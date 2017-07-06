Отдыхающие выловили мертвое тело на Анивском пляже

Сегодня, 13 июля, примерно в 14.20 отдыхающие обнаружили в море в районе села Песчанское мертвого мужчину.

Как сообщила astv.ru свидетельница происшествия Екатерина, первой тело в воде заметила ее мама. Женщины большой компанией, с детьми, приехали купаться. Сейчас на Анивском взморье очень много народу.

Мама Екатерины вместе с бросившимся на помощь мужчиной вытащили тело на берег. Было очевидно, что оказывать первую помощь уже бесполезно. На место вызвали полицию и скорую. По состоянию на 15.00 на место не приехали ни медики, ни сотрудники УВД.

На место пришел брат погибшего. По предварительной информации, утонувший отправился в воду в состоянии опьянения.