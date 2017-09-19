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Розыгрыш билетов на новое шоу струнного квартета из Москвы!

Розыгрыш билетов на новое шоу струнного квартета из Москвы!

70-й юбилейный сезон Сахалинской областной филармонии впервые откроет выступление струнного квартета из столицы нашей страны! 

Музыканты Алексей Завгородный и Павел Цветков, Андрей Чапоров и Григорий Горячев - классический струнный квартет, ставящий устойчивые представления о классике под большой вопрос. Почему обязательно нужно играть музыку, чинно усевшись на стуле? Почему в одной композиции не может встретиться Чайковский с Тимберлейком? Если так как они владеть инструментом, хореографией, акробатикой, мастерством пантомимы, актерской игрой, то «невозможное возможно». Убедится в этом могут и победители розыгрыша. Ответьте правильно на этот вопрос и получите пригласительный билет на ДВА лица на шоу MoscowBoys:

На каком музыкальном инструменте играет участник квартета Григорий Горячев?
 

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00.
Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит. Он получит пригласительный билет на шоу MoscowBoys, которое состоится 30 сентября, в 18.00, в СМТЦ имени А. П. Чехова.

Билеты предоставлены  Сахалинской областной филармонией.

Внимание!

Еще ДВА билета будут разыграны завтра и послезавтра.  Следите за новостями в разделе «КОНКУРСЫ».

сегодня, в 09:38 +3
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Комментарии
Online
АлинКо Online
Написано сегодня, в 10:21
Здорово! Очень крутой квартет!!!!!
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+1
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 10:37
С огромным удовольствием сходила бы на концерт.
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