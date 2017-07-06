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Отдыхающие выловили мертвое тело на Анивском пляже

Отдыхающие выловили мертвое тело на Анивском пляже

Мужчина, по предварительной информации, пошел купаться в состоянии опьянения

Сегодня, 13 июля, примерно в 14.20 отдыхающие обнаружили в море в районе села Песчанское мертвого мужчину. 

Как сообщила astv.ru свидетельница происшествия Екатерина, первой тело в воде заметила ее мама. Женщины большой компанией, с детьми, приехали купаться. Сейчас на Анивском взморье очень много народу. 

Мама Екатерины вместе с бросившимся на помощь мужчиной вытащили тело на берег. Было очевидно, что оказывать первую помощь уже бесполезно. На место вызвали полицию и скорую. По состоянию на 15.00 на место не приехали ни медики, ни сотрудники УВД. 

На место пришел брат погибшего. По предварительной информации, утонувший отправился в воду в состоянии опьянения. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:14 +3
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Комментарии
Berta
Написано сегодня, в 15:24
какая грязная пена! не купайтесь на Анивском взморье
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+2
Korennoy
Написано сегодня, в 15:27
Алкоголь и водоемы-несовместимые вещи. Доказано тысячами погибших.
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+4
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 15:27
тут говорить не о чем...
не чего людей не учат.
НЕ ХОДИТЕ В МОРЕ В СИЛЬНОМ ОПЬЯНЕНИЕ,,, НЕ ХОДИТЕ!!!!!!!!!
Как мне мама говорила, утонишь, домой не приходи...
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+4
Nato4ka
Написано сегодня, в 15:45
Жуть
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+1
Online
katenok1183 Online
Написано сегодня, в 15:49
Жуткая находка
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+3
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 16:11
....40 минут,а не скорой не ментов нет!
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0
Online
Zabolotny Online
Написано сегодня, в 16:21
S.T.A.L.K.E.R., так обед же
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+2
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 16:12
так получается, что пьяным море ни фига не по колено, а где-то с головой
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0
ateriya
Написано сегодня, в 16:20
Ужас какой. Семье соболезнования.
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0
20sm
Написано сегодня, в 16:21
Селяви
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0
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 16:21
Жесть...ничему не учат ошибки других...
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+1
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