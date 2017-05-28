Фотоконкурс «Юбиляры»: Призы в студию!

Напоминаем, что фотоконкурс «Юбиляры», который мы проводим совместно со Студией праздничного декора «Воздушный Мир», посвящен самому любимому празднику – ДНЮ РОЖДЕНИЯ.

Многим интересно знать, что же за призы достанутся за победу в конкурсе? КАЖДЫЙ победитель получит СЕРТИФИКАТЫ номиналом 2000 рублей от Студии праздничного декора «Воздушный Мир», а от сайт АСТВ финалистам на память достанутся весьма полезные сувениры:

Сертификаты и бутылка с карабином

Сертификаты и ланчбокс

Сертификаты и портативное зарядное устройство

Что можно будет приобрести на сертификаты (примерно) можно посмотреть в галерее.

Напоминаем, что для участия в конкурсе ДОПУСКАЮТСЯ фотографии с празднования ЛЮБОЙ ДАТЫ, вовсе не обязательно, чтобы она была круглой. Возрастной ценз фотоконкурса – 18+.

От одного участника принимается НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ фотографий. В кадре ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть сам именинник (присутствие гостей - приветствуется). Фото с детьми в конкурсе НЕ УЧАСТВУЮТ. Изображение на кадре должно быть ЧЕТКИМ.

Один победитель определится по итогам голосования посетителей сайта. Двоих, в номинации «45+» выберут партнеры конкурса - Студия праздничного декора «Воздушный Мир».



Фотографии принимаются до 19 июня. Голосование продлится с 19 по 26 июня. Подведение итогов - 27 июня.

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Полные правила КОНКУРСА можно скачать здесь