Поговорим с Лолитой?

Друзья, а как вы смотрите на то, чтобы провести пятничный вечер 17 февраля в компании Лолиты Милявской? Мы хотим провести "Пятую власть" с певицей и она согласна. Один нюанс - на Сахалине Лолита будет совсем недолго и встретиться с вами сможет только после концерта. Ориентировочно в 21.30. Поздно, конечно, но ведь это же Лолита. Она искренняя, настоящая и клевая.

Перед этим можно побывать на ее концерте, кстати, блогерам АСТВ организаторы обещали специальные скидки на билеты.

Теперь все зависит от вас, если вам это интересно, то мы занимаемся организацией встречи. Нет, так нет.

Хотя лично мне очень бы хотелось с ней встретиться. Я в машине всегда подпеваю ее песням)))