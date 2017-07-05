Молодой стоматолог пропал в Макарове в день своего рождения
О том, где находится мужчина неизвестно уже сутки
В ночь с 9 на 10 июля в Макарове из своей квартиры на улице Красноармейской пропал Владимир Кондауров. 9 июля ему как раз исполнилось 27 лет.
Обстоятельства его исчезновения неизвестны. История обрастает подробностями. По неподтвержденным фактам, в квартире обнаружили кровь.
Полиция просит помощи в поисках Владимира Кондаурова. Тех, кому известно что либо о его судьбе и местонахождении, просят сообщить по тел. 780-770.
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Комментарии
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fyyf Online
Написано сегодня, в 11:30
Нашли труп
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:34
fyyf, блииин... Молодой совсем
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Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 11:38
fyyf, Где? еще полчаса назад в следкоме говорили, что тела не находили
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