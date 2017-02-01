Фотосессия ко Дню влюбленных

Astv.ru и фотограф Алена Николаева приглашают пользователей нашего сайта на фотосессию, посвященную Дню Святого Валентина.

В прошлом году мы все здорово провели время на Масленичной фотосессии. Результатом стали потрясающие фотографии, которые украсили семейные фотоальбомы.

Предлагаем повторить и сделать фотопроект про любовь. Юные влюбленные парочки, семейные пары со стажем, родители и дети – ждем всех.

И даже если сейчас ваше сердце свободно, приходите – будет фотография «В ожидании любви».

Одно условие - от участников требуется реквизит – воздушные шары в виде сердца, подушки-сердца, (и вообще сердца любых видов и фактур), красные пледы, венские стулья. Пригодятся бумажные цветы, красные яблоки на ярких лентах, крылья ангелов, рожки чертенка и все, что говорит ваша фантазия.

Будет здорово, если пары или семьи будут в максимально похожей одежде, или оденутся в одинаковой цветовой гамме. Пусть у вас хотя бы шарфы или перчатки будут одного цвета.

Помните, что наша цель – фотопроект, который появится на сайте и уровень снимков должен быть соответствующий. Эта фотосессиия будет отличаться от масленичной. Тогда было достаточно дурачиться и веселиться, но здесь придется по настоящему позировать фотографу. Поэтому советуем посмотреть эту методичку и порепетировать дома. Мужьям потребуется время, чтобы осознать и смириться, с тем что придется делать).

Ну а теперь конкретика – встречаемся 12 февраля в 14.00 у моста влюбленных в городском парке Южно-Сахалинска. Те, кто придут на полчаса пораньше и помогут расставлять и развешивать реквизит получат любовь фотографа, и дополнительную дозу ретуши на ваши снимки.

Если участников будет много, столько как было в прошлом году, нам нужно будет разделиться на две группы – одна подойдет в 14.00, а вторая на час позже. Так будет проще работать Алене. А еще оденьтесь тепло и запаситесь горячим чаем. И плюшками. И конфетками. И колбасы можно взять....

Ну что, сообразим?

В комментах пишите, кто пойдет и какой реквизит есть.