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Лучшие блогеры АСТВ - итоги мая

Лучшие блогеры АСТВ - итоги мая

В блогосфере этого месяца «отмечались» многочисленные праздники (их в мае хватает). Однако в череде торжественных мероприятий наши блогеры нашли немало интересных тем. Авторы именно таких, с точки зрения редакции сайта, получают дипломы, а так же приятные и полезные подарки.

Представляем победителей!

3-е место в тройке «Лучших блогеров мая» занимает Катерина Раченко за блог «Акция «Ночь в музее». Краеведческий музей».

Если вам не удалось побывать на этом мероприятии (напомним, в этом акция объединила три крупнейших сахалинских музея, все желающие могли побывать в них, еще и выиграть приз) - смело открывайте блог и читайте, смотрите…

2-е место мы отдаем ritupe за блог «Дамский портной»

Автор знакомит с новым спектаклем Чехов-центра и в оригинальной манере раскрывает читателям «рецепт» хорошего спектакля. Рекомендуется к прочтению!

1-е место в этом месяце достаётся блогу «Капиталистическая краска поверх коммунистического прошлого»  в авторстве USR212

Человек не поленился, прошелся по городу,  подробно описал, сфотографировал фасады южносахалинских домов, подвергшихся ремонту, и высказал свое мнение по поводу увиденного.

Поздравляем победителей!  И ждём за призами! Согласовать время можно в личке.

Отдельно и настоятельно рекомендуем заглянуть в блог Григрория Смекалова. В мае он посвятил немало внимания птицам и любимой лисе Лизке. 

вчера, в 16:07 +12
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 16:33
Не совсем согласна. Но вам виднее
поздравляю победителей!
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+3
sasch
Написано вчера, в 17:03
НюНик_просто_Анна,

"— Шурик, спасибо тебе за песню, милый.
— Какая кухня, такая и песня."

"Вокзал для двоих"

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+2
Катерина Раченко
Написано вчера, в 17:18
Ухты-пухты! Ну, что сказать спасибо большое! И поздравляю всех победителей! Мне особенно понравился очередной театральный блог, обязательно буду иметь в виду этот спектакль, когда доберусь до театра.
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+4
Балтийская Килька
Написано вчера, в 17:38
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
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+7
VULKAN
Написано вчера, в 18:04
Присоединяюсь к поздравлениям...

Поздравляю "Лучшие блогеры АСТВ - итоги мая"!!!
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+2
ritupe
Написано вчера, в 20:18
Неожиданно! Спасибо.
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+2
Veronika1211
Написано вчера, в 20:32
Поздравляю победителей!
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+2
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Народный журналист. Май-2017
Народный журналист. Май-2017
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