Розыгрыш билетов на новое шоу струнного квартета из Москвы!

70-й юбилейный сезон Сахалинской областной филармонии впервые откроет выступление струнного квартета из столицы нашей страны!

Музыканты Алексей Завгородный и Павел Цветков, Андрей Чапоров и Григорий Горячев - классический струнный квартет, ставящий устойчивые представления о классике под большой вопрос. Почему обязательно нужно играть музыку, чинно усевшись на стуле? Почему в одной композиции не может встретиться Чайковский с Тимберлейком? Если так как они владеть инструментом, хореографией, акробатикой, мастерством пантомимы, актерской игрой, то «невозможное возможно». Убедится в этом могут и победители розыгрыша. Ответьте правильно на этот вопрос и получите пригласительный билет на ДВА лица на шоу MoscowBoys:

На каком музыкальном инструменте играет участник квартета Григорий Горячев?



Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00.

Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит. Он получит пригласительный билет на шоу MoscowBoys, которое состоится 30 сентября, в 18.00, в СМТЦ имени А. П. Чехова.

Билеты предоставлены Сахалинской областной филармонией.

Внимание!

Еще ДВА билета будут разыграны завтра и послезавтра. Следите за новостями в разделе «КОНКУРСЫ».