Фотосессия ко Дню влюбленных. Перекличка
12 февраля, в 14.00 мы собираемся у моста влюбленных в городском парке Южно-Сахалинска на фотосессию, посвященную Дню Святого Валентина.
Мы, по нашей традиции, наверняка прекрасно проведем время, но фотограф Алена Николаева просит настраиваться на работу.
Давайте проведем перекличку. Нам нужно выяснить, сколько человек придет и какой инвентарь будет.
Начну.
- Любовь Барабашова +2 +собака. Принесу – свечи, красные яблоки, надувной матрас (Алена, не знаю, зачем он нужен, но ты просила))) скорее всего будут еще и какие-нибудь украшения в виде сердечек из бумаги.
Комментарии
VLадимир
Написано сегодня, в 16:24
Я,жена,кот+красный плед.
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+5
Любовь Барабашова
Написано сегодня, в 16:25
VLадимир, записываю в блокнотик)
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+3
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max7676 Online
Написано сегодня, в 16:28
VLадимир, Вов , ты это про кота серьёзно ?
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+3
VLадимир
Написано сегодня, в 16:29
Любовь Барабашова, спасибо,будем пораньше,раб. сила же нужна,да и любовь фотографа и ретушь на фото надо заработать.
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+4
Надежда_Андреевна
Написано сегодня, в 16:34
Я+ребенок+шары+большая валентинка
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+3
Катерина Раченко
Написано сегодня, в 16:40
Мы будем: я, муж и две дочки, с собой три красных шара и на палочках на ленточках сердечки висящие, может еще валентинку вырежу
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+5
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max7676 Online
Написано сегодня, в 16:46
Любовь , а записаться можно ? Но без конкретики т.к не знаю точно, получится или нет , если смогу то приду с ребёнком пораньше, и помогу как в прошлый раз.
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+3
Любовь Барабашова
Написано сегодня, в 16:54
max7676, да конечно можно)))
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+3
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max7676 Online
Написано сегодня, в 16:54
Любовь Барабашова, Ну и отлично , спасибо )
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+2
aS
Написано сегодня, в 17:04
я +1 или даже плюс два. плед синий, правда, но на нем сердечки по всему периметру. Будем стелить на твой надувной матрас Любовь Барабашова два плюшевых сердца пока больше ничего не нашла, но время еще есть
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+4
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Сергей Омшенецкий Online
Написано сегодня, в 18:54
А меня не будет(((
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