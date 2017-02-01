блоги
блоги
Регистрация
Блог Администрации АСТВ.РУ
Фотосессия ко Дню влюбленных

Фотосессия ко Дню влюбленных

Astv.ru и фотограф Алена Николаева приглашают пользователей нашего сайта на фотосессию, посвященную Дню Святого Валентина.

В прошлом году мы все здорово провели время на  Масленичной фотосессии. Результатом стали потрясающие фотографии, которые украсили семейные фотоальбомы.

Предлагаем повторить и сделать фотопроект про любовь. Юные влюбленные парочки, семейные пары со стажем, родители и дети – ждем всех.

И даже если сейчас ваше сердце свободно, приходите – будет фотография «В ожидании любви».

Одно условие - от участников требуется реквизит – воздушные шары в виде сердца, подушки-сердца, (и вообще сердца любых видов и фактур), красные пледы, венские стулья. Пригодятся бумажные цветы, красные яблоки на ярких лентах, крылья ангелов, рожки чертенка и все, что говорит ваша фантазия.

Будет здорово, если пары или семьи будут в максимально похожей одежде, или оденутся в одинаковой цветовой гамме. Пусть у вас хотя бы шарфы или перчатки будут одного цвета.

Помните, что наша цель – фотопроект, который появится на сайте и уровень снимков должен быть соответствующий.  Эта фотосессиия будет отличаться от масленичной. Тогда было достаточно дурачиться и веселиться, но здесь придется по настоящему позировать фотографу. Поэтому советуем посмотреть эту методичку и порепетировать дома.  Мужьям потребуется время, чтобы осознать и смириться, с тем что придется делать).

Ну а теперь конкретика – встречаемся 12 февраля в 14.00 у моста влюбленных в городском парке Южно-Сахалинска. Те, кто придут на полчаса пораньше и помогут расставлять и развешивать реквизит получат любовь фотографа, и дополнительную дозу ретуши на ваши снимки.

Если участников будет много, столько как было в прошлом году, нам нужно будет разделиться на две группы – одна подойдет в 14.00, а вторая на час позже. Так будет проще работать Алене. А еще оденьтесь тепло и запаситесь горячим чаем. И плюшками. И конфетками. И колбасы можно взять.... 

Ну что, сообразим?

В комментах пишите, кто пойдет и какой реквизит есть. 

Автор: Любовь Барабашова, вчера, в 16:39 +21
Еще в этом блоге
Поговорим с Лолитой?
Читать всем!
Технические работы на сайте!
Лучшие блогеры-2016
Комментарии
Виктория Сенива
Написано вчера, в 16:44
Хорошая идея! Я поучаствую, если пригласите.
Ответить
+12
Любовь Барабашова
Написано вчера, в 16:46
Виктория Сенива, Куда же без тебя)))
Ответить
+12
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 16:46 Отредактированно вчера, в 16:47
Я очень хочу!
Нужно срочно уговаривать мужа

Интересно,
он ещё способен поднять меня на руки?

