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Полиция ищет подозреваемых в убийстве стоматолога из Макарова

Полиция ищет подозреваемых в убийстве стоматолога из Макарова

Тело мужчины было найдено 11 июля

Полиция разыскивает 32-летнего Александра Кулюшина по кличке Кульба и 28-летнего Вячеслава Ефимова. Мужчин подозревают в убийстве молодого стоматолога Владимира Кондаурова.

Напомним, исчезновение врача заметили в его день рождения - 9 июля. А тело с изуродованным лицом было найдено 11 июля. По информации astv.ru, он был сильно избит тупым предметом, предположительно, битой. 

Подозреваемый Александра Кулюшин проживает в Макарове в доме по улице 50 лет Октября, а Вячеслав Ефимов - на улице Красноармейской. Известно, что мужчины передвигаются на белом автомобиле Toyota Chaser с госномером М731КН и собираются покинуть Сахалинскую область. 

Примечательно, что 18 июля Вячеславу Ефимову исполнится 29 лет. 

Всем, кто знает информацию о местоположении мужчин просьба сообщить по телефонам МВД Макарова: 780-771, 780-770. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:52 0
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Комментарии
Online
katenok1183 Online
Написано сегодня, в 16:06 Отредактированно сегодня, в 16:08
Лишили человека жизни,а теперь как крысы бегут с тонущего корабля! Выродки! Как вас земля носит! Отвечать надо за содеянное! Я не думаю что они покинут остров,слишком он у нас маленький,ориентировка дана везде,так что не выберутся! Я надеюсь на силу закона и надеюсь что дадут им по максимуму
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+5
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Rola Online
Написано сегодня, в 16:12
Не поняла, что примечательного, указывать когда у этого выродка день рождения?
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+4
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Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 16:13
Rola, Вот и я задалась тем же вопросом!!!
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+1
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Мария Ащеулова Online
Написано сегодня, в 16:17
Rola, он может захотеть отпраздновать день рождения наверное
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0
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Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 16:12
А что примечательного в том, что 18 июля Вячеславу Ефимову исполнится 29 лет?
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+3
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НКолчина Online
Написано сегодня, в 16:15
Ри Валерия, вот тоже заинтересовал данный вопрос
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0
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Charon Online
Написано сегодня, в 16:15
ну судя по фоткам, гопота та ещё, конченные ушлёпки
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0
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Breaking_news Online
Написано сегодня, в 16:23
что же вы наделали, твари.
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0
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Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 16:27
Обычное быдло...
Сгниют на зоне...
А лучше бы шлепнули при попытке к бегству
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+1
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