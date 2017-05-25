Народный журналист. Май-2017

В мае, по обычаю, мало кто из влюбленных рискнет сыграть свадьбу. Говорят: «В мае жениться – всю жизнь маяться». И если среди брачующихся действительно наблюдалось затишье, ничего такого нельзя сказать про НАРОДНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ АСТВ. Они активно освещали культурные мероприятия, вели собственные расследования, следили за благоустройством, давали дельные советы и летали на парапланах.

Звание «Народного журналиста» и 1000 рублей на баланс сотового телефона в этом месяце получает пользователь Elijah Romanov за пост «Андрей Канчаловский как продукт русской культуры». Автор побывал на творческой встрече кинорежиссера, сценариста и рассказал в посте о своем впечатлении от этого.

Если не лень - обязательно почитайте пост всё этого же автора под названием «Хор имени Пятницкого? Красные змии и ящерки в музыкальном сопровождении». Фотографии не очень, зато текст отменный. Не пожалеете!

Поздравляем победителя!