Отличный проект, здорово!
Ответить
+12
Любовь Барабашова
Написано вчера, в 16:47
Василиса_Я ^.^, ))) Я тоже задаюсь этим вопросом))))
Ответить
+11
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 16:49
Любовь Барабашова, с вашей фигурой
не стоит задаваться этим вопросом!
Ответить
+11
Любовь Барабашова
Написано вчера, в 16:49
Василиса_Я ^.^, а с сорванной спиной мужа еще как стоит))))
Ответить
+12
Еще 2 комментария
Сергей Макаров
Написано вчера, в 16:58
круть)
Ответить
+13
max7676
Написано вчера, в 17:06
Отличная идея .
Ответить
+12
Елена Кириченко
Написано вчера, в 17:12
а если всем желающим скинуться и арендовать помещение на пару часов
я бы очень хотела прийти со своим табором
Ответить
+13
Любовь Барабашова
Написано вчера, в 17:13
Елена Кириченко, а какое например? где можно разместиться?
Ответить
+11
ky-ky87
Написано вчера, в 17:15
Елена Кириченко, большое количество людей в замкнутом пространстве?
Ответить
+14
Елена Кириченко
Написано вчера, в 17:20 Отредактированно вчера, в 17:20
Любовь Барабашова, ну можно попробовать детское пространство море. там есть детская комната. чтобы не всем сразу в одном зале толпиться и реквизит там есть куда поставить.
Ответить
+11
Еще 5 комментариев
Nektos
Написано вчера, в 17:21
Отличная идейка!!
Ответить
+10
Сергей Морозов
Написано вчера, в 17:26
кажется при полном отсутствии понимания что нести, придется помогать
Ответить
+7
ky-ky87
Написано вчера, в 18:11
Сергей Морозов, берете красный картон - вырезаете сердечко)) реквизит готов))...в магазине купили красный шарик сердечком - еще один реквизит))) дома есть красная кружка - вот и еще один атрибут)
Ответить
+6
Сергей Морозов
Написано вчера, в 18:13
ky-ky87, Я не фотограф и мне советоваться не с кем, как и вырезать судя по фото там на пару атрибут используют, значит так и делают/выбирают=)
Ответить
+6
ky-ky87
Написано вчера, в 18:15
Сергей Морозов, я - фотограф
Ответить
+6
Еще 5 комментариев
Angel24
Написано вчера, в 17:36
Крутая идея!!! Очень хотелось бы поучаствовать.
Ответить
+8
Angel24
Написано вчера, в 17:38
Только боюсь с реквизитом полный напряг. Но, если что могу оказать посильную помощь. Правда, если муж уговорится...
Ответить
+7
Online
VLадимир Online
Написано вчера, в 17:54
С большим удовольствием.Из всего реквизита красный плед и драгоценнейшая Жена,которую ещё смогу поднять и на руки и на шею,хотя она там всю жизнь..Во сколько подойти?
Ответить
+9
ky-ky87
Написано вчера, в 18:08
VLадимир, в 14.00 начало)
Ответить
+6
OlgaPetrovskaya
Написано вчера, в 19:26
Наше семейство обязательно будет!) из украшений могу принести краску,и через распылитель,на снегу сердце нарисовать или ещё что-нибудь))
Ответить
+2
Ярославчик
Написано вчера, в 21:07
Идея классная.
Но к сожалению я не смогу придти, в этот день встреча одноклассников.
Ответить
+6
Юлия Сухарева
Написано вчера, в 21:42
Идея шикарная, но если одна..... как быть???? Что с собой нести, так -как будет не совсем прикольно, если я приду с надувным сердцем в гордом одиночестве)))))
Ответить
+2
KissMe
Написано вчера, в 22:42
Юлия Сухарева, Давайте я Вам составлю компанию
Я тоже хочу, но одной как тоне очень
Ответить
+2
Нина Шалфей
Написано вчера, в 22:53
Юлия Сухарева, хочешь, я тебе Жиробасюлю дам погонять?))
Ответить
+2
Online
Annamaliya Online
Написано вчера, в 23:04
KissMe, девченки я с вами можно
...муж в командировку умотал, я совсем одын, а так хочется поучаствовать))
Ответить
+2
Еще 3 комментария
DiKraeva
Написано сегодня, в 00:33
ой как здорово))) мы обязательно придем! Из реквизита принесем с собой подушку в форме сердца и можем еще состряпать надпись BE MY VALENTINE (из бумаги) и украшения вроде этих
Ответить
+1
KsuKsu
Написано сегодня, в 01:04
Товарищи всем классной фотосессии
Ответить
+1
Катерина Раченко
Написано сегодня, в 01:18
Мы придем семейством, пока правда кроме возможности вырезать сердечки из красного картона, не могу вразуметь, что ещё найти как реквизит
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Поговорим с Лолитой?
Поговорим с Лолитой?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru