юге Сахалина

Родственники просят помощи в поисках Дины Григорьевой

Родственники разыскивают 31-летнюю Дину Викторовну Григорьеву.

Вечером 20 июля она отправилась из Холмска в Южно-Сахалинск. Так как у девушки не было прав, ей посоветовали проехать по старой холмской дороге. 20 июля в 19:19 она позвонила близким и сказала, что приедет через 1,5 часа, подъезжает к лесу, затем связь прервалась, сейчас телефон недоступен.

Ее местонахождение до сих пор неизвестно. 

Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, волосы светлые крашеные диной по плечи, глаза карие.

Сахалинка передвигалась на вишневом MitsubishiMontero Sport  (похож на Mitsubishi Pajero Sport). Госномер А 436 НМ. Регион 125.

Семья просит помощи у земляков - если  вам что-то известно о том, где находится Дина Григорьева, сообщите об этом по телефонам: 89147560123, 89147558494, WhatsApp - 89621206698.

Семья также просит откликнуться владельцев проходимых внедорожников - необходимо еще раз прочесать старую холмскую дорогу - на ней много развилок. Для связи 89147560123

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Дина Григорьева
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:06 +4
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Комментарии
Светлана Светлая
Написано сегодня, в 12:20
Выручка,без прав,гости,ох уж и запутанное это дело .
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+5
Online
samaya_555 Online
Написано сегодня, в 13:01
Светлана Светлая, какая выручка???
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+3
Светлана Светлая
Написано сегодня, в 13:04
samaya_555, редактировали текст новостей ,там было написанно что она везла выручку т.к работала торговым представителем
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+5
Online
samaya_555 Online
Написано сегодня, в 13:19
Светлана Светлая, хм...надо тогда знакомых трясти, от кого уехала. Не просто так они сказали ей этой дорогой ехать же
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+7
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 12:22
Кто посоветовал ехать по другой дороге? Одна ли поехала?
Может машина сломалась?
Думаю что всё обойдётся...
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+5
Yuzhanka
Написано сегодня, в 12:41
Вот честное слово,одни матюки на этих советчиков напрашиваются!!!!!! Мозгов не хватило посоветовать автобусом до Южного доехать??!!! Ох,не к добру все это....
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+13
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 12:44
Yuzhanka, если пишут что много развилок, могла и заблудиться.
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+5
ZLOI275
Написано сегодня, в 13:10
Наталья Владимировна, Ну хорошо если просто заблудилась, а что может случиться лучше и не говорить
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+4
ZLOI275
Написано сегодня, в 13:08
Не было прав? А может слегка по другому слегка выпивши. И какого черта лезть в такие дебри где не каждый опытный водитель поедет да еще в такую погоду
Что верно то верно одни маты. Дай бог чтоб нашлась целая и невредимая ДЕВУШКА ,машина это железо.......
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+15
С 28 региона
Написано сегодня, в 14:05
Надеюсь, что девушка найдется здоровой)))
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+3
Totoshka
Написано сегодня, в 14:07
Чета бред какой-то. Что за срочность может быть у торгового представителя, чтобы вечером, в тайфун, без прав прорываться в Южный по лесной дороге с баблом в кармане? На другом ресурсе вообще пишут, что она к подруге в Троицкое ехала и сама попросила знакомых, если в ближайшие 2 часа на связь не выйдет, тревогу поднимать. Дело ясное, что дело темное.
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+7
DashaA
Написано сегодня, в 14:18
Totoshka, 20-го числа была нормальная погода вроде
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:07
Без прав, из гостей, по незнакомой дороге в такую погоду и после таких дождей - она самоубийца, что ли? Я, водитель с 30-летним почти стажем, не рискну! Хоть бы нашлась жива-здорова...
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+10
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 14:10
НюНик_просто_Анна, Ань, каких дождей? Дожди вчера были, а она 20-го поехала...
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:15 Отредактированно сегодня, в 16:15
Наталья Владимировна, а, точно... Прошу прощения, невнимательна. да все равно, девочка без прав - не получила? Не сдала? Лишена? Дороги не знает. Больше вопросов, чем ответов...
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+7
karbikula
Написано сегодня, в 16:28
НюНик_просто_Анна, лишена она их была за синьку за рулем
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+2
Еще 2 комментария
laskotka
Написано сегодня, в 14:14
вот так и бывает: сами себе ищем на ..опу приключений
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+1
ateriya
Написано сегодня, в 14:17
Вот дурная баба. Одна. По незнакомой дороге. Никто не знает где ты едешь. Вот дура прям слов нет. А если еще и с выручкой то вдвойне дура. Можно было выручку и на карту перевести как то. Да вариантов море. Ну что ж за наивная и самоуверенная балда. Найдись живой. Как бы ни было. Только будь живой.
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+7
Malinka17
Написано сегодня, в 16:29
Какой необдуманный поступок. Хоть бы нашлась девочка.
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+3
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 17:07
Машина сломалась и труба села.
По той трассе по всему маршруту мало кто гоняет.
Главное,чтобы вода была с собой хотя бы...
И медведей там как грязи...
Будем надеяться,что обойдется
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+2
Breaking87
Написано сегодня, в 17:26
если нет прав, то какого лешего вообще за руль садится? люди сами себе проблемы создают
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+2
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 17:35
Breaking87, не зря же кто - то сказал, что человек сам хозяин своей судьбы и только он по утрам выбирает с какой ноги ему встать.
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 17:34
Вообще бред!!! Какого рожна за руль без прав??? Да еще и по малопроездной дороге?! Куда" советчики" смотрели и чем думали?? Вопросов больше чем ответов...
Хоть бы нашлась живой и
здоровой
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+2
Online
КисМа") Online
Написано сегодня, в 17:57 Отредактированно сегодня, в 17:58
Nektos, да при чём тут советчики?! Своей башкой нужно думать, а не чужой. Не устаю повторять: каждый получает то, к чему стремится.
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 18:15
КисМа"), КисМа"), согласна про свою голову на плечах, но кто то же ей "посоветовал" ехать, а вообще конечно, голова дана не только чтоб в нее есть
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+1
Online
КисМа") Online
Написано сегодня, в 18:47 Отредактированно сегодня, в 18:49
Nektos, эти "кто-то" возможно для этого и посоветовали. А этой звезде тямы хватило только в блондинку покраситься и по буху права свои просахатить. А потом с бабками, безправной через чигиря из Холмска в Южный поехать. Ума - палата! И это в 31-то год.
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0
дизельный_дым
Написано сегодня, в 18:13
исчезнуть можно но автомобиль не иголка.
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0
Korennoy
Написано сегодня, в 18:35
дизельный_дым, да с дороги можно улететь так что и следов не будет, будут в 20-30 метрах ходить, проезжать и не увидят. Пару лет назад парень с Синегорска на мотоцикле пропал, нашли в итоге чуть ли не в посёлке.
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0
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