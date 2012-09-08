Лучшие блогеры ASTV.RU в августе

В этот раз у нас получилось такое немного творческое награждение. Два из трех призеров получат сувениры от АСТВ за свои произведения – одно стихотворное, одно прозаическое. Предлагаем вам снова вспомнить их!

3 место в августе получает Арктический Воин за свой рассказ «Личный демон». Судя по числу комментариев, он многих тронул за душу.

«Я - Зверь. Не человек. Но я научился одному из ваших чувств, которые не многие из людей могут испытывать по-настоящему. Я научился любить»…

2 место – у karsa, опубликовавшей стихотворения в посте под общим названием «Ушла».

«Ты свободы хотел - так дай Бог тебе силы...

Она просто ушла - и тебя не спросила...»

И, наконец, 1 место присуждаем Foxberry за ее серию рассказов о Санкт-Петербурге (1, 2), музее Булгакова, а также коте Леопольде.

Читаются на одном дыхании! Рекомендуем к расслабленному чтению в свободную минутку :)

Поздравляем вас! Вас ждут приятные сувениры от ASTV.RU. Пожалуйста, отпишитесь в личку, как можно будет вам их отдать.