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Сахалинским спортсменам-инвалидам вручили новые коляски

Сахалинским спортсменам-инвалидам вручили новые коляски

Они легче и маневреннее

Сегодня островные спортсмены с ограниченными возможностями здоровья получили новые инвалидные коляски. Воспитанникам отделения адаптивной физкультуры ГБУ СШ летних видов спорта их вручил директор заведения Сергей Власов.

- Всего мы закупили семь колясок для наших ведущих спортсменов. Деньги были выделены из областного бюджета, - рассказывает Сергей Михайлович. – Адаптивное отделение нашей спортшколы функционирует уже больше пяти лет. Ребята каждый год выезжают на Всероссийские соревнования. Становятся призерами и победителями, выполняют норматив мастера спорта. Я уверен, что многие из тех, кого вы сейчас видите на стадионе, свяжут жизнь со спортом, сами станут тренерами.

Преимущество новой коляски уже успел оценить Михаил Тутенько. В мае этого года спортсмен занял третье место на чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Смоленске, выполнив норматив мастера спорта в метании копья.

- Конечно, разница есть, и она очень большая. Новые коляски гораздо легче, маневреннее, функциональнее. Она весит всего 8 кг. Я ее могу поднять одной рукой. Со старой это было невозможно, - делится Михаил Тутенько своими первыми впечатлениями.

- Это тоже самое, что пересесть с жигулей на современный японский автомобиль, вступает в разговор тренер спортсменов Людмила Видяева.

Опытный специалист с оптимизмом смотрит в будущее. Сейчас у ее воспитанников жаркая пора. И не только в прямом, но и переносном смысле. Они ежедневно тренируются по несколько часов. Ведь уже в сентябре в Сочи состоится традиционный фестиваль «Пара-Арт». Островитяне ежегодно возвращаются с черноморского побережья с наградами. С получением новых колясок спортсменам будет существенно легче показать все, чему они научились на тренировках, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:44 +2
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Комментарии
SWATIMYR
Написано вчера, в 19:00
Хорошая новость! Ребятам Здоровья и Успехов в спорте!!!
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