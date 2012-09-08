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Лучшие блогеры ASTV.RU в августе

Лучшие блогеры ASTV.RU в августе

В этот раз у нас получилось такое немного творческое награждение. Два из трех призеров получат сувениры от АСТВ за свои произведения – одно стихотворное, одно прозаическое. Предлагаем вам снова вспомнить их!

3 место в августе получает Арктический Воин за свой рассказ «Личный демон». Судя по числу комментариев, он многих тронул за душу. 

«Я - Зверь. Не человек. Но я научился одному из ваших чувств, которые не многие из людей могут испытывать по-настоящему. Я научился любить»…

2 место – у karsa, опубликовавшей стихотворения в посте под общим названием «Ушла»

«Ты свободы хотел - так дай Бог тебе силы...

Она просто ушла - и тебя не спросила...»

И, наконец, 1 место присуждаем Foxberry за ее серию рассказов о Санкт-Петербурге (1, 2), музее Булгакова, а также коте Леопольде.

Читаются на одном дыхании! Рекомендуем к расслабленному чтению в свободную минутку :)

Поздравляем вас! Вас ждут приятные сувениры от ASTV.RU. Пожалуйста, отпишитесь в личку, как можно будет вам их отдать.

8 сентября, в 17:18 +12
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Комментарии
VLадимир
Написано 8 сентября, в 18:16
Мои поздравления.
Танцуют все.
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано 8 сентября, в 19:10
Ураааа! Поздравляю Foxberry , Анюту и Арктический Воин , хотя мне больше нравится другое его произведение. Но все равно ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
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+10
Арктический Воин
Написано 8 сентября, в 22:55
НюНик_просто_Анна, Спасибо, Анна
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+3
Foxberry
Написано 8 сентября, в 19:11
Спасибо большое!
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+5
aS
Написано 11 сентября, в 17:45
Foxberry, поздравляю!!!
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+2
Foxberry
Написано 11 сентября, в 18:18
aS, спасибо! Тебя тоже с большой победой!
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0
sasch
Написано 8 сентября, в 22:36 Отредактированно 8 сентября, в 22:37
И какая муха укусила сайт АСТВ, если творческих людей вдруг в приЗеры вывели?
ой не к добру такая щедрость.
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+9
Арктический Воин
Написано 8 сентября, в 22:56
sasch, Сань
ты чего ворчишь? Привет
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+4
sasch
Написано 8 сентября, в 23:14
Арктический Воин,
Не ворчу, радуюсь за вас! И поздравляю искренне.
Ну и удивляюсь в придачу неслыханной щедро сти.
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+6
Арктический Воин
Написано 8 сентября, в 23:26
sasch, Спасибо, Сань))) сам в шоке
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+3
Еще 2 комментария
Уравно_Бешеная
Написано 8 сентября, в 23:22
Вот и славно, трам-пам-пам! Поздравляю всех номинантов. Вы чипатые, риали!
Цемм вас всех!
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+8
Арктический Воин
Написано 8 сентября, в 23:48
Huli_Ганка, Привет))) спасибо, цемзавод
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+2
Катерина Раченко
Написано 8 сентября, в 23:36
Поздравляю победителей! Всем успехов, все большие молодцы!
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+9
Арктический Воин
Написано 8 сентября, в 23:48
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+4
Арктический Воин
Написано 8 сентября, в 23:49
Ахтунг!!! Пачиму Воин с маленькой буквы?
Это жеж как имя и фамилия
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+4
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано 9 сентября, в 08:35
Арктический Воин, имя, фамилия и состояние души!
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+5
Уравно_Бешеная
Написано 9 сентября, в 10:48
Русалка Обыкновенная, отчество было бы интерсно узнать
есть варианты?
Ответить
+5
Арктический Воин
Написано 9 сентября, в 11:08
Русалка Обыкновенная, Что-то вроде того))
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+2
Еще 7 комментариев
karsa
Написано 9 сентября, в 08:59
Спасибо:) Очень крутой нежданчик:)
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+8
Василиса_Я ^.^
Написано 9 сентября, в 10:48
karsa, поздравляю
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+7
aS
Написано 11 сентября, в 17:45
karsa, поздравляю!!!
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+1
max7676
Написано 9 сентября, в 13:43
Все молодцы ! Поздравляю ! Ура товарищи , ура !
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+7
Арктический Воин
Написано 9 сентября, в 15:32
max7676, Спасибо, Макс
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+3
max7676
Написано 9 сентября, в 19:40
Арктический Воин, Всегда пожалуйста !
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+5
Арктический Воин
Написано 9 сентября, в 19:51
max7676, Спасибо))))
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+2
Хронос
Написано 9 сентября, в 17:27
Поздравляю всех победителей,призеров, занявших троишное,двоешное и колышное места! ХаХаХаХа!
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+6
Арктический Воин
Написано 11 сентября, в 13:37
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано 11 сентября, в 17:34
Поздравляю всех, кроме Воина.
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+4
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Народный журналист. Август 2017
Народный журналист. Август 2017
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