Лучшие блогеры ASTV.RU в августе
В этот раз у нас получилось такое немного творческое награждение. Два из трех призеров получат сувениры от АСТВ за свои произведения – одно стихотворное, одно прозаическое. Предлагаем вам снова вспомнить их!
3 место в августе получает Арктический Воин за свой рассказ «Личный демон». Судя по числу комментариев, он многих тронул за душу.
«Я - Зверь. Не человек. Но я научился одному из ваших чувств, которые не многие из людей могут испытывать по-настоящему. Я научился любить»…
2 место – у karsa, опубликовавшей стихотворения в посте под общим названием «Ушла».
«Ты свободы хотел - так дай Бог тебе силы...
Она просто ушла - и тебя не спросила...»
И, наконец, 1 место присуждаем Foxberry за ее серию рассказов о Санкт-Петербурге (1, 2), музее Булгакова, а также коте Леопольде.
Читаются на одном дыхании! Рекомендуем к расслабленному чтению в свободную минутку :)
Поздравляем вас! Вас ждут приятные сувениры от ASTV.RU. Пожалуйста, отпишитесь в личку, как можно будет вам их отдать.
Танцуют все.
Не ворчу, радуюсь за вас! И поздравляю искренне.
Ну и удивляюсь в придачу неслыханной щедро сти.