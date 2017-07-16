Молодая женщина пропала на юге Сахалина
Родственники просят помощи в поисках Дины Григорьевой
Родственники разыскивают 31-летнюю Дину Викторовну Григорьеву.
Вечером 20 июля она отправилась из Холмска в Южно-Сахалинск. Так как у девушки не было прав, ей посоветовали проехать по старой холмской дороге. 20 июля в 19:19 она позвонила близким и сказала, что приедет через 1,5 часа, подъезжает к лесу, затем связь прервалась, сейчас телефон недоступен.
Ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, волосы светлые крашеные диной по плечи, глаза карие.
Сахалинка передвигалась на вишневом MitsubishiMontero Sport (похож на Mitsubishi Pajero Sport). Госномер А 436 НМ. Регион 125.
Семья просит помощи у земляков - если вам что-то известно о том, где находится Дина Григорьева, сообщите об этом по телефонам: 89147560123, 89147558494, WhatsApp - 89621206698.
Семья также просит откликнуться владельцев проходимых внедорожников - необходимо еще раз прочесать старую холмскую дорогу - на ней много развилок. Для связи - 89147560123
Может машина сломалась?
Думаю что всё обойдётся...
По той трассе по всему маршруту мало кто гоняет.
Главное,чтобы вода была с собой хотя бы...
И медведей там как грязи...
Будем надеяться,что обойдется
Хоть бы нашлась живой и