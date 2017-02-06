Фотосессия ко Дню влюбленных. Перекличка

12 февраля, в 14.00 мы собираемся у моста влюбленных в городском парке Южно-Сахалинска на фотосессию, посвященную Дню Святого Валентина.

Мы, по нашей традиции, наверняка прекрасно проведем время, но фотограф Алена Николаева просит настраиваться на работу.

Давайте проведем перекличку. Нам нужно выяснить, сколько человек придет и какой инвентарь будет.

Начну.