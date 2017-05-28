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Фотоконкурс «Юбиляры»: Призы в студию!

Фотоконкурс «Юбиляры»: Призы в студию!

Напоминаем, что фотоконкурс «Юбиляры», который мы проводим совместно со Студией праздничного декора «Воздушный Мир», посвящен самому любимому празднику – ДНЮ РОЖДЕНИЯ.

Многим интересно знать, что же за призы достанутся за победу в конкурсе? КАЖДЫЙ победитель получит СЕРТИФИКАТЫ номиналом 2000 рублей от Студии праздничного декора «Воздушный Мир», а от сайт АСТВ финалистам на память достанутся весьма полезные  сувениры:
Сертификаты и бутылка с карабином

Сертификаты и ланчбокс

Сертификаты и портативное зарядное устройство

Что можно будет приобрести на сертификаты (примерно) можно посмотреть в галерее.

Напоминаем, что для участия в конкурсе ДОПУСКАЮТСЯ фотографии с празднования ЛЮБОЙ ДАТЫ, вовсе не обязательно, чтобы она была круглой. Возрастной ценз фотоконкурса – 18+.

От одного участника принимается НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ фотографий. В кадре ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть сам именинник (присутствие гостей - приветствуется). Фото с детьми в конкурсе НЕ УЧАСТВУЮТ. Изображение на кадре должно быть ЧЕТКИМ.

Один победитель определится по итогам голосования посетителей сайта. Двоих, в номинации «45+» выберут партнеры конкурса - Студия праздничного декора «Воздушный Мир».
 

Фотографии принимаются до 19 июня. Голосование продлится с 19 по 26 июня. Подведение итогов - 27 июня.

Загрузить фото прямо сейчас

Полные правила КОНКУРСА можно скачать здесь

 

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Комментарии
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мука Online
Написано сегодня, в 15:40
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:04
Прикидываю, какие страсти разгорятся на голосовании. А шо ж так фоток мало? перевелись юбиляры или где?
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+3
Online
мука Online
Написано сегодня, в 17:36
Балтийская Килька, да все ж твое фото ждут обещанное))
и конкуренции опасаються...
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:40
мука, дык я вон тыркнула на аватарку) вот када мне будет сто лет в обед, тада в конкурс тыркнусь) а так, 43 ни туда, ни сюда)ни в армию)))
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+3
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 17:51
Балтийская Килька, ешкин кот,не доживу до твоего стодесяти летия.
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+1
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