Лучшие блогеры АСТВ - итоги мая

В блогосфере этого месяца «отмечались» многочисленные праздники (их в мае хватает). Однако в череде торжественных мероприятий наши блогеры нашли немало интересных тем. Авторы именно таких, с точки зрения редакции сайта, получают дипломы, а так же приятные и полезные подарки.

Представляем победителей!

Если вам не удалось побывать на этом мероприятии (напомним, в этом акция объединила три крупнейших сахалинских музея, все желающие могли побывать в них, еще и выиграть приз) - смело открывайте блог и читайте, смотрите…

2-е место мы отдаем ritupe за блог «Дамский портной»

Автор знакомит с новым спектаклем Чехов-центра и в оригинальной манере раскрывает читателям «рецепт» хорошего спектакля. Рекомендуется к прочтению!

1-е место в этом месяце достаётся блогу «Капиталистическая краска поверх коммунистического прошлого» в авторстве USR212

Человек не поленился, прошелся по городу, подробно описал, сфотографировал фасады южносахалинских домов, подвергшихся ремонту, и высказал свое мнение по поводу увиденного.

Поздравляем победителей! И ждём за призами! Согласовать время можно в личке.

Отдельно и настоятельно рекомендуем заглянуть в блог Григрория Смекалова. В мае он посвятил немало внимания птицам и любимой лисе Лизке.