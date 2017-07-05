Молодой стоматолог пропал в Макарове в день своего рождения

О том, где находится мужчина неизвестно уже сутки

В ночь с 9 на 10 июля в Макарове из своей квартиры на улице Красноармейской пропал Владимир Кондауров. 9 июля ему как раз исполнилось 27 лет.

Обстоятельства его исчезновения неизвестны. История обрастает подробностями. По неподтвержденным фактам, в квартире обнаружили кровь.

Полиция просит помощи в поисках Владимира Кондаурова. Тех, кому известно что либо о его судьбе и местонахождении, просят сообщить по тел. 780-770.