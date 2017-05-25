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Народный журналист. Май-2017

Народный журналист. Май-2017

В мае, по обычаю, мало кто из влюбленных рискнет сыграть свадьбу. Говорят: «В мае жениться – всю жизнь маяться». И если среди брачующихся действительно наблюдалось затишье, ничего такого нельзя сказать про НАРОДНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ АСТВ.  Они активно освещали культурные мероприятия, вели собственные расследования, следили за благоустройством, давали дельные советы и летали на парапланах.

Звание «Народного журналиста» и 1000 рублей на баланс сотового телефона в этом месяце получает пользователь  Elijah Romanov за пост «Андрей Канчаловский как продукт русской культуры».  Автор побывал на творческой встрече кинорежиссера, сценариста и рассказал в посте о своем впечатлении от этого.

Если не лень - обязательно почитайте пост всё этого же автора под названием «Хор имени Пятницкого? Красные змии и ящерки в музыкальном сопровождении». Фотографии не очень, зато текст отменный. Не пожалеете!

Поздравляем победителя!

сегодня, в 14:58 +4
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:07
Поздравляю и аплодирую стоя! Посты очень оригинальные, с юмором, читаются на одном дыхании! Браво!
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