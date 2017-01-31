Поговорим с Лолитой?
Друзья, а как вы смотрите на то, чтобы провести пятничный вечер 17 февраля в компании Лолиты Милявской? Мы хотим провести "Пятую власть" с певицей и она согласна. Один нюанс - на Сахалине Лолита будет совсем недолго и встретиться с вами сможет только после концерта. Ориентировочно в 21.30. Поздно, конечно, но ведь это же Лолита. Она искренняя, настоящая и клевая.
Перед этим можно побывать на ее концерте, кстати, блогерам АСТВ организаторы обещали специальные скидки на билеты.
Теперь все зависит от вас, если вам это интересно, то мы занимаемся организацией встречи. Нет, так нет.
Хотя лично мне очень бы хотелось с ней встретиться. Я в машине всегда подпеваю ее песням)))
Комментарии
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Натали Дё Online
Написано сегодня, в 10:34
вот ты не поверишь, но мне бы хотелось)
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Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 10:36
Натали Дё, придешь?)
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Натали Дё Online
Написано сегодня, в 11:17
Любовь Барабашова, а плюс один можно?) я да, точнее, мы да, мы хотим)
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+3
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Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 11:27
Натали Дё, Ок. толпа не нужна, но будем устраивать встречу, если наберем 15 человек.
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Сергей Макаров
Написано сегодня, в 11:24
Давайте ещё с Серегой Жуковым!
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Viktoriya_Bessonova
Написано сегодня, в 11:42
Сергей Макаров, так! Руки прочь от "Руки вверх"! Это наше детство и юность.
А Лола, правда, искренняя и живая.
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Ирина Шимко Online
Написано сегодня, в 11:31
идем!!!!
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lvista Online
Написано сегодня, в 12:39
Я очень хочу. Лолита интересная женщина
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