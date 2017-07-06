Полиция ищет подозреваемых в убийстве стоматолога из Макарова
Тело мужчины было найдено 11 июля
Полиция разыскивает 32-летнего Александра Кулюшина по кличке Кульба и 28-летнего Вячеслава Ефимова. Мужчин подозревают в убийстве молодого стоматолога Владимира Кондаурова.
Напомним, исчезновение врача заметили в его день рождения - 9 июля. А тело с изуродованным лицом было найдено 11 июля. По информации astv.ru, он был сильно избит тупым предметом, предположительно, битой.
Подозреваемый Александра Кулюшин проживает в Макарове в доме по улице 50 лет Октября, а Вячеслав Ефимов - на улице Красноармейской. Известно, что мужчины передвигаются на белом автомобиле Toyota Chaser с госномером М731КН и собираются покинуть Сахалинскую область.
Примечательно, что 18 июля Вячеславу Ефимову исполнится 29 лет.
Всем, кто знает информацию о местоположении мужчин просьба сообщить по телефонам МВД Макарова: 780-771, 780-770.
